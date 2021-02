Från botten till näst formstarkast - så förvandlade den uträknade trion Genoa

Twitter: @ErikHadzic

Om ett halvår är det tanken att Goran Pandev avslutar fotbollskarriären. Då kommer han ha lett sitt Nordmakedonien i ett historiskt första mästerskap, som den störste spelaren från landet sedan det blev självständigt för 30 år sedan.

I lördags gjorde 37-åringen två mål och sänkte sin gamla klubb Napoli. Pandev startar inte alltid för Genoa och är nu uppe på tre mål under 2020/21. Förra säsongens nio ligamål var dock anfallarens bästa facit sedan säsongen 2013/14 i just Napoli, och efter den senaste vinsten erkände Pandev att han ännu inte tagit det definitiva beslutet att sluta efter EM.

Än mer uträknad har hans anfallskollega Mattia Destro varit. Destro, som slog igenom med tolv Serie A-mål för Siena för tio år sedan, flyttade sedan till Roma där han gjorde 13 på 20 matcher när laget slutade tvåa i Serie A 2013/14.

Där och då fanns förhoppningen hos ganska många att Destro skulle bli Italiens nästa anfallsstjärna. Men det mesta gick snett under åren som följde. Han blev en del i Milans nummer nio-förbannelse och gjorde bara tre mål på 15 matcher på lån där våren 2015.

Destro fick det heller inte att lyfta i Bologna, och på sex säsonger nådde 30-åringen bara tvåsiffrigt antal mål en gång. För ett år sedan återvände han till det Genoa som han en gång kom fram i, men det dröjde till denna säsongs premiärmatch mot Crotone innan Destro gjorde sitt första mål sedan återkomsten.

Efter att ha insjuknat i covid-19 strax efter öppningsmatchen tappade Destro sin plats i startelvan till den lovande Gianluca Scamacca och fick inte starta igen förens den 15 december förra året. Sedan dess har Mattia Destro inte sett sig om igen.

Åtta mål efter just den Serie A-omgången är det bara förra säsongens skyttekung Ciro Immobile som kan matcha. Destros spetsegenskaper i straffområdet har till och med fångat förbundskaptenen Roberto Mancinis blickar. Mancini drar parallellen till VM 90’-hjälten Salvatore “Totò” Schillaci när han funderar över en potentiell joker i EM-truppen.

“Dörren är alltid öppen för den här stundens Schillaci. Men bakom (Andrea) Belotti och Immobile är också sådana som (Francesco) Caputo, (Kevin) Lasagna och Scamacca – som växer – före i ordningen. Och (Moise) Kean gör det väldigt bra i Paris”, svarar Mancini på frågan om en Destro-chans i sommar.

Destro och hans mål har blivit symbolen för Genoas uppryckning den senaste tiden. Endast Lazio är formstarkare i Serie A sett till de fem senaste omgångarna, där Genoa vunnit fyra och kryssat en. Matteo Politanos reducering för Napoli är det enda målet Genoa släppt in under dessa matcher.

Den som stadgat upp skeppet är ingen mindre än 57-åringen Davide Ballardini. Genoa hade legat under nedflyttningsstrecket under sju omgångar när Ballardini ersatte Rolando Maran på tränarposten några dagar före jul. Marans facit blev sju poäng på 13 matcher. Ballardini har trollat fram 17 poäng – på åtta omgångar.

Tränaren ryckte in och räddade kvar Genoa i Serie A våren 2018 och fick en lovande start på 18/19-säsongen. Men efter några veckor med sämre resultat sparkade den nyckfulle presidenten Enrico Preziosi tränaren och kallade därtill Ballardini för “värdelös”.

Ändå verkade inte Ballardini tveka inför att återvända till Genoa en fjärde gång i tränarkarriären och svälja stoltheten när Preziosi behövde någon som kunde ordna ett nytt Serie A-kontrakt. Under de två och ett halvt år som gick avverkade Preziosi sex andra tränare och Genoa slutade precis ovanför nedflyttningsstrecket två säsonger i rad.

Ballardinis drag att flytta ner mittfältaren Ivan Radovanovic till mittförsvaret har blivit en succé liksom att föredra targetmannen Eldor Shomurodov före Scamacca i anfallet. Därtill har Marseillelånet Kevin Strootman satt sitt avtryck direkt på mittfältet.

Ballardini var ändå inte fullständigt nöjd med insatsen mot Napoli, som flyttade Genoa upp till tolfte plats med nio poäng till godo till 18:e-placerade Cagliari. Genoatränaren fick frågan om vad som hade hänt om han funnits med från säsongsstarten?

“Det betyder ingenting. Genoa bevisar att de har några väldigt professionella spelare, som kan litas på och är en enhet. När du har det och tillhörande kvalitet så är detta det du får”, säger Davide Ballardini till tv-kanalen DAZN.

Det säkra pengarna är ändå på att tränaren tvingas gå någon gång under 2021. Ballardini har dock gett sig själv chansen att visa att han är något mer än en tränare som bara räddar kvar lag. Är Enrico Preziosi beredd att också låta sig övertygas?

****

Annat från omgång 21:

Pressen ökar på Gennaro Gattuso i Napoli. Ineffektiviteten var uppenbar mot Genoa och laget har drabbats hårt av att anfallarna Dries Mertens och Victor Osimhen varit borta under stora delar av säsongen. Osimhen gjorde sitt blott andra inhopp efter höstens skada och kan få starta i cupsemireturen mot Atalanta. Den matchen (0-0 i Neapel) och helgens möte med Juventus sägs avgöra Gattusos framtid på Napolis tränarbänk.

Roma fortsätter att inte räcka till mot topplagen. Trots en spelmässigt bra insats lyckades de inte skapa tillräckligt heta målchanser och Juventus kunde vinna med 2-0 efter en taktiskt slug insats.

Cristiano Ronaldo hade en sämre period under årets första veckor men är igång igen och leder skytteligan två mål före Immobile, Zlatan Ibrahimovic och Romelu Lukaku. Ledningsmålet mot Roma var Ronaldos 16:e – och portugisen har med sin mindre arbetsradie blivit ännu vassare nära målet.

Statistik från La Gazzetta dello Sport visar att Ronaldo under Andrea Pirlo gör fler mål i närheten av straffområdet jämfört med när Max Allegri och Maurizio Sarri tränade superstjärnan i Juve. Med tio vinster på de elva senaste matcherna börjar Pirlo få ordning på Juventus, som har en 2-1-ledning inför hemmareturen mot Inter i Coppa Italias andra semifinal.

Ronaldos 763 karriärsmål matchas av (beroende på vem du frågar) ingen i världshistorien. Men Zlatan Ibrahimovic gör sitt för hänga med. Svenskens mål nummer 500 och 501 kom när Milan till slut körde över Crotone med 4-0. Anfallskompisen Ante Rebic utmärkte sig med ett mål och Hakan Çalhanoğlu hoppade in och levererade två assist efter en frånvaro på några veckors . Milan leder alltjämt Serie A två poäng för Inter som bortabesegrade Fiorentina med 0-2.

Omgångens mest spektakulära resultat inträffade på Gewiss Stadium i Bergamo, och det började med två dåliga omen för Torino mot Atalanta. Målvakten Salvatore Sirigus dramatiska formtapp fortsatte med hafsiga ingripanden på alla tre mål som Atalanta gjorde i första halvlek.

Torino hade tidigare under säsongen haft det förtvivlat svårt att behålla ledningar och släppt in tolv mål under matchernas slutkvart. Sedan Davide Nicola ersatte Marco Giampaolo som tränare har Toro börjat i den andra änden istället.

Nicola inledde resan med att hämta upp ett 0-2-underläge mot Benevento till 2-2 och såg förrförra helgen Belotti kvittera sent mot Fiorentina. Atalanta borta är något helt annat, men Belotti och mittbacken Bremer reducerade sent i första halvlek.

Chockupphämtningen fullbordades i den 84:e minuten när inhopparen Federico Bonazzoli nickade in 3-3 på en frispark. En bedrift av stora mått från Torino som varken förlorat eller varit under nedflyttningsstrecket med Nicola med rodret.

****

Omgångens elva:(3-4-3)

Perin (Genoa)

Izzo (Torino), Chiellini (Juventus), Erlic (Spezia)

Barella (Inter), Rincón (Torino), Mandragora (Torino), Gosens (Atalanta)

Pandev (Genoa), Ibrahimovic (Milan), Barrow (Bologna)