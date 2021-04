Tipset: Storlaget missar – dessa lag tar CL-platserna

Twitter: @erikhadzic

Inter ser ostoppbart ut i Serie A-toppen och stormar mot lo scudetto. Med elva raka segrar och 74 poäng totalt har laget knappast fått berömmet de förtjänar innan de snart avgjort titelracet. Bakom Inter är det desto jämnare.

Sex lag slåss om de tre återstående Champions League-platserna och nio poäng skiljer tvåan Milan från Roma på sjunde plats. Jag har tippat resultaten för de avslutande åtta omgångarna och räknat ihop de inblandade lagens poängfacit.

2. Milan, 30 matcher – 63 poäng

Milan ledde Serie A så sent som i mitten av februari. Men det har börjat skymma över Milanello och laget dras sakta in i en oviss kamp om Champions League-platser. Skador, avstängningar och ett par misslyckade januariförvärv har bromsat in 2020 års segertåg; därtill har Zlatan Ibrahimovic missat knappt hälften av lagets matcher sedan slutet av november.

Känslan har funnits ett tag att tiden hunnit ikapp Milan. Laget är bara sjätte bäst sedan nyår, men har ändå klamrat sig kvar på topp två-placeringarna. Milan kan luta sig mot att ha seriens överlägset bortaspel, men formkurvan och det återstående spelprogrammet talar mot laget.

Förutom tre toppkonkurrenter möter de i maj både Cagliari och Torino som kämpar för livet i botten.

Nyckelmatch: Milan har bara tagit två poäng från de fyra senaste hemmamatcherna och inleder slutspurten med möten mot Genoa och Sassuolo på San Siro. Sedan väntar Lazio på bortaplan i en match som kan indikera var Milans säsong mynnar ut. Men förmodligen blir mötet med Atalanta på bortaplan i den sista omgången en helt avgörande “playoff-match” om Champions League.

Tips: Femma på 76 poäng.

3. Juventus, 30 matcher – 62 poäng

CL-uttåget mot FC Porto följdes av en hemmaförlust mot Benevento och kryss i Turinderbyt. Där och då såg tränaren Andrea Pirlo ut att få lämna sitt jobb, men den sparkningen är åtminstone uppskjuten efter förra veckans segrar mot Napoli (2-1) och Genoa (3-1).

Federico Chiesa leder Juventus offensiv under tiden som skytteligaettan Cristiano Ronaldo tjurar då han bara gjort två mål sedan Benevento-förlusten. Chiesa-faktorn plus Paulo Dybalas comeback borde leda till att Juventus löser det här till slut.

Det beklämmande låga poängantalet är till stor del konsekvensen av en mängd missade målchanser och nonchalanta försvarsingripanden. Dybala kan fixa det ena och bli det lilla extra som Juventus saknat hela säsongen.

Nyckelmatch: Helgens bortamöte med Atalanta kan fungera som en språngbräda uppåt och bekräfta trendbrottet i Juve. En förlust skulle däremot accelerera kritiken mot Pirlo igen. I den näst sista matchen har de Inter i ett läge där i nerazzurri kan ha säkrat ligatiteln. Det kan vara den bästa tiden att möta Inter på hela säsongen, om det ens finns några bra tillfällen att träffa exet Antonio Conte på hemmaplan.

Tips: Tvåa på 80 poäng

4. Atalanta, 30 matcher – 61 poäng

De fortsätter att kämpa mot oddsen i Bergamo. Med en lönebudget som tillhör seriens undre halva har Atalanta både hängt kvar i toppen och mognat som lag, vilket segrarna mot Ajax och Liverpool på bortaplan i CL understryker.

De har klarat Papu Gómez-seperationen med ersättaren Matteo Pessina som en lyckad offensiv mittfältslösning, och Josip Ilicics dipp har sminkats över av Luis Muriels makalösa form i anfallet.

28-åringen har sedan han blev ordinarie för två månader sedan hållit poängformen uppe med sju mål och fem assist. Med Muriel i det slaget har Atalanta fortfarande har en högstaväxel som få lag kan matcha, och åtta vinster på de nio senaste matcherna visar att farten redan är hög .

Nyckelmatch: Det finns två, och de har redan nämnts. Mellan Juventus och den sista matchen mot Milan har Atalanta ett bekvämt spelschema där poängskörden bör räcka till en ny CL-plats. Med det sagt kommer de att på typiskt Atalanta-manér snäva över något av de sämre lagen hemma. Men hemmafaktorn och ett i grunden starkare lag talar för Atalanta i ett eventuellt avgörande mot Milan.

Tips: Trea på 78 poäng.

5. Napoli, 30 matcher – 59 poäng

Förlusten i hängmatchen mot Juventus svider och gav rivalen ett försprång i CL-kampen. Den är bommen i en resultatrad som annars säger fem vinster av sex under de senaste veckorna. Det såg knappast ut att vädras någon vår-optimism efter en mörk vinter och klubben iscensatte en mediabojkott till slut.

Men sedan nyckelspelare som Dries Mertens och Victor Osimhem återvänt från skador och sällskapat en Lorenzo Insigne i målform ser det plötsligt ganska bra ut för Partenopei.

Sex förluster på tolv matcher i vintras satte dock spår och förgiftade atmosfären runt tränaren Gennaro Gattuso. Även om han bevisligen har spelarna med sig talar mycket för att Gattuso lämnar i sommar, med Fiorentina som trolig destination.

Nyckelmatch: Napoli och Inter har hållit nollan flest antal gånger (tolv) och möts till helgen. Sedan väntar Lazio på Stadio Diego Maradona innan Napoli har stackars Torino och Cagliari på tur. Om Napoli kommer ifrån dessa fyra matcher med ett tvåsiffrigt antal poäng ser CL-möjligheterna väldigt ljusa ut.

Tips: Fyra på 77 poäng.

6. Lazio, 29 matcher – 55 poäng

Så länge Lazio slipper kombinera Serie A med andra turneringar är de fortfarande ett riktigt bra lag. Huvudstadsgänget förlorade dock tre Serie A-matcher i samband med det ganska oundvikliga CL-uttåget mot Bayern München, och det kostar troligen laget en topp fyra-placering.

Hoppet ligger i att Ciro Immobile, som gått nio matcher utan att göra mål, hittar formen och ger Lazio den där spetsen som de hade förra säsongen. Till sin fördel har laget en hängmatch kvar att spela – mot Torino hemma.

Nyckelmatch: Lazio har åtta raka segrar på hemmaplan i Serie A. Milan kommer med 13 vinster och en förlust på 15 bortamatcher. Om i biancocelesti är kvar i topp fyra-striden efter den matchen kan Romderbyt i omgång 37 bli något extra.

Tips: Sexa på 71 poäng.

7. Roma, 30 matcher – 54 poäng

De gulrödas bästa chans att nå CL går inte längs den vanliga vägen – utan via Europa League. Roma är underdog mot Manchester United i semin, men skulle de skrälla har de två lag i Arsenal och Villarreal som på pappret är lättare i en final.

Då återstår det här med Roma och toppmatcher. Roma har tagit tre av 15 poäng mot övriga toppkonkurrenter den här säsongen. Det såg ungefär lika dåligt ut under tränaren Paulo Fonsecas första säsong i klubben och uppenbart har Roma en mental låsning vid matcher av större karaktär.

Mot den bakgrunden slog de ändå Ajax i den första EL-kvartsfinalen efter att Pau Lopez räddat en straff vid ställningen 1-0 i Amsterdam. Kan den vinsten förändra något i huvudet hos Romaspelarna?

Nyckelmatch: En annan dålig trend som talar emot är lagets facit mot Atalanta – med en vinst i de tolv senaste ligamötena. En seger på Olimpico i nästa vecka är absolut nödvändig och skulle innebära en boost i det intensiva spelschemat.

Tips: Sjua på 68 poäng.