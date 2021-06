Därför är Italien gruppspelets bästa lag

Twitter: @ErikHadzic

Italiens EM-slutspel inleddes med utskåpning mot Turkiet som gav VM ’90-vibbar, och följdes upp med ytterligare en 3-0-seger mot Schweiz. Om öppningsmatchen var en premiärfest som påminde om kvällarna då Italien senast arrangerade ett stort mästerskap, så var gårdagens möte med Wales mer som utdragen söndagsbrunch.

Det nuvarande 24-lagsformatet tillåter tillställningar där båda landslagen kan spela av en match utan att den riktiga nerven finns närvarande. Men Gli Azzurri gjorde jobbet och är obesegrat i 30 raka matcher för första gången sedan 1930-talet. 1-0 mot Wales innebär också att laget inte släppt in något mål på över 1000 minuters speltid.

Lägg dessa mäktiga siffror åt sidan, så finns det flera anledningar till att Italien varit EM-gruppspelets bästa lag hittills.

Italien spelar modernt

Mot Turkiet såg vi en försmak av det effektiva presspel som förbundskaptenen Roberto Mancini jobbat in, när de kvävde turkarnas uppspelsvägar och fick motståndet att framstå som naivt. Italien spelar idag med både bolltempo och rörelse – vilket alltid kommer ställa frågor till det andra lagets försvar. I Schweiz-matchen var djupledsspelet ännu bättre och de spelade sig gång på gång förbi det vanligtvis solida mittfältsblocket Granit Xhaka-Remo Freuler. På vänsterbackspositionen utmanar Leonardo Spinazzola ständigt sin försvarare och löper precis som hela laget väldigt mycket. Italien tickar i de allra flesta rutor gällande vad som kan förväntas av ett modernt fotbollslag.

Marco Verrattis intåg

Igår mot Wales blev matchbilden en annan, särskilt efter utvisningen som tvingade gästerna att spela med en man mindre i över en halvtimme. Britterna föll tillbaka och var nöjda så länge de hade målskillnaden på deras sida gentemot Schweiz. Men Italien hade fått tillbaka Marco Verratti, som missade de två första matcherna på grund av knäproblem. Att han fått vårsäsongen sönderryckt av skador märktes det inget av. PSG-spelaren var sitt vanliga bolltrygga jag, och spred runt kvalitetspassningar som störde även ett samlat walesiskt försvar. 28-åringen är ett sparkapital inför slutspelsfasen för Italien. Även om det lockar att starta med Manuel Locatellis kraft så cementerade Verratti sin plats på tremannamittfältet.

Bredden är avgörande

Just Locatelli är det främsta exemplet på det en bänkspelare som gör skillnad, med tanke på dennes två mål mot Schweiz. Matchvinnaren mot Wales heter Marco Pessina och var inte ens tilltänkt till 26-mannatruppen, utan tog en plats efter att Stefano Sensi skadat sig. På skadelistan finns även kaptenen Giorgio Chiellini, men hans ersättare Francesco Acerbi har sett säker ut i inhoppen under de två senaste matcherna. Alessandro Bastoni startade bredvid Leo Bonucci igår och finns som ett ytterligare alternativ i mittförsvaret. Längst fram gjorde inte Federico Bernardesci bort sig – och hans namne Chiesa visade med insatsen mot Wales varför han vill starta före Domenico Berardi i slutspelet. Italien har en väldigt stark bredd, och ersättare som faktiskt står för avgörande saker i matcherna.

Immobile är igång

Det största frågetecknet bland vissa håller på att forma sig till ett utropstecken. Centern Ciro Immobile gjorde mål i de två första matcherna innan konkurrenten (och rumskamraten) Andrea Belotti fick chansen senast. Det är otroligt viktigt för de azurblå att Immobile är igång med målskyttet. 31-åringen imponerar inte bara där, utan visar också upp centeregenskaper som är vitala för att anfallsspelet ska fungera.

Mancini visar fingertoppskänsla

Så här långt har förbundskaptenen i stort sett gjort allting rätt. Roteringen med åtta nya spelare i startelvan mot Wales påverkade inte prestationen – om något ger den Roberto Mancini huvudbry inför åttondelsfinalen, efter insatsen från främst Chiesa. Under Mancinis ledarskap har en harmoni etablerats i landslaget som ger utslag på planen. 57-åringen – vars egen landslagskarriär aldrig lyfte – har bevisligen försökt inkludera så många som möjligt under EM-resans gång. Det är en förklaring till det udda bytet mot Wales, när andramålvakten Salvatore Sirigu bytte av Gigio Donnarumma under slutminuterna.