Det krävs mer om Kulusevski ska tas på allvar i Juventus 

Juventus, Italiens största klubb, inledde Serie A utan att vinna någon av de fyra första matcherna för första gången på 60 år. I grevens tid kom den första segern i går mot det tippade bottenlaget Spezia, som ledde med 2-1 på hemmaplan med mindre än halvtimmen kvar att spela.

Federico Chiesa och Matthijs de Ligt fullbordade en ytterst brådskande vändning med två mål på sex minuter i mitten av andra halvlek, men orosmolnen skingras inte från Turins vitsvarta himmel för det. Juventus famlar fortfarande efter ett fungerande spelsätt och system under den nygamle tränaren Max Allegri, och de individuella misstagen var många även mot lilla Spezia.

Återigen fick också Dejan Kulusevski inleda en match på bänken. 21-åringen har hoppat in i fem matcher under säsongsinledningen och bara startat i 2-1-förlusten mot Napoli. Situationen har tagit en skarp sväng sedan svenskens debutår i Juve, då Kulusevski startade i majoriteten av matcherna under förra säsongens tränare Andrea Pirlo.

Inför matchen mot Malmö FF förra veckan svarade Allegri kortfattat på Fotbollskanalens fråga om Kulusevskis status, och menade att “Deki” behöver värdera situationerna på planen bättre. Talangen är uppenbar för de flesta i Juve, men Kulusevski måste förbättra sitt beslutsfattande och sin slutprodukt för att bli ordinarie igen – ingen enkel sak att åstadkomma under inhopp som kanske är 15-20 minuter långa.

Det är dock inte bara Kulusevski som granskas i den nya kravställningen. Vårens bärande pjäs Chiesa uppmuntras att bli bättre i samspelet med lagkamraterna och inte vara lika endimensionell på planen, skriver La Gazzetta dello Sport i onsdagens tidning. Chiesas “extraordinära kvaliteter” när han borrar ner huvudet och driver mot mål räcker inte om EM-hjälten ska växa ytterligare, enligt Allegri.

54-åringen har experimenterat med olika uppställningar efter två år utanför den vitsvarta världen, vilket påverkat prestationerna negativt under hösten. Det oroväckande för Kulusevskis del är att andra spelare på ett ganska uppenbart sätt gått före honom i kön.

I den mest använda uppställningen 4-3-3 har Chiesa och Paulo Dybala – ny lagkapten när Giorgio Chiellini inte spelar – givna roller i tremannaanfallet. Centern Álvaro Morata har startat i fyra av sex matcher hittills och Moise Kean gjorde sitt första mål i går efter återkomsten; men även namn som Juan Cuadrado, Weston McKennie och Federico Bernardeschi har fått större förtroende på de offensiva positioner där Kulusevski vill spela.

I söndagens 1-1-match mot Milan spelade Juventus säsongens 60 bästa minuter, innan bräckligheten uppenbarade sig efter Ante Rebics kvitteringsmål och Juve höll sedan på att förlora stormötet. En dålig matchavslutning var allt som krävdes för att Allegri svärandes skulle rusa mot spelargången, och hans belackare ges läget att påpeka beslutet att starta med över 1,5 miljard investerade kronor – övergångssummorna för de Ligt, Kulusevski och Chiesa – på bänken.

Pressen blir inte mindre på Allegri att få ihop allt och bygga om förra säsongens Serie A-fyra till en titelkandidat. Inter har inlett urstarkt under den nya tränaren Simone Inzaghi, och Napoli tar vid seger mot Sampdoria i kväll över serieledningen och skapar då ett gap på tio poäng ner till Juventus.

I det här intensiva spelschemat är Max Allegri tydlig med hans krav på lagets avbytare, och det gäller för Dejan Kulusevski att prestera framöver om han ska tas på allvar i Juventus.