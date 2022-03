Lazio har fått Sarri-prägel men är inte mindre rörigt för det 

Italienbloggen

Lazio och Napoli möttes några dagar efter att båda lagen sett sina Europa League-äventyr ta slut. Lazio efter ett jämnt dubbelmöte mot Porto (4-3) medan Napoli blev varse om att Serie A:s starkaste försvar inte hade mycket att sätta emot ett vitaliserat Barcelona. 5-3 till Barça var ett resultat i underkant.

Lazio inledde, precis som i Porto-matcherna, starkt och exponerade Napolis oväntade försvarsproblem. David Ospina höll gästerna kvar i matchen med sitt målvaktsspel och efter en timme utnyttjade Napoli ett misstag från Lazios ständiga försvarsgåta Patric, och Lorenzo Insigne placerade in 0-1 från distans.

Napoli hittade tillbaka i sin defensiv och såg ut att gå mot seger, när Pedro volleydundrade in kvitteringen strax innan full tid och iscensatte en av säsongens galnaste minuter. För i den 94:e minuten svarade Napoli. Återigen på ett skott utanför straffområdet – denna gång som en spegelvänd kopia på Insignes mål när Fabián Ruiz skruvade in 1-2 med vänsterfoten.

Napoli tände sitt titelhopp och tog över serieledningen. Lazio konstaterade att de återigen inte fick med sig något trots att det offensiva spelet blivit bättre för varje vecka. Med elva omgångar kvar ligger de ljusblå och vita på en acceptabel sjundeplats. Roma gick förbi men Lazio har bara sju poäng upp till en Champions League-plats.

Lazio vore dock inte Lazio om det inte mullrade i bakgrunden. Efter flera säsongers överpresterande, sett till budget, fortsatte Romklubben att värva smart förra sommaren. Pedro (från Roma), Toma Basic, Elseid Hysaj, Felipe Anderson och Mattia Zaccagni har alla fyllt sina funktioner.

Sedan kom januari – och bara Jovane anlände på lån från portugisiska Sporting. Fansen började hänga banderoller upp och ner och sjöng återigen nidvisor om presidenten Claudio Lotito. Tidningen Il Messaggero uppgav en spricka mellan Lotitos högra hand, sportchefen Igli Tare, och Maurizio Sarri.

Den nya tränaren ska ha gett Tare ett ultimatum – antigen lämnar albanen i sommar efter 14 år på posten, eller tar Sarri sitt pick och pack efter bara en säsong. De flesta laziali lär misströsta om det senare sker.

Efter en ojämn höst har Sarri fått ordning på laget, som bara förlorat två gånger i Serie A sedan mitten av december. Den senaste tiden har vi dessutom sett prov på “Sarriball”, när Lazio kombinerat sig fram i invecklade anfallsrörelser och gjort fascinerande mål.

Enligt Playmaker.AI har Napoli och Lazio både slagit flest passningar per match och stått för flest lyckade av lagen i Serie A. Men när det gäller expected goals, passningar in i straffområdet och skott är Lazio på den undre halvan. Trots det har bara Inter gjort fler mål än Lazios 54.

Sarri rör upp känslor även utanför planen. Efter uttåget mot Porto var 63-åringen åtminstone belåten med att det luftigare spelschemat kunde tillåta laget att nöta fler träningspass när torsdagar försvann ur matchkalendern.

Den åsikten sågades ner av den tidigare Lazioanfallaren Christian Vieri, som inte ville höra sådant “skitsnack” och hälsade att Sarri kunde dra till Serie C om han ville hålla fler träningar. Frågan om Sarris framtid är också berättigad sett till säsongens händelseutveckling.

Redan i Napoli hamnade han på kollisionskurs med presidenten Aurelio De Laurentiis, sedan lämnade Sarri Chelsea efter bara en säsong. Lika kort tid blev det i Juventus, och det vore ett misslyckande för samtliga inblandade om Sarris Lazio-sejour inte blir längre.

Tare har gjort ett enormt jobb med små medel, men om sprickan är så djup är det Sarris sida som Lazio bör välja. De hittade en minst lika bra ersättare till Simone Inzaghi när denne tog över Inter, och för Lazio känns Sarri som lyx förklätt i träningsoverall.

Det bör klubben värna om, samtidigt kräver tränarens spelsätt manöverutrymme på transfermarknaden i fråga om spelartyper som Sarri efterfrågar. På den fronten riskerar också bärande namn som Sergej Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Luiz Felipe och målvakten Thomas Strakosha att lämna i sommar.

Sarri kan få större mandat i att bygga om laget då. Eller håller han på att bli en tränare som bara stannar en säsong i sina klubbar?