Napoli förnedrade Juve och är nära ett maktskifte 

Italienbloggen

På förhand var Napoli – Juventus inte bara en match mellan Serie A:s just nu bästa lag, utan även två motpoler. Den bästa offensiven i ligan mot ett lag som hade släppt in sju mål på hela säsongen. Idealisten Luciano Spalletti mot pragmatikern Max Allegri på tränarbänkarna, och ett Juve med åtta raka segrar som sett Napolis försprång krympa efter förlusten mot Inter förra veckan.

Det kändes ganska mycket som ett tillfälle där stora, starka Juventus skulle sätta uppstickaren på plats och äta in Napolis tabellförsprång ytterligare. Utgången blev dock helt annorlunda, osannolik rentav.

Napoli tog ledningen med knappa kvarten spelad, dominerade mittfältet och pressade ner Juventus som föll ner till en fembackslinje i Maradona-häxkitteln. Turinlaget hittade sina positioner bättre mot slutet av halvleken, och med hjälp av magikern Ángel Di María tog sig Juve tillbaka.

Chvitja Kvaratschelia satte 2-0 målet strax innan halvtidsvilan men Di María reducerade tre minuter senare. Amir Rrahmani styrde sedan ett inlägg mot eget mål, och Juve var en enastående Alex Meret-räddning från att gå till paus med ett 2-2-resultat.

Juve har sin argentinske mästare som nyligen gjorde mål i självaste VM-finalen. Men Napoli stoltserar med två spelare av yppersta världsklass, något som inte växer på träd i Serie A. Kvaratschelias konstspark gav Victor Osimhen chansen att ge Napoli ledningen, en ledning som då dubblades av georgiern själv.

Efter pausen nådde Kvaratschelias hörna fram till Rrahmani som gjorde kvällens snyggaste mål fram till 3-1. I den 65:e minuten smekte “Kvaradona” ett inlägg fram till Osimhen och 24-åringen nickade in sitt tolfte mål för säsongen, innan inhopparen Eljif Elmas fullbordade förnedringen med sitt 5-1-mål sju minuter senare.

Det urstarka Juveförsvaret kapsejsade, mittbacken Bremer hade en skräckkväll och hela laget visade prov på psyken som är långt under Juventus anständighetsnivå. Det är nästan trettio år sedan Juve förlorade en match med 5-1, när just Allegri öppnade målskyttet för Pescara mot sin framtida arbetsgivare.

Förlusten lämna de vitsvarta tio poäng bakom Napoli när 20 matcher återstår för lagen. Det går inte att räkna bort Juve för att de är just Juve, och för att de knappt ställt ut sin bästa startelva en enda gång hittills.

Samtidigt förstärkte Napoli intrycket av att ett maktskifte är på gång, vilket inte bara syns i poängavståndet mellan lagen. La Gazzetta dello Sport sammanställde lagens startelvor och kom fram till att båda är värda 525 miljoner euro var.

Den enorma skillnaden ligger i lönebudgeten, där Juventus betalar ungefär 100 miljoner euro mer än Napoli. Problemet är att det nuförtiden är väldigt få spelare som ökar sitt värde i Juve. På den andra sidan har Napoli en Osimhen som värderas till en miljard kronor, och Kvaratschelia som med råge kommer passera den gränsen om hans utveckling fortsätter i denna takt.

Serie A:s toppstrid är dock inte avgjord, än. Det kan den inte vara när Napoli leder, som vunnit lo scudetto tidigare tack vare att de haft världens bästa spelare i laget. Rivalerna kommer försöka plantera in hjärnspöken i Napoli hela våren, allt för att de azurblå inte ska demonstrera sin överlägsenhet vidare.

Efter gårdagens uppvisning känns det som halmstrån att gripa efter.

Du kan följa alla matcher i Serie A på C More!