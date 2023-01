Fem skäl till att Milan inte kommer försvara sin scudetto 

Italienbloggen

Lazio utklassade Milan i kväll med 4-0 och lämnade de rödsvarta på perrongen, tolv poäng bakom Napoli med halva Serie A färdigspelad. Vidskepliga napolitanare kommer förstås aldrig ta ut en titel i förskott, men det står klart är att Milan inte är tillräckligt bra för att försvara fjolårets scudetto.

Den största anledningen är enkel: Napoli är för överlägset. De har redan samlat ihop 50 poäng och är på god väg att slå de 91 som de plockade när de slutade tvåa bakom Juventus säsongen 2017/18. Men det finns fler förklaringar till Milans besvikelse.

Flytet är borta

Den största styrkan hos Milan anno 2021/22 var vinnarmentaliteten. De vann inte sällan utan att imponera och visade starkast psyken när det gällde som mest på våren. Det flytet är borta nu. Milan behöver slita ont för sina segrar och har inte vunnit på tre matcher i Serie A. Den senaste gången de vann med mer än uddamålet var i den elfte omgången, mot mittenlaget Monza.

Anfallsspelet en besvikelse

Ett skäl till bristen på flyt är förstås att offensiven inte levererar. Rafael Leãos åtta mål i Serie A och Olivier Girouds fem är ungefär det som förväntades av duon som drar det största lasset. Högersidan har dock fortfarande inte hittat någon lösning och bakom Giroud är Brahim Díaz inte bra nog. På ett individuellt plan är offensiven kraftigt underlägsen Napolis, och sticker knappast ut ställd mot toppkonkurrenternas heller.

Maldinis motgång i mercaton

De rödsvarta lyckades varken bredda eller spetsa truppen under sommarens transferfönster. Det överlägset dyraste nyförvärvet, Charles De Ketelaere från Club Brügge, spelar utan självförtroende och har inte ens gjort mål i Serie A. Den skadeförföljde Divock Orgi står bara på ett och är hittills den typen av flopp som man kunde ana att han skulle bli. På ytterbackspositionen lånade Milan in en Barcelonaspelare i Sergiño Dest som inte kan försvara, och mittbacken Malik Thiaw från Schalke 04 nöter bänken. Direktören Paolo Maldini och sportchefen Ricky Massara träffade mycket rätt under ett par år men deras sommarmercato är under all kritik. Nu riktas uppmärksamhet mot Romas Nicolò Zaniolo. Vad jag tycker om en sådan värvning kan ni läsa här.

Serie A:s bästa målvakt saknas

Mike Maignan försvann med en vadskada i slutet av september och försvarsfundamentet började med tiden att skaka. Maldini söker med ljus och lykta efter en reservmålvakt som håller toppklass i Serie A, men står fortfarande där med andrekeepern Ciprian Tatarusanu i målet. Förra säsongens succékonstellation i mittlåset med Fikayo Tomori och Pierre Kalulu står nu för misstag, och kollektivt har laget kollapsat både mot Roma och Inter sedan nyår, utöver kvällens ras.

En vinnarskalle mindre utan Ibrahimovic

Andra spelare är viktigare på planen än Zlatan Ibrahimovic. Men i omklädningsrummet och på träningsplanen hjälpte 41-åringen till att knuffa Milan över mållinjen förra våren. Den här säsongen har Zlatan inte spelat någon match och återkomsten är åtminstone några veckor bort. Det är klart att hans vinnarskalle gör mer nytta runt laget än i rehabrummen.

