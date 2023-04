En säsong som är galen även med Inter-mått mätt 

Italienbloggen

Ni känner redan till begreppet Pazza Inter, galna Inter. Klubbhymnen med samma namn togs bort som inmarschlåt för ett par år sedan, på dåvarande tränaren Antonio Contes initiativ påstås det. Hos den närmast militant ordningsamme Conte skulle galenskaper elimineras snarare än romantiseras.

Vad skulle han säga om dagens läge då? Inter har fyra förluster på de fem senaste Serie A-matcherna och är femma i tabellen. Ett läge som kan förvärras med tanke på att Juventus överklagat de 15 minuspoäng som klubben straffades med. Beskedet sköts fram en dag till i morgon torsdag, vilket en del tolkar som att Juve får tillbaka alla poäng och i så fall hoppar upp till tredje plats.

ANNONS

Samtidigt är Inter klart för semifinal i Champions League efter 3-3 i kväll mot Benfica. Detta sedan ett lite väl avslappnat Inter tappat en 3-1-ledning i slutminuterna. Det sammanlagda 5-3-resultatet intygar dock det uppenbara i att Inter i Serie A och i Champions League uppträder som två olika lag. Hemma mot Monza i lördags agerade laget passivt och fantasilöst, och tillät nykomlingen att nicka in det enda målet på en hörna sent i matchen.

I Champions League spelar dock Inter en väldigt disciplinerad fotboll samtidigt som de uppträder moget och med ackuratess i offensiven. En fotboll utan kavalkader av missade målchanser. Lika neurotiskt som Inter är i ligan, lika elegant och världsvant för de sig i Champions League.

En förklaring till kräftgången på hemmaplan är det torra krutet bland anfallarna. Lautaro Martínez stod på åtta raka matcher utan mål innan han vinklade in 2-1-målet mot Benfica i kväll. Edin Dzeko står på två mål under 2023, båda i januari, och Romelu Lukaku – som nickade in det enda målet i åttondelen mot Porto – har inte nätat i öppet spel sedan den första Serie A-omgången i augusti.

ANNONS

Inters offensiva grundspel är inte problemet. Snarare att anfallsspelarna saknat skärpa framför målet och att Simone Inzaghi fortfarande har en akilleshäl i matchcoachingen. Den 47-årige tränaren är däremot en utmärkt cuptränare, vilket en Coppa Italia-titel vardera med Inter och Lazio bevisat, liksom den komfortabla seger över den portugisiska serieledaren.

En guldstjärna ges till Nicolò Barella, som öppnade målskyttet i båda matcherna och lättade på pressen som infann sig hos lagkamraterna. Det är också tydligt hur viktig Marcelo Brozovic är med sitt lugn på mittfältet. Lagkaptenen ersatte Hakan Çalhanoğlu på ett övertygande sätt i dubbelmötet.

Semifinalen mot Milan kommer i mångt och mycket handla om tränarduellen mellan lillebror Inzaghi och mästertaktikern Stefano Pioli. Som om inte konceptet Milanoderby i en CL-semi vore bra nog. Ord som är bisarra att skriva i april 2023 – för här står två lag som riskerar att missa gruppspelet i höst och gör upp om finalbiljetten till Istanbul.

ANNONS

Favorit? Säkert kan det bli laget som lyckas lindra Serie A-ångesten kommande veckor bäst. Inter och Milan vann varsitt derby i ligaspelet medan supercupfinalen gick klart i svartblå favör. Kvällens resultat gör dessutom att Inzaghi stannar på Interbänken resten av säsongen, efter att ha riskerat sparken vid ett uttåg i kväll.

Den håller också Noel Gallaghers dröm om en final mellan hans Manchester City och Inter levande. Den ena Oasis-brorsan hoppas på det för att Inter enligt honom är drömlotten bland semifinallagen, ett uttalande som fick Paolo Di Canio att sjunga Live Forever i direktsändning.

Inter kan ta det smädandet, och Inzaghi lever vidare som Intertränare.