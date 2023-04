En skam för italiensk fotboll som bara Juventus spelare kommer undan 

Italienbloggen

Den italienska olympiska kommittén, CONI, har återkallat de 15 minuspoäng som Juventus straffades med för att ha blåst upp olika spelares försäljningsvärde. CONI bedömer att det italienska fotbollförbundets federala åklagare inte följt proceduren korrekt, och Juve får därmed tillbaka 15 poäng.

Ärendet ska prövas vidare till i en ny rättegång, och klubben kan eventuellt kan straffas med 15 minuspoäng först under säsongen 2023-2024.

Det betyder att Juventus tar ett rejält skutt från sjunde till tredje plats i Serie A-tabellen. Turinlaget är tre poäng före Roma på den sista Champions League-platsen och har hela sex poäng ner till Milan när åtta omgångar återstår. Både Milan och tabellsexan Inter står utanför CL-platserna, fast de ska mötas i semifinal om ett par veckor.

I det mindre perspektivet är Milanolagen de stora förlorarna på Juves överklagan. Det finns en reell risk att båda hamnar utanför topp-fyra, vilket skulle få digra följder för ett redan ekonomiskt hårt prövat Inter. I det större perspektivet drar dock skandalen stor skam över italiensk fotboll, i samma veva som klubbfotbollen hittade ljuset med tre lag i CL-kvartsfinalerna.

Juventus problem försvinner inte med överklagan. En separat utredning behandlar svarta löneutbetalningar från 2020, när Juvespelarna skulle avstå fyra månadslöner under pandemin, och anklagelserna gör gällande att truppen bara avstod en månadslön och fick resten utbetald svart. Även Uefa har klubben under lupp för brott mot Financial Fair Play.

Juventus må ha blivit tillfälligt friat, men denna komplexa och röriga fars är ett allvarligt slag mot Serie A:s trovärdighet. I dag har klubben fått lite upprättelse, men det mörka molnet försvinner inte och skandalen är långt från utredd.

De enda som kommer undan med någon form av heder är Juventusspelarna själva. De har förvisso förlorat fem Serie A-matchen sedan minuspoängen tilldömdes under VM-uppehållet, men därutöver vunnit många matcher och spelar retur i Europa League-kvarten i kväll (1-0 mot Sporting).

De vitsvarta gick från att ha tätkänning till att vara närmare nedflyttningsstrecket, men har rest sig i ett mentalt väldigt tufft läge. Heder till tränaren Max Allegri som fått spelartruppen att skingra tankarna och köra vidare, även om han fortfarande inte klarar att få ut det bästa av sitt material.

Juve har två raka förluster i ligaspelet, men medvinden som tredjeplatsen medför tror jag leder till dem en Champions League-plats. Italien behöver ett Juventus som är någorlunda slagkraftigt. Men att de riskerat sitt anseende är pinsamt för klubben och hela Serie A.