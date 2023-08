Lukaku är Serie A:s största gåta

Italienbloggen

Oönskad i Chelsea, bortprioriterad av Juventus och förbisedd av det Inter som han började ghosta i somras. Med Saudi-genvägen utesluten blandade sig en fjärde klubb, Roma, in och frigjorde Romelu Lukaku från det Chelsea där anfallaren skickades till U21-laget.

De gulröda har löst belgaren på ett säsongslångt lån. Lukaku återförenas med sin tidigare tränare från Manchester United-tiden, José Mourinho, och blir med en årslön på 7,5 miljoner euro klart bäst betald i laget. Allting frid och fröjd då? Knappast.

När Lukaku lämnade just United för Serie A första gången för fyra år sedan beskrev jag honom som “missförstådd”. Då syftade jag på hans spelmässiga kvaliteter, som inte utnyttjades till fullo i Manchester.

Annons

I dag är 30-åringen missförstådd på långt fler plan. Men det är bara den positiva vinklingen av honom. Jag minns en efter match-intervju där Lukaku gästade CBS Sports studio på Giuseppe Meazzas innerplan, efter en av Inter Champions League-triumfer i våras.

Lukaku pratade om hur tuff hans säsong hade varit; efter en långtidsskada, ett VM-debacle och en efterföljande måltorka. Då var det svårt att inte sympatisera med Lukaku, med sin genuina och eftertänksamma framtoning.

Sedan dess han alltså bränt broarna i Inter, efter att ha gått bakom ryggen på klubben och börjat prata med Juventus under pågående förhandling. Samma Juve vars fans häcklade Lukaku rasistiskt under en cupmatch i våras.

Lukaku hittade till slut formen sent i våras och såg ut som sitt tidigare jag under några veckor, men han var inte tränaren Simone Inzaghis förstaval bredvid Lautaro Martínez i de stora matcherna. Edin Dzeko inledde Champions League-finalen och Lukaku hoppade in, och stod för en grov miss under Inters kvitteringsjakt.

Annons

Tog Lukaku petningarna så personligt att de vägde in under de kollapsade förhandlingarna om en permanent affär till Inter? Är han fullständigt vilseledd av sina rådgivare? Eller har legoknekten i Lukaku tagit över så pass mycket att han är blind för alla former av lojalitetsramar?

Både spelaren och personen Lukaku formar den största gåtan i Serie A. Och med två så problemfyllda säsonger bakom sig går det inte att utesluta att han är slut som elitanfallare.

Anledningen till att Roma blandade sig in är en långtidsskada på Tammy Abraham, som lämnade kvar huvudstadsklubben med endast Andrea Belotti som central anfallare. I ligapremiären mot Salernitana nätade 29-åringen två gånger och gjorde sina första Serie A-mål för Roma, efter en miserabel fjolårssäsong.

Om “Tuppen” Belotti vaknat till liv är Lukakus startplats knappast garanterad. Han anländer också till ett dysfunktionellt lag som bara fick 2-2 i premiären och sedan förlorade borta mot nedflyttningskandidaten Hellas Verona.

Annons

Likväl är entusiasmen enorm bland i romanisti. Över 5 000 supportrar mötte upp vid flygplatsen när Romapresidenten, tillika flygfantasten och piloten Dan Friedkin, flög in Lukaku privat.

Detta känns som Lukakus sista chans att bevisa sig i en storklubb. Var hans karriär står om ett år är faktiskt helt omöjligt att förutspå, men den här säsongen måste han lyfta igen.

Du kan följa alla matcher i Serie A på TV4 Play!