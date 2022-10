Malmö FF ställs mot pressade ligaledarna

Keven Baders Blogg

Ingen har nog missat Union Berlins framfart i Tyskland. Från nykomling till ligaledare på knappa fyra år. Huvudstadsklubben har med små medel klamrat sig fast i det övre skiktet av Bundesliga.

Det är ju dock bekant att det är svårt att prestera både i ligaspelet och ute i Europa. Kikar vi på just europaspelet har det inte gått så bra för Union. Förra säsongen debuterade Union ute i Europa. Det slutade med uttåg efter Europa Conference League-gruppspelet:



Denna europasäsong har heller inte startat så bra. Förlust mot Gustaf Nilssons Union SG och Brage. Nu väntar ett dubbelmöte mot Malmö FF. Två matcher som Union Berlin måste plocka poäng i om man vill avancera från gruppspelet.

DÅLIG UPPLADDNING

Inför Unions möte mot Malmö FF förlorade BL-klubben sin första ligamatch för säsongen. Det blev en 2:0 förlust mot fjolårets Europa League-vinnare Eintracht Frankfurt.

☀️Lindstrom med ett tjusigt solomål mot Union Berlin⤵️



[📹ESPN]



pic.twitter.com/8tgNlGkiBB — Keven Bader (@Keven_Bader) October 1, 2022

Det så annars disciplinerade och kompakta Union Berlin var väldigt långdraget mellan försvaret och mittfältet. Dessutom stod de för flera slarviga bolltapp. Trots förlusten kan laget glädja sig över att konkurrenterna Dortmund förlorade mot Köln, vilket resulterade i att Urs Fischers manskap förblir etta i Bundesliga även efter omgång åtta.

Apropå Urs Fischer. I tisdags meddelade klubben att huvudtränaren Fischer och spelarna Timo Baumgartl och Tim Maciejewski har testats positivt för corona. Rent spelmässigt är det inte några större tapp då vare sig Baumgartl och Maciejewski har varit särskilt involverade denna säsong. Däremot är tappet av Fischer tungt. Som tur har Fischer sin högra hand vid planen istället, nämligen assisterande tränaren Markus Hoffman. Duon kom tillsammans 2018 till klubben och förlängde sitt kontrakt med Union så sent som förra veckan efter lagets fina resultat.

Done deal ✅ pic.twitter.com/tYaL0wfdIq — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 28, 2022

MALMÖ FF’s STÖRSTA HOT

Det är utan tvekan anfallarna Jordan och Becker som MFF måste se upp för. Tillsammans har de gjort tio mål och sex assist denna säsong. En målproduktion de gärna vill utöka och speciellt ute i Europa då Union fortfarande inte har nätat denna europasäsong. Förutom att vara giftig framför mål är Beckers huvudsakliga styrka hans snabbhet. Han är den spelare som har uppnått högst km/h-tal denna ligasäsong:

🥁🥁🥁 Your #BundesligaPOTM for August is none other than Mr. @SheraldoBecker. 👏🏆



Drop an emoji to describe his start to the season! 👇 pic.twitter.com/4RE5l5mhKk — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) September 15, 2022

Det är en oerhört viktig match för Union ikväll. Inte bara för att hålla europadrömmen vid liv, utan också rent mentalt. Nu väntar fyra matcher på tio dagar – en period som kan avgöra hela säsongen.

FUN FACTS



Union Berlin toppar statistiken i tre kategorier efter åtta omgångar i Bundesliga:

Flest vunna nickdueller (213)

Flest orsakade frisparkar mot motståndaren (117)

Flest antal sprungna km (945)

Tre kategorier som Union snittar väldigt lågt på denna ligasäsong: