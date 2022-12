Dags att tacka av en av de största

Keven Baders Blogg

Genom åren har han bjudit på flera spektakulära scener. Vissa gånger har det gått åt skogen, men för det mesta har det gått hem. Det Manuel Neuer har gjort är att revolutionera fotbollen och i synnerhet målvaktspositionen.

Did you see @Manuel_Neuer showing his skills with the ball at his feet yesterday? 🔥 👊@HisenseSports #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/PO3do95S3z — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 10, 2019

Den nu 36-årige Neuer har nästintill vunnit allt som går att vinna på både klubb och landslagsnivå och har under de senaste åren dessutom varit kapten för både Bayern München och landslaget. Han har enkelt sagt varit den givne nummer ett i Tyskland.

ANNONS

Det har inte alltid varit lika givet att Neuer är Tysklands man mellan stolparna. Inför VM 2010 stod René Adler redo att kliva in som Tyskland nya nummer ett efter Oliver Kahn och Jens Lehmann-eran. Adler drog dock på sig en revbensskada inför mästerskapet i Sydafrika och kunde därmed inte medverka när Jogi Löws manskap reste till VM. Istället fick Neuer chansen som nummer ett – och det var en chans han tog vara på. Sedan dess har Neuer haft greppet om målvaktspositionen i Tyskland.



Nu efter 100+ landskamper och 600+ klubblagsmatcher är det kanske dags att tacka av den snart 37-årige målvakten. Hans ålder är inte anledningen till att jag tycker man bör tacka av honom, utan det är hans skadehistorik.

🏥Sedan 2017 har skadorna duggat allt tätare för Manuel Neuer. Räknar man in hans nuvarande skada & att han är tillbaka i juli så har han följande "röda siffror":



❌ 724 sjukdagar

🏟️ 106 missade tävlingsmatcher



(Siffror tagna från @Transfermarkt )https://t.co/kGKYQxc9uz pic.twitter.com/RSbyOOgVhl — Keven Bader (@Keven_Bader) December 15, 2022 ANNONS

Jag är ett väldigt stort fan av Neuer och som tysk landslagssupporter är jag honom evigt tacksam för alla hans insatser, speciellt under VM 2014. Men med tanke på hans nuvarande långtidsskada som håller honom ifrån spel till sommaren och de rådande omständigheterna i både klubb och landslag vore det kanske bäst att tacka för sig.

Tyskland har en gedigen målvaktshistorik med profiler såsom Sepp Maier, Toni Schumacher Bodo Ilgner, Andreas Köpke, Oliver Kahn och Jens Lehmann. Bakom Neuer väntar en mogen Marc-André Ter Stegen att ta över, och även Eintracht Frankfurt-profilen Kevin Trapp finns där bakom. Jag tror personligen inte att någon av de aktuella målvakterna kommer nå upp till Neuer högsta nivå i dagsläget, men de har utan tvekan tillräckligt hög högsta nivå för att hjälpa Tyskland till nya höjder. Dessutom vore det nog friskt för landslaget i stort att få en ny kapten och en annan spelare som nummer ett, speciellt efter de senaste årens negativa trend. Tyskland är i en ”omstartsfas” vilket ger dem ett perfekt tillfälle att starta om även vad det gäller denna position.

ANNONS

I fallet Bayern München är det en aning mer komplext. Klubben har sedan tidigare Max Nübel utlånad till Monaco. Nübel kom på free transfer sommaren 2020 från Schalke. FCB-ledningen har sett honom som den givne arvtagaren till Neuer, men då Neuer själv inte har velat lägga skorna på hyllan och siktar på att fortsätta till 2024 har Nübels tålamod blivit allt mindre. Den nu 26-årige Nübel vill ha spelgaranti, vilket är en anledning till att han är utlånad till Monaco. Nu när Neuer är borta resten av säsongen vill Bayern återkalla Nübel från lånet, men då blir frågan hur man löser situationen när Neuer är tillbaka i sommar då han själv har sagt att han vill återta sin position som nummer ett. En lurig sits för Bayern München. Det är svårt att hålla en spelare som Neuer på bänken när han är skadefri, samtidigt som man bör tänka långsiktigt, för rätt som det är kommer Neuer återigen befinna sig på skadelistan.

ANNONS

Jag är fullt medveten om att ingen spelare någonsin vill avsluta sin karriär på grund av skador. Man vill ju självfallet ta beslutet själv och inte vara tvingad till något. Men ibland är due date förbi. Förbundskaptenen Flick bör ta ansvar och tacka Neuer för sina magiska tjänster i landslaget och blicka framåt med de andra befintliga målvakterna till EM 2024. I Bayern Münchens fall tycker jag att de borde återkalla Nübel så att han står mellan stolparna säsongen ut och sedan ha en öppen kamp om plats ett när Neuer återvänder från skadan i sommar. Då är det också bara ett år kvar på Neuers kontrakt, och det vore rimligt att avsluta genom att ”slussa” ut honom successivt med Nübel i truppen.