100 procent - euforisk stämning i storklubben

Ingen har nog missat Dortmunds drömstart under detta kalenderår:

Enkelt sagt – 10 tävlingsmatcher har resulterat i 10 segrar. Allt detta efter Dortmunds vinterläger i Marbella där tränaren Edin Terzic körde taktiska genomgångar varje kväll.

I fredags blev det en dramatisk tillställning när BVB tog emot Emil Forsbergs RB Leipzig. Innan avspark fick vi ett besked i sista sekunden att Dortmunds förstamålvakt, Kobel, missar matchen på grund av en muskelskada. In kom reservmålvakten Meyer.

💧🧊 Fünf Minuten vor Anpfiff erfuhr Alex #Meyer gestern Abend, dass er im Topspiel für Borussia gegen Leipzig zwischen den Pfosten steht. Und mal wieder hat der Schnapper geliefert. Für uns beschreibt er die Momente und macht den "Deckel drauf". 📺



Själva matchen bjöd verkligen på underhållning. Bortdömt mål bara några minuter in för Dortmund när Brandt slog till med ett läckert skott, som dock tog på handen dessförinnan. Istället bröt Marco Reus nollan när han klev fram till straffpunkten och gjorde sitt 159 mål i BVB-tröjan. Kaptenen har därmed nästflest mål i Dortmunds kllubbhistoria:

Den formstarke Emre Can utökade Dortmunds ledning innan Emil Forsberg reducerade i den andra halvleken. När klockan hade tickat över 90 minuter fick Timo Werner ett drömläge. Tysken gjorde allt rätt, MEN Nico Schlotterbeck lyckades med konststycket att blocka bollen med axeln. Ett otroligt laddat slutskede på matchen. Jag tycker att just denna räddning personifierar Dortmund just nu – precis som Cans mållinje-räddning mot Chelsea för ett par veckor sedan:

Dortmund ger verkligen allt och det till sista millimeter. Något som verkligen har burit frukt. Edin Terzic manskap har nu ett magiskt läge att både avancera i Champions League och vinna Bundesliga.

Lyckas Dortmund slå ut Chelsea på Stamford Bridge och därefter vinna derbyt mot Schalke så har klubben inom knappa veckan stått för något som fansen nog inte kommer glömma på väldigt länge.

Denna upplaga av BVB har något extra. Trots skador och oväntade bakslag lyckas laget gång på gång visa framfötterna och leverera resultat. I ligaspelet är självfallet Bayern München den gigantiska favoriten och ute i Champions League finns det flera stora drakar som på pappret är vassare, men i och med detta självförtroende och flyt i kombination med skicklighet och potential så ska man verkligen räkna med Dortmund denna vår. Bilden av att Reus lyfter en stor pokal om ett par månader blir allt klarare för mig. Matchen på Stamford Bridge på tisdag kommer bli fruktansvärd intressant att följa – två lag som är i helt olika lägen. Lyckas Terzic manskap avancera så är det ”bara” fyra matcher till Champions League-finalen.