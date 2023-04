Säsongens match - det blir personligt

Keven Baders Blogg

Der Klassiker. Ett speciellt möte i Tyskland, men just idag är det mer laddat än på över tio år. Förra ligaomgången bjöd Dortmund på en riktig pangseger när de demolerade FC Köln med hela 6:1.

Samma omgång stod Bayern München för en riktigt usel insats mot Xabi Alonsos Bayer Leverkusen. En match som slutade med en bitter 2:1 förlust. Denna förlust innebar att Bayern föll ner på andraplatsen i Bundesliga och just Dortmund upp på förstaplatsen.

Detta var också som bekant Julian Nagelsmanns sista match som FCB-tränare. Det tyska ”underbarnet” fick lämna sin post bara fem dagar senare, ett beslut som hela fotbollsvärlden blev väldigt förvånade över. Nagelsmann hade nämligen fortfarande chansen att vinna trippeln med Bayern och bara någon vecka innan hade hans manskap krossat PSG i Champions League.

Det ska sägas att Nagelsmanns vistelse i München inte var ”en dans på ett ölbord”. I Bundesliga bjöd hans FCB regelbundet på uddlösa insatser som var väldigt icke-bayerska. Dessutom fanns det ständigt irritationsmoment runt honom och styrelsen ansåg inte att han fick ut det bästa av spelartruppen. Många som har följt Bayern München nära inpå menar att Nagelsmann tog för mycket uppmärksamhet och fokus från själva spelet. Hans dispyt med kaptenen Manuel Neuer stärkte heller inte hans aktier i klubben, speciellt inte i omklädningsrummet där Neuer har en hög status.

Något som det också ryktas om är att ledningen (Kahn, Brazzo och Hainer) kände att de behövde visa på styrka. Man får inte glömma bort att dessa herrar nyligen tog över Bayern München efter klubblegenderna Karl Heinz-Rummenigge och Uli Hoeneß – ett radarpar som var välkänt för att ha ett järngrepp om klubben.

Något som förvånar mig är att Herbert Hainer samma vecka berättade till Kicker följande i en längre intervju:

”Nagelsmann bevisade mot Paris Saint-Germain [i Champions League] att han är taktiskt och strategiskt enastående på högsta nivå. Vi planerar långsiktigt med honom, som vi har visat genom att ge honom ett femårskontrakt, och vi kan se tydliga framsteg. Diskussionerna kring honom kommer utifrån, inte från oss.” Herbert Hainer

Magstarkt att bara fyra dagar senare släppa honom. Här ser ni en översikt över Bayerns intensiva vecka när de släppte Nagelsmann och anställde Tuchel:

📌Översikt på Nagelsmanns uttåg & Tuchels entré i Bayern München – effektiv vecka:



🗓️SÖN: Förlust för FCB mot B04

🗓️MÅN: Bestämmer sig för att kicka JN

🗓️TIS: Första 📞 mellan Brazzo & Tuchel – träffas på kvällen

🗓️ONS+TORS: Förhandling

🗓️FRE: 📝

🗓️LÖR: Presentation



(Källa: TZ) pic.twitter.com/O62Fn2H89k — Keven Bader (@Keven_Bader) March 25, 2023 ANNONS

Effektivt minst sagt. Detta är inte första gången som Julian Nagelsmann och Thomas Tuchels vägar korsars. Nagelsmann var nämligen spelare under Tuchel i Augsburg tills han fick avsluta sin karriär på grund av en knäskada. Det var Tuchel som gav Nagelsmann hans första jobb inom fotbollen efter den aktiva karriären – då som scout för att analysera kommande motståndare.

TUCHELS FILMISKA ENTRÉ

Sedan Tuchel fick sparken från Chelsea i höstas har det viskats om den meriterade tysken i Münchens korridorer. Med tanke på det ständiga stödet som FCB:s ledning har gett Nagelsmann var det få som trodde att Tuchel skulle kliva in så snabbt i klubben, men rädslan för att missa chansen att anställa Tuchel (igen) var stark. År 2018 var nämligen Bayern München nära på att värva Tuchel. Bayern hade då en muntlig överenskommelse med Tuchel, men den dåvarande klubbpresidenten, Uli Hoeneß, försökte övertyga den sittande tränaren Jupp Heynckes att förlänga. När Hoeneß slutligen fick ett nej av Heynckes hade PSG redan hunnit värva Tuchel.

Denna gång agerade FCB blixtsnabbt med tanke på ryktena kring Real Madrid och Tottenham. Den stora frågan är om detta kommer slå bra ut. Tuchel har nu chansen att vinna trippeln med Bayern München och först ut väntar hans gamla arbetsgivare Dortmund. Känns ju extremt filmiskt att just BVB står för Tuchels första test i FCB-kostymen. Detta möte var redan på förhand extremt laddat, men nu med Tuchel i Bayern är detta möte även personligt. BVB-bossen Watzke är inget större fan av just Tuchel, så han vill nog verkligen inte se sitt Dortmund förlora mot Bayern nu när Tuchel står på deras sida. Tuchel är också väldigt glasklar med målet i Bayern München:

”Vi är här för tre titlar och inget annat.” Thomas Tuchel

Ser vi hur Tuchel vill spela så är han väldigt tillmötesgående. Till Bild sa den nya FCB-tränaren att han kommer prata med laget och ta in vilken formation de är bekvämast med. Tuchel har sedan tidigare både laborerat med en trebackslinje och en fyrbackslinje.

Gällande spelare som kommer gynnas under den nya tränaren så kan det bli många. Tuchel sägs vilja spela Serge Gnabry, Leroy Sané och Sadio Mané på sina starkaste positioner, nämligen som yttrar. Under Nagelsmann fick dessa spela på lite olika positioner, såsom på ”10:an” och anfallspositionen. Försvararna Benjamin Pavard och Matthijs De Ligt är två spelare som Tuchel är förtjust i – han försökte nämligen värva båda till sina tidigare klubbar.

En spelare som Tuchel är extra glad över att ha i sin trupp igen är Choupo-Moting. Detta är faktiskt tredje gången som deras karriärer korsars. Först var de tillsammans i Mainz, sedan tog Tuchel Choupo-Moting från Stoke till PSG och nu återförenas de i München igen.

Återstår att se hur Tuchel väljer att formera sitt Bayern München. Hans förutsättningar inför kvällens drabbning har inte varit de bästa. Han har endast haft 1(!) träning med hela truppen då flera spelare var på landslagssamling. Historiken talar sitt tydliga språk när det kommer till Tuchels intåg i nya klubbar:

Dortmund – 11 raka tävlingssegrar

PSG – 6 raka tävlingssegrar

Chelsea – 14 raka utan förlust

POSITIV UPPLADDNING



Vad det gäller Dortmund så kunde flera nyckelspelare ladda om ordentligt under landslagsuppehållet, såsom Julian Brandt och förstemålvakten Gregor Kobel. Båda två var skadade inför landslagspausen och har nu kunnat komma tillbaka och förbereda sig inför toppmatchen mot Bayern München.

Dortmund går också som bekant in i detta toppmöte med gott självförtroende. Laget leder ”2023-tabellen” och har på de senaste tio ligamatcherna tagit 28 poäng (ingen förlust!). Därmed har BVB klättrat från en sjätteplats till en förstaplats i Bundesliga:

En spelare som verkligen symboliserar Dortmunds positiva form är den tyska mittfältaren Emre Can. Den nu 29-årige mittfältaren har klivit fram och blivit den ”aggressiva ledaren” som BVB så länge har behövt. Can har de senaste åren varit väldigt blek och inte alls levt upp till de förväntningarna man har på honom. Nu har han dock vuxit in i kostymen som den stabila pjäsen framför försvaret som ger sina lagkamrater den trygghet och stabilitet som de behöver.

Ni ser, kvällens tillställning har på förhand alla ingredienser för att bli en riktig klassiker. Det var länge sedan ”Der Klassiker” var så oviss som nu. Ska Edin Terzic formstarka Dortmund bryta klubbens negativa svit i München (ingen ligaseger sedan 2014) och därmed behålla ligaledningen eller kommer Tuchel få en drömstart med sin nya klubb mot sitt ex? Om ett par timmar har vi svaret.