Högdramatisk säsongsavslutning -historisk svit på väg att brytas

Vilken avslutning vi bjuds på i säsongens sista omgång av Bundesliga – bottenstriden lever i allra högsta grad och dessutom titelstriden, något vi inte har fått bevittna på över ett decennium.

Nu när säsongen snart är i hamn kan vi konstatera att Bayern München verkligen har en extremt turbulent tid bakom sig, detta trots att allt såg så lovande ut innan säsongstarten:

Sadio Manés intåg i Bundesliga gav eko i fotbollsvärlden och speciellt fotbollstyskland. Många, däribland jag, trodde verkligen att detta skulle bli något utöver det vanliga. Julian Nagelsmann hade förlorat en av världens bästa anfallare i Robert Lewandowski, men fick däremot in en världsstjärna som tillsammans med de andra offensiva kreatörerna kunde skapa magi ihop. Så blev det ju verkligen inte. Stjärnglansen försvann snabbt och allt eftersom såg man de stora sprickorna i Bayern Münchens truppbygge.

Under säsongens gång blev de stora negativa rubrikerna allt mer frekventa kring mästarna från München:

(JUNI) Det blev offentligt att Bilds Bayern München-journalist är tillsammans med huvudtränaren Julian Nagelsmann (togs inte emot bra av både spelare och klubbledningen).

Den så berömda “tränareffekten” uteblev när Tuchel tog över efter Nagelsmann. Istället kan valet att kicka Nagelsmann vid det skedet av säsongen gå in i historieböckerna som ett av de mest olönsamma genom tiderna. Detta med tanke på att Bayern vid Nagelsmanns exit fortfarande hade chansen att vinna samtliga tre tävlingar som de var med i. Nu när vi står inför den sista omgången i Bundesliga pekar allt på att Bayern München för första gången på 10 år inte kommer lyfta “Die Meisterschale” och för den delen ingen annan titel heller.

Disharmonin i Bayern München är extremt påtaglig. Trots världsnamn på varje position är det tydligt att Bayern saknar spelare med hjärta och viljan att göra jobbet. I München pratar man om att de är för många i dagens trupp som inte förstår innebörden av att spela för Bayern München, något som laget sägs lida av. Ingen spelare har lyckats nå upp till sin ”normala nivå” och ibland beter sig spelarna som amatörer på planen. De ser helt enkelt vilsna ut. Det har varit Tuchels otacksamma uppgift att leda dessa spelare till framgång, men det har inte alls har gått vägen. Jobbet hade nog varit lättare om kapten Manuel Neuer var tillgänglig och målmonstret Robert Lewandowski fortfarande spelade för klubben. Två giganter som har varit en form av garanti när det kommer till framgång de senaste åren för Bayern. Istället har nyckelspelare såsom Joshua Kimmich ”överjobbat”, Leon Goretzka nästintill varit osynlig och Thomas Müller varit en frustrerad bänknötare. Bayern München har varit skrämmande likt det tyska landslaget denna säsong – noll stabilitet och förbluffande ineffektiva framför mål.

Nästa vecka kommer Bayern München ha ett ledningsmöte där flera viktiga punkter kommer tas upp. Alla bär ett ansvar – hela klubben måste rannsakas och sedan måste de fatta beslut så fort som möjligt för att påbörja resan på den nya inslagna vägen innan nästa säsong drar igång igen.

COMEBACKEN

När 2022 blev 2023 såg Bundesliga-tabellen ut som följande:

Bayern München hade vid det läget en komfortabel ledning framför Freiburg och RB Leipzig. Vi fick då titta ner till plats sex för att hitta dagens ligaledare Dortmund. Det som Edin Terzic och hans BVB har gjort, framförallt i början på kalenderåret är extremt imponerande. Utifrån rapporterna fokuserade BVB-lägret väldigt mycket på en intensiv träning under vinteruppehållet, jämfört då med Bayern-lägret som hade ett längre uppehåll. Under BVB:s träningsläger i vinter fick flera spelare nya anvisningar och tränaren Edin Terzic jobbade väldigt nära samtliga spelare för att försöka lyfta dem. Något som har burit enorm frukt. Spelare som verkligen har hittat nya höjder i BVB-dressen är framförallt Karim Adeyemi, Emre Can, Julian Brandt och Donyell Malen. Den sistnämnde var hos många BVB-fans en av de största flopparna i modern tid. Under hösten stod han för NOLL mål – under våren har Malen gjort nio mål och fem assist. En av många saker som tränaren Terzic ska ha stor eloge för.

De har endast haft en ligaförlust 2023 och det var just mot konkurrenterna Bayern München. Trots den förlusten och poängtappen mot Schalke, Stuttgart och Bochum har BVB chansen att bryta Bayerns 10-åriga ligasvit och vinna Bundesliga för första gången sedan 11/12.

Det enda som står i vägen för Dortmund är de själva. Historiken talar sitt tydliga språk – BVB är mästare på att snubbla på mållinjen. MEN om inte Dortmund vinner nu så vet jag inte när de vinner. Det vore en av fotbollens största fiaskon om BVB tappade detta guldläge. De har alla förutsättningar de kan be om:

Hemmaplan

Fullsatt läktare med stort stöd

Ett motstånd som inte har något att spela för (Mainz)

Formstarka spelare

Chansen att vinna ligan och göra livet surt för sina rivaler (Bayern)

Till om med DFL (tyska ligaförbundet) tror på en BVB-seger (indirekt). De har skickat BL-skölden till Dortmund idag och en kopia till Köln där Bayern München ställs mot FC Köln.

SAGOLIK COMEBACK

I somras fick vi det hemska beskedet att Sebastien Haller testades positivt för testikelcancer och var då tvungen att genomgå behandling. Fokuset då var att Haller först och främst skulle bli frisk – att tänka på fotbollen fanns inte riktigt på kartan. Efter en tung höst av operationer och behandling lyckades Haller göra en oväntad comeback i början på detta år. Ingen hade räknat med att se nyförvärvet på planen denna säsong och ännu mindre ha en sådan betydande roll i det ligaledande BVB. Anfallaren har stått för en sagolik comeback, något som siffrorna understryker:

DORTMUND MED HALLER

14 segrar

3 kryss

1 förlust

56 mål

(Haller: 9 mål & 5 assist)

DORTMUND UTAN HALLER

8 segrar

1 kryss

6 förluster

25 mål

Haller har verkligen lyft sina lagkamrater och fyllt luckan som anfallare på bästa möjliga sätt.

“If someone had told me that six months ago, I wouldn’t have believed them.” Sebastien Haller on the prospect of being German champion next week – and coping with the pressure since Bayern’s defeat to RB. @ESPNFC [2/2] pic.twitter.com/CSzYKPmLht — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) May 21, 2023

Staden Dortmund är extremt laddat inför dagens avgörande tillställning. De räknar med över 400 000 personer på plats om BVB vinner Bundesliga. Inför helgen var hela 97 procent av hotellen i Dortmund fullbokade. Det sägs att den större delen av fotbollstyskland också är redo att fira om BVB vinner – främst för att fira slutet på Bayerns ligasvit. Det är enkelt sagt bäddat för en stor fotbollsfest. Frågan är dock om inte Julian Nagelsmann kommer vara nöjdast av alla när han ser sin förre detta arbetsgivare fallera på det sätt som Bayern München har gjort. Eller så är det Marco Reus* – den Dortmund-födde kaptenen som har drömt om att lyfta “die Meisterschale” sedan barnsben. Nu kan hans dröm gå i uppfyllelse.

*Reus kom som sexåring till BVB. Som 20-åring lämnade han klubben för att spela för Gladbach (BVB trodde bland annat inte på att Reus skulle klara det rent fysiskt). Säsongen efter Dortmund senast vann ligaguldet (11/12) återvände den förlorade sonen hem igen och han har sedan dess varit på jakt efter att få lyfta “die Meisterschale” i BVB-dressen.