Bundesliga firar 60 år - här är säsongens ligabibel

Keven Baders Blogg

Den 24 augusti 1963 var det premiär för Bundesliga. I den första ligamatchen ställdes Dortmund mot Werder Bremen. Det första målet gjordes redan efter 58 sekunder av BVB-spelaren Timo Konietzka.

När premiärsäsongen summerades var det FC Köln som stod som slutgiltig ligaetta och den tyska legendaren, Uwe Seeler, blev utnämnd som skyttekung för sitt HSV efter sina 30 mål.

Idag, den 18 augusti, kommer vi få bevittna starten på Bundesligas 60 årsjubileum när Werder Bremen tar emot regerande mästarna Bayern München.

I detta blogginlägg tänkte jag ge er en enkel översikt kring samtliga BL-klubbar i säsongens upplaga.

Annons

1. FC HEIDENHEIM



Grundades: 1 januari 2007

Arena: Voith-Arena (15 000 platser)

Medlemmar: 8 100

Tränare: Frank Schmidt (sedan 18 september 2007)

Kapten: Patrick Mainka

Detta är första säsongen någonsin som FC Heidenheim spelar i Bundesliga. FCH har stått för en makalös resa och under den har framförallt en person varit vägledande och det är tränaren Frank Schmidt. Sommaren 2007 kom Schmidt till FC Heidenheim som huvudtränare. Då lirade klubben i Oberliga Baden-Württemberg. Nu, knappa 16 år senare, leder Schmidt sitt lag ut på Tysklands största scen (Bundesliga).

Bara så ni får ett perspektiv – i Heidenheim bor cirka 50 000 människor. Dortmunds arena tar nästan det dubbla.

När det kommer till spelet så bjuder FCH på en intensiv och fartfylld fotboll. Mycket flexibelt spel framåt där laget sedan framförallt lägger hopp till anfallaren Tim Kleindienst. Förra säsongen stod Kleindienst för 25 ligamål och sju assist. En målproduktion som gjorde honom till 2.Bundesligas målfarligaste spelare 22/23.

Annons

Länk till hela truppen.

SV DARMSTADT 98

Grundades: 22 maj 1898

Arena: Merck-Stadion am Böllenfalltor (17 810 platser)

Medlemmar: 13 400

Tränare: Torsten Lieberknecht (sedan 1 juli 2021)

Kapten: Fabian Holland

Den andra nykomlingen denna säsong är Darmstadt. Detta är tredje gången som den lilla klubben Darmstadt florerar i Bundesliga-sammanhang.

När det kommer till lagets styrkor är det främst det defensiva som ska lyftas. Förra säsongen släppte de bara in 33 mål på 34 matcher – ingen 2BL-klubb släppte in så få mål. Däremot är det offensiva spelet skakigare. Laget har väldigt svårt att näta och besitter heller ingen riktig tydlig ”anfallsstjärna”. Däremot hittar vi två svenska lirare i laget – Thomas Isherwood och Oscar Vilhelmsson.



Isherwood har spelet i Darmstadt sedan januari 2021 (kom från Östersund). Vilhelmsson tog klivet till Tyskland förra sommaren när han lämnade IFK Göteborg. Båda två har tyvärr haft en skadefylld säsong bakom sig, men förhoppningsvis kan de visa framfötterna nu när Darmstadt spelar i Bundesliga igen.

Annons

Länk till hela truppen.

VFB STUTTGART

Grundades: 9 september 1893

Arena: MHP-Arena (just nu under byggprocessen, 56 589 platser)

Medlemmar: 82 500

Tränare: Sebastian Hoeneß (3 april 2023)

Kapten: Waldemar Anton

Den anrika klubben har ett par tunga år bakom sig.

Inför denna säsong har VFB bland annat förstärkt målvaktspositionen där de har lånat in Alexander Nübel från Bayern München.

Den stora frågan är om tränaren Sebastian Hoeneß kan få stabilitet i bygget. Hoeneß tog över som huvudtränare i våras och lyckades som bekant säkra kontraktet efter kvalspel mot HSV.

Det stora överraskande tappet inför säsongen är kapten Endo som har gått till Liverpool. Tungt för VFB, men däremot får klubben en stor slant för en spelare vars kontrakt skulle löpa ut nästa sommar.

Länk till hela truppen.

FC AUGSBURG

Annons

Grundades: 8 augusti 1907

Arena: WWK-Arena (30 660 platser)

Medlemmar: 22 560

Tränare: Enrico Maaßen (1 juli 2022)

Kapten: Ermedin Demirovic

Den bayerska klubben FC Augsburg har med små medel lyckats klamra sig kvar i Bundesliga. Frågan är om de kan säkra ett nytt kontrakt denna säsong? Förra helgen åkte laget på en överraskande cupförlust när de förlorade med 2-0 mot 3-Ligalaget Unterhaching. Bittert för Augsburg att cupäventyret redan är förbi efter omgång 1.

Augsburg har varit väldigt aktiva när det gäller spelartruppen. Sammanlagt har klubben värvat 13 nya spelare under kalenderåret 2023. Målet har varit att föryngra truppen.

Länk till hela truppen här.

VFL BOCHUM

Grundades: 14 april 1938

Arena: Vonovia Ruhrstadion (26 000 platser)

Medlemmar: 24 960

Tränare: Thomas Letsch (sedan 22 september 2022)

Kapten: Anthony Losilla

Annons

Bochum är en annan klassisk klubb som har bjudit på både högt och lågt de senaste åren. De har oftast överraskat och plockat poäng mot storklubbarna, men däremot tappat när de har mött mindre klubbar.

Förra säsongen släppte de in hela 72 (!) mål och lyckades trots det hålla sig kvar i Bundesliga. Inför denna säsong har klubben förstärkt de defensiva leden och tränaren Thomas Letsch satsar på formation 3-5-2 för att försöka göra laget kompaktare.

Länk till hela truppen.

SV WERDER BREMEN

Grundades: 4 frebruari 1899

Arena: Wohninvest Weserstadion (42 100 platser)

Medlemmar: 43 00

Tränare: Ole Werner (sedan 28 november 2021)

Kapten: Marco Friedl

En av fem klubbar som har vunnit Bundesliga under 2000-talet (säsongen 03/04).

Inför sommaren trodde många att Werder skulle tappa många nyckelspelare, såsom anfallarparet Marvin Ducksch och landslagsspelaren Niclas Füllkrug. I skrivande stund är båda kvar och dessutom har klubben också förstärkt truppen med några namn såsom före detta Liverpool-spelaren Naby Keita. Keita är dock skadad och kommer förmodligen först komma till spel efter första landslagsuppehållet i september.

Annons

Ser man till laget i stort är detta en trupp som ska befinna sig i mitten av tabellen när vi summerar säsongen.

Länk till hela truppen.

TSG 1899 HOFFENHEIM

Grundades: 1 juli 1899

Arena: PreZero-Arena (30 150 platser)

Medlemmar: 11 000

Tränare: Pellegrino Matarazzo (sedan 8 februari 2023)

Kapten: Oliver Baumann

Hoffenheim har genomfört ett starkt transferfönster. Ja, laget tappade en av sina offensiva stjärnor i Christoph Baumgartner (mannen som nätade mot Sverige i EM-kvalet), men fick för det en värdefull slant som har återinvesterats. Bland annat har man värvat in Attila Szalai (försvarare), Marius Bülter (vänsterspringare) och Florian Grillitsch (central mittfältare).

Den stora nyheten för klubben är dock att man har lånat in Wout Weghorst från Burnley. En bjässe i anfallet som har en fin historik i Bundesliga (59 mål och 17 assist på 118 ligamatcher för Wolfsburg).

Annons

Länk till hela truppen.

1. FC KÖLN

Grundades: 13 februari 1948

Arena: Rhein-Energie-Stadion (50 000 platser)

Medlemmar: 127 376

Tränare: Steffen Baumgart (sedan 1 juli 2021)

Kapten: Florian Kainz

Klubbens stora profil är tränaren, Steffen Baumgart. Den karismatiska tränaren har de senaste åren charmat hela fotbollstyskland med sin utstrålning och sitt sätt att agera. Baumgart är livfull och ger enormt mycket energi till sitt manskap.

Kölns trupp består inte av några större stjärnor – några individuellt skickliga spelare, men främst ett kollektiv.

Länk till hela truppen.

BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH

Grundades: 1 augusti 1990

Arena: Borussia-Park (54 042 platser)

Medlemmar: 98 000

Tränare: Gerardo Seoane (sedan 1 juli 2023)

Kapten: Jonas Omlin

Gladbach är en av fjolårssäsongens stora besvikelser. Laget hade flera skickliga spelare, men före detta tränaren, Daniel Farke, lyckades inte få ut det bästa ur truppen. Det ska dock sägas att klubben har haft interna problem en längre period, speciellt på grund av ovissheten kring flera spelares framtid. Nu har dock en stor omstrukturering genomförts. Flera framstående spelare har lämnat, såsom kapten Lars Stindl, anfallsjuvelen Marcus Thuram, högerspringaren Jonas Hofmann och försvararen Bensebaini. Dessutom har klubben fått en ny huvudtränare i schweizaren Gerardo Seoane.

Annons

Seoane fick kicken från Bayer Leverkusen förra säsongen, men hoppas nu få fart på Gladbach. Trots de profilstarka tappen anser jag att laget fortfarande har en konkurrenskraftig trupp med spelare som bland annat Florian Neuhaus, Julian Weigl och nya kaptenen Jonas Omlin.

Länk till truppen.

1. FSV MAINZ 05

Grundades: 16 mars 1905

Arena: Mewa-Arena (33 305 platser)

Medlemmar: 16 600

Tränare: Bo Svensson (sedan 4 januari 2021)

Kapten: Silvan Widmer

Den danske succétränaren, Bo Svensson, har de senaste åren visat vilken skicklig tränare han är. Med små medel har han ständigt lyckas uppnå resultat som många inte trodde skulle vara möjligt med Mainz. Dessutom har Svensson löst det säsong efter säsong när nyckelspelare regelbundet har lämnat.

Länk till truppen.

VFL WOLFSBURG

Grundades: 12 september 1945

Arena: Volkswagen-Arena (28 736 platser)

Medlemmar: 21 500

Tränare: Niko Kovac (sedan 1 juli 2022)

Kapten: Maximillian Arnold

Annons

Wolfsburg har ett på pappret starkt lag som har potentialen att utmana om en Europaplats. Extra kul ur svenskt perspektiv att följa Mattias Svanbergs framfart. I sin debutsäsong blev det 32 ligamatcher (4 mål + 6 assist).

Länk till truppen.

EINTRACHT FRANKFURT

Grundades: 8 mars 1899

Arena: Deutsche-Bank-Park (58 000 platser)

Medlemmar: 130 000

Tränare: Dino Toppmöller (1 juli 2023)

Kapten: Sebastian Rode

Eintracht Frankfurt är en av klubbarna som verkligen har varit i ropet de senaste åren. Under klubbens Europaresor har Eintrachts stora följarskara gjort sig välkända hos allmänheten. Det blev som bekant en Europa League-titel säsongen 21/22 och därefter har satsningen i klubben fortsatt. Fjolårets stora utropstecken var utan tvekan nyförvärvet Kolo Muani. Anfallaren som kom på free transfer från Nantes stod för hela 23 mål och 17 assist på 46 matcher. En prestation som har fått storklubbar att knacka på Eintrachts dörr. I skrivande stund är han fortfarande kvar i BL-klubben, men en försäljning är inte utesluten denna sommar. Får Eintracht ett bud på 100 miljoner euro + så kommer sportchefen Markus Krösche låta anfallsjuvelen gå.

Annons

Under sommaren blev det klart att Eintrachts nya tränare heter Dino Toppmöller. Detta efter att österrikaren, Oliver Glasner, och klubben i våras bestämde sig för att gå skilda vägar. Toppmöller är ett oprövat kort i detta sammanhang. Han har inte varit A-lagstränare för någon BL-klubb tidigare, dock har han varit assisterande tränare till Julian Nagelsmann i både RB Leipzig och Bayern München. Eintracht plockade in Toppmöller främst på grund av hans innovativa tränarstil, men även förmåga att lyfta unga lovande spelare. En av spelarna som klubben hoppas på att Toppmöller lyckas förädla är svensken Hugo Larsson. Den före detta MFF-spelaren blev klar för storklubben i början av sommaren och kommer med största sannolikhet roteras in i laget under säsongens gång.

Eintracht har tappat flera nyckelspelare under sommar såsom Evan Ndicka (free transfer till Roma) och Daichi Kamada (free transfer Lazio). Däremot har de värvat väldigt klokt. De har bland annat plockat in:

Annons

– Robin Koch (lån från Leeds – kommer bli permanent nästa sommar på free transfer)

– Ellyes Skhiri (från Köln, free transfer)

– Jessic Ngankam (från Hertha)

Just de två förstnämnda kommer bli nyckelspelare i Eintracht. Koch kommer bli lagets försvarsgeneral och Skhiri kommer bli Eintrachts spelmotor.

Länk till truppen.

BAYER 04 LEVERKUSEN

Grundades: 1 juli 1904

Arena: BayArena (30 210 platser)

Medlemmar: 35 000

Tränare: Xabi Alonso (5 oktober 2022)

Kapten: Lukas Hradecky

Det går inte att inte nämna tränaren och före detta världsstjärnan Xabi Alonso när man ska prata om Bayer Leverkusen. När spanjoren tog över Bayer Leverkusen förra säsongen låg de i botten av tabellen. När vi slutligen summerade säsongen 22/23 hade Alonso lyckats leda laget till en 6:e plats.

Annons

För ett par veckor sedan blev det också klart att Alonso förlänger sitt kontrakt med klubben. Hans gamla kontrakt skulle löpa ut nästa sommar. Nu skrev han på ett nytt kontrakt till 2026. Det ska dock, enligt Bild, finnas en klausul i kontraktet som säger att Alonso får lämna om ett ”bra bud från en klubb kommer”. Med tanke på Alonsos gärning hittills och hans attraktionsvärde så har jag svårt att se att han tränar B04 till 2026 – det positiva för klubben är dock att de kan begära en transfersumma för Alonso om en klubb vill värva honom.

På pappret är detta ett av ligans mest spännande projekt. Sedan tidigare har Leverkusen haft flera lovande spelare såsom Edmond Tapsoba (årgång 1999), Piero Hincapie (årgång 2002), Amine Aldi (årgång 2000) och självfallet Florian Wirtz (årgång 2003). Under detta transferfönster har Alonso och Leverkusen framförallt fokuserat på att förstärka laget med rutin och kvalité, istället för potential. Detta ser man tydligt genom nyförvärven Granit Xhaka (årgång 1992) och Jonas Hofmann (årgång 1992). Två rutinerade pjäser som medför både ledaregenskaper och enormt mycket kvalité.

Annons

Länk till truppen.

SC FREIBURG

Grundades: 1904

Arena: Europa-Park-Stadion (34 700 platser)

Medlemmar: 60 000

Tränare: Christian Streich (sedan 29 december 2011)

Kapten: Christian Günter

Pratar man om Freiburg måste man självfallet prata om tränaren Christian Streich. Den sympatiska, jordnära och väldigt älskade tränaren har lett sitt Freiburg sedan 2011. Precis som andra klubbar i Bundesliga har Freiburg inte stora resurser att ”leka med”, men Streich lyckas ändå trolla med knäna och leda sitt manskap till fina resultat och placeringar. I vintras tappade Freiburg ytterspringaren Kevin Schade till Brentford (24 miljoner euro) och nu i sommar anslöt också hans gamla lagkamrat Mark Flekken till PL-klubben. Två tunga tapp för Freiburg, men som vi har lärt oss genom åren så har Streich alltid en lösning i bakfickan.

Annons

När det kommer till målvaktspositionen som Flekken lämnade bakom sig så kommer nu den egna produkten och U21-kaptenen, Noah Atubolu, få chansen mellan stolparna. Det är en målvakt som man ska hålla ett extra öga på.

Länk till truppen.

1. FC UNION BERLIN

Grundades: 20 januari 1966

Arena: Stadion An der Alten Försterei (22 012 platser)

Medlemmar: 56 312

Tränare: Urs Fischer (sedan 1 juli 2018)

Kapten: Christopher Trimmel

Detta har varit Tysklands stora fotbollssaga de senaste åren. Säsongen 18/19 avslutades med att Union kvalade in i Bundesliga för första gången någonsin. Därefter har klubben gått som en raket rakt uppåt och detta utan några som helst medel, om man jämför med konkurrenterna.

Efter varje säsong har Union överträffat förväntningarna och därmed också sålt av nyckelspelare för nya rekordsummor. Men istället för att ta ett steg bakåt på grund av alla tapp så har Fischer, tillsammans med Unions ledning, lyckats leda klubben till nya nivåer. Nu står vi inför en säsong där självaste Union Berlin kommer spela i Champions League. Något som ingen supporter hos dem hade kunnat drömma om för bara ett år sedan. På grund av CL-spelet har Union också satsat ännu mer på transfermarknaden, men fortsatt på sitt smarta ”Union-sätt”. De har bland annat värvat in tyska landslagsspelaren Robin Gosens, Kevin Volland, rivalernas (Hertha) rekordköp Lucas Tousart (kostade Hertha 25 miljoner för tre år sedan, nu betalade Union endast 3 miljoner euro) och dessutom lånat in Brenden Aaronson från Leeds och David Fofana från Chelsea.

Annons

Det ska bli extremt intressant att följa Union Berlin denna säsong och se hur de hanterar CL-spelet i kombination med Bundesliga.

Länk till truppen.

RASENBALLSPORT LEIPZIG

Grundades: 19 maj 2009

Arena: Red-Bull-Arena (47 069 platser)

Medlemmar: 940

Tränare: Marco Rose (sedan 8 september 2022)

Kapten: Willy Orban

Det finns inget lag i Tyskland som har inkasserat mer pengar denna sommar än RB Leipzig. Just nu har de ungefär fått in 240 miljoner euro. Denna gigantiska summa beror främst på tre spelare:

– Christopher Nkunku (60 miljoner euro till Chelsea)

– Dominik Szoboszlai (70 miljoner euro till Liverpool)

– Josko Gvardiol (90 miljoner euro till Manchester City)

Annons

Tre minst sagt profilstarka spelare som lämnar ett ordentligt tomrum efter sig – MEN RBL har varit extremt aktiva denna sommar och värvat in smart och bra:

– Lois Opena (anfallare) – 40 miljoner euro från Lens

– Castello Lukeba (försvarare) – 30 miljoner euro från Lyon

– Christoph Baumgartner (offensiv mittfältare) – 24 miljoner euro från Hoffenheim

– Benjamin Sesko (anfallare) – 24 miljoner euro från Red Bull Salzburg

– Nicolas Seiwald (central mittfältare) – 20 miljoner euro från Red Bull Salzburg

m.m

Utöver detta har de också lånat in de offensiva kreatörerna Xavi Simons (PSG) och Fabio Carvalho (Liverpool). Ni ser, RB Leipzig har inte legat på latsidan. Marco Rose har nu ett extremt talangfullt, och i vissa fall även rutinerat, manskap att tillgå. Förra helgens supercupseger mot Bayern München var också ett tydligt styrkebesked (3-0 seger i München). Spelare som stod ut lite extra var just lånet Simon och lagets kreativa spanjor, Dani Olmo.

Annons

☀️Olmos hattrick från helgens Supercup-match mot Bayern München. Håller spanjoren sig skadefri är han verkligen en klasspelare⤵️



[🎥RBL]



pic.twitter.com/xbM7MZCoSx — Keven Bader (@Keven_Bader) August 16, 2023

Under veckan kom uppgifter att Manchester City kikar på Olmo då Kevin De Bruyne är långtidsskadad. Får RBL behålla Olmo och han får vara skadefri (brukar ofta vara skadad minst en gång per säsong), så har Emil Forsberg och Co. en chans att utmana Bayern München om ligatiteln.

Länk till truppen.

BORUSSIA DORTMUND

Grundades: 19 december 1909

Arena: Signal-Iduna-Park (81 365)

Medlemmar: 177 000

Tränare: Edin Terzic (sedan 1 juli 2022)

Kapten: Emre Can

Ni noterade kanske här ovan att Marco Reus inte står som kapten. Det är så att han i början av juli meddelade att han lämnar över kaptensbindeln:

Annons

Nu har tränaren Terzic valt ut mittfältaren Emre Can som ny kapten. Tysken har den senaste säsongen hittat tillbaka till den nivå man hela tiden vetat att han kan spela på, men länge inte nått. Nu får han som uppgift att leda BVB till nya höjder. Detta dock utan superstjärnan Jude Bellingham som lämnade i somras för spel i Real Madrid och den rutinerade och mångsidige portugisen, Raphael Guerreiro. Istället har BVB följande tre spelare till förfogande som ska hjälpa att lyfta Dortmund efter vårens tunga ligatitelmiss:

– Felix Nmecha (mittfältare) – 30 miljoner euro från Wolfsburg

– Marcel Sabitzer (mittfältare) – 19 miljoner euro från Bayern München

Annons

– Ramy Bensebaini (vänsterback)

Vi får se om Terzic lyckas skaka av sig fjolårets besvikelse och utmana Bayern München igen om ligatiteln.

Länk till truppen.

FC BAYERN MÜNCHEN

Grundades: 27 februari

Arena: Allianz-Arena (75 024)

Medlemmar: 300 000

Tränare: Thomas Tuchel (sedan 24 mars 2023)

Kapten: Manuel Neuer

Ingen har nog undgått sommarens stora transfersaga gällande Harry Kane och Bayern München. Förra veckan blev det officiellt när den engelska landslagskaptenen presenterades i FCB-tröjan.

"Englands bitterhet efter Kanes flytt – en stor seger för tysk fotboll"



📌Nytt blogginlägg på @fotbollskanal om Bayern Münchens rekordvärvning Harry Kane.https://t.co/uibsyVhPp4 pic.twitter.com/OyrEZMXWWX — Keven Bader (@Keven_Bader) August 11, 2023 Annons

Bayerns dominans har inte undgått någon. Storklubben har vunnit 11 raka ligatitlar. Det ska dock sägas att konkurrenterna borde skämmas, speciellt efter fjolåret när Bayern inte alls visade på någon styrka men trots det vann ändå:

"Titeln som ingen ville ha – storklubbens ras"



Nytt blogginlägg på @fotbollskanal om den stormiga veckan i München, Dortmunds kollaps och mina tankar kring framtiden.https://t.co/cV55qcVYax pic.twitter.com/B7AUtrTEvv — Keven Bader (@Keven_Bader) June 3, 2023

Inför denna säsong har Bayern stått inför en ordentlig omskakning. Både VD-posten och sportchefsrollen har bytts ut och klubbens ”gudfader”, Ulli Hoeneß, har klivit fram mer i rampljuset för att försöka få ordning på sin klubb.

Trots rekordvärvningen av Kane finns det fortfarande frågetecken i FCB-lägret, det fick vi verkligen bevittna när de bjöd på en usel insats i supercupen mot RB Leipzig. Innan transferfönstret stänger den 1 september lär FCB agera mer på transfermarknaden. Tuchel vill ha en ”6:a” samtidigt som Benjamin Pavard, Ryan Gravenberch och Leon Goretzka ryktas bort. Manchester United och Inter sägs vara ute efter Pavard och Liverpool är på jakt efter Gravenberch.

Annons

Länk till truppen.

MITT TIPS

Det är ju aldrig lätt att tippa en tabell innan säsongen, men det är en tradition att göra det så här är min:

1. Bayern München

2. Dortmund

3. RB Leipzig

4. Bayer Leverkusen

5. Eintracht Frankfurt

6. Union Berlin

7. Freiburg

8. Wolfsburg

9. Hoffenheim

10. Gladbach

11. Köln

12. Bremen

13. Stuttgart

14. Mainz

15. Darmstadt

16. Heidenheim

17. Augsburg

18. Bochum

Hur ser er tabell ut? – skriv gärna till mig på twitter eller mail.



LOS GEHT’S!