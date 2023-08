Efter mardrömmen - storklubben har inte återhämtat sig

Keven Baders Blogg

Ingen har nog glömt den högdramatiska avslutningen på fjolårssäsongen i Bundesliga. Inför den sista omgången var allt bäddat för att Dortmund skulle bryta Bayern Münchens tioåriga ligasvit och lyfta ”Die Schale” på hemmaplan. De lokala bagerierna hade påbörjat ”mästarbakningen”, samtliga barer hade beställt extra mycket dryck och alla hotell i hela Dortmund var slutsålda. Hela staden och fotbollstyskland väntade på att domaren skulle blåsa av den sista omgången så att festen skulle börja i Ruhrområdet. Det ”enda” som BVB var tvungna att göra var att besegra Mainz för att vara säkra ligavinnare. Något som Terzic manskap inte lyckades med. Slutresultatet blev 2-2 samtidigt som Bayern München vann i slutskedet mot Köln med 2-1.

Denna käftsmäll, eller rättare sagt levande mardröm, känns det som att Dortmund inte riktigt har vaknat från ännu.

I den första ligaomgången denna säsong lyckades man rent slumpmässigt och lyckosamt vinna hemma mot Köln med 1:0.

Inför gårdagens derby mot Bochum trodde allmänheten att BVB nu skulle spänna musklerna och visa att Köln-matchen bara var ett snedsteg och att man är redo att ta sig an kampen mot Bayern igen. Men så blev inte fallet. Bochum var betydligt hetare under hela första halvleken där de också tog ledningen mot BVB. Dortmund vann knappt någon närkamp och spelet var nästintill icke existerande. I den andra halvleken ryckte BVB upp sig lite och lyckades näta genom Malen, men poängen som Terzic manskap tog med sig från denna tillställning var på håret. Precis som nya kaptenen Emre Can sa efter matchen:

“Mycket saknas […].” Emre Can

Något som också är värt att notera är att Marco Reus, den före detta kaptenen, blev petad från startelvan efter förra veckans svaga insats och han var inte ens en av de fem inhopparna mot Bochum. Bittert för klubbikonen.

Härnäst väntar nykomlingen Heidenheim för Dortmund, en måstematch om de ska ha något med titelstriden att göra.

Bayern München är självfallet de stora favoriterna till att vinna ligatiteln igen, men håll ett extra öga på Bayer Leverkusen. B04 har fått en riktig smakstart på säsongen där nyförvärven och de tidigare stjärnorna levererade direkt:

3-2 seger mot toppkonkurrenterna RB Leipzig

3-0 seger mot Gladbach

Den stora frågan är om Xabi Alonso kan bryta två sviter – Bayerns ligasvit och Bayers titellösa svit sedan säsongen 92/93 (aldrig vunnit Bundesliga). Sett till truppen som Alonso har till förfogande ser det väldigt lovande ut, men säsongen är lång och Bayer har smeknamnet ”Neverkusen” på grund en anledning.