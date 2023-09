Nyckelomgång - succélagets stora test

Keven Baders Blogg

Säsongen 23/24 har precis lämnat sina startgropar, men redan nu väntar ett par säsongsavgörande matcher.

Vi har bland annat Rasenballsport Leipzig som tar emot regerande mästarna Bayern München. Hemmalaget har levererat fina resultat denna säsong, trots flertalet skador. En stor faktor till varför RBL har en sådan fin form är nyförvärvens snabba impakt på laget, speciellt lånet Xavi Simons. Fransmannen har stått för tre mål och fyra assist och är högst delaktig i det offensiva spelet från RBL:s håll.

Bayern München ses såklart som de stora favoriterna, men FCB har börjat drabbas av en skadeproblematik, vilket blir väldigt märkbart i den tunna trupp som Thomas Tuchel har till förfogande. Under veckans cupmatch ställde Bayern München upp med mittfältaren Leon Goretzka och ytterbacken Noussair Mazraoui i det centrala mittlåset. Detta då Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano och Minjae Kim saknades på grund av skador. De två sistnämnda är kanske tillbaka till dagens stormöte.

En spelare som definitivt kommer missa dagens match är Serge Gnabry som har brutit armen. Det är ett tungt bakslag för tysken som kommer vara borta uppemot sex veckor. I hans frånvaro lär supertalangen Mathys Tel få mer speltid. Den 18-årige anfallaren har haft en lysande start på säsongen och har i sin jokerroll gjort fem mål och en assist.

Kimmich with the vision 👀

Tel with the clinical finish 🎯#UCL pic.twitter.com/3fiI7CwkmM — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 25, 2023

Något som talar för RB Leipzig inför kvällens stormöte är att laget inte har förlorat mot Bayern München med nya tränaren Rose:

Senast blev det en seger för RBL i tyska Supercupen – en bitter tillställning för FCB:s rekordköp, Harry Kane, som gjorde sin debut i klubben då.

Ytterligare en faktor som gör kvällens toppmöte extra dramatisk är att RB Leipzig avskedade sin sportchef Max Eberl igår.

✅OFFICIELLT – RB Leipzigs sportchef, Max Eberl, får lämna sin post. Detta efter att bara ha varit på posten i knappa 10 månader.



🗞️Det ryktas om att Bayern vill värva Eberl till sig – han (Eberl) har sedan tidigare har en bra relation med Hoeneß.



‼️DRAMA – imorgon ställs… https://t.co/TotN3rfcCc pic.twitter.com/4kohja6FmU — Keven Bader (@Keven_Bader) September 29, 2023

Leipzig skriver”…his failure to commit to the club has led to…” vilket påtalar de rykten som länge funnits kring Bayern München och Max Eberl – redan för flera år sedan ville Bayerns gudfader, Hoeneß, säkra Eberls signatur, men tidpunkten blev aldrig rätt. Nu ska dock intresset återigen ha ökat från FCB:s håll då de vill få in en till person till styrelse, en post som Eberl lämpar sig för väldigt väl. RBL hoppades länge på att Eberl skulle uttala sig offentligt och visa sin lojalitet gentemot klubben, men så blev aldrig fallet. Därför har RBL nu agerat och kickat Eberl. Detta lägger sig som ett litet extra ”dramatiskt lager” över kvällens rysare.

TITELUTMANNARNA

Hur drabbningen mellan RB Leipzig och Bayern München slutar är också oerhört intressant för konkurrenterna Bayer Leverkusen. I dagsläget leder Bayern München ligan, men enbart på målskillnad framför Leverkusen. Skulle FCB tappa mot RBL kan B04 återta ligaledningen, förutsatt att de vinner mot Bosse Svenssons Mainz.

En positiv nyhet för Bayer Leverkusens del är att anfallsstjärnan, Patrick Schick, är tillbaka från sin skada och nu har återgått till lagträningen. Inom en snar framtid kommer Xabi Alonso verkligen ha ett lyxproblem då Schicks ersättare/tänkta backup, Victor Boniface, har stått för en fenomenal start i B04-tröjan:

Det är inte bara i toppen av tabellen som vi kommer få bevittna nyckelmatcher i helgen – även längre ner. Succélaget Union Berlin, som med all rätta har hyllats rikligt under en lång period, är inne i sin tuffaste fas på flera år. Huvudstadslaget har fyra raka förluster:

Självfallet är det okej att förlora mot toppkonkurrenterna RB Leipzig och giganterna Real Madrid. Dock kom den senaste förlusten på hemmaplan mot Hoffenheim som en stor överraskning då laget oftast är som starkast på ”Der Alter Försterei”.

Nu ställs Urs Fischers manskap mot nykomlingen Heidenheim och senare under veckan mot Braga i Champions League-gruppspelet. Två nyckelmöten för Union i detta skede för både liga- och europaspel denna säsong. Vinner Union inte dessa två tillställningar sätter de sig i en tuff sits. Därefter väntar nämligen Dortmund, formstarka Stuttgart och Serie A-mästarna Napoli.