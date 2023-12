Trots Europaframgången - storklubbens CL-plats hotad

Keven Baders Blogg

Ett lag som alltid lyckas överraska en på både ett positivt och negativt sätt är Borussia Dortmund. När laget väl har lyckats leta sig fram till en positiv väg kommer det ständigt en otippad vändning. Detsamma gäller när BVB ser hopplöst dåliga ut, och sen gör en oväntad segern.

I tisdags lyckades Dortmund säkra sin slutspelsplats i årets upplaga av Champions League – detta efter en horribel start rent spelmässigt. Nu återstår det att se om BVB tar första- eller andraplatsen i ”dödens grupp”:

Samtidigt ser tabellplaceringen inte lika smickrande ut i Bundesliga. Poängtappen mot nykomlingen Heidenheim (2:2), Bochum (1:1) och europalaget Eintracht Frankfurt (3:3) i kombination med förlusterna mot säsongens överraskningslag Stuttgart (2:1) och mästarna Bayern München (4:0) har lett till att BVB just nu är utanför en topp fyra placering:

Som ni ser har dock de direkta tabellkonkurrenterna RB Leipzig en match mer spelad, så Dortmund kan på egen hand återta sin fjärdeplats. Däremot lär det inte bli så lätt, då de ställs mot ligaledarna Bayer Leverkusen.

Xabi Alsonos B04 har slagit klubbrekord på löpande band de senaste veckorna. Bland annat är Alsono den första tränaren i Leverkusens historia att vinna åtta raka ligamatcher. Denna säsong har laget sammanlagt vunnit 18 matcher, kryssat en (Bayern München) och inkasserat noll (!) förluster.

Ligaledarna vinner också sina matcher med mycket offensiv styrka. Det är nämligen så att Bayer Leverkusen är det första laget någonsin i Bundesliga som gör två (eller fler) mål i de inledande tolv ligamatcherna på en säsong.

NYFÖRVÄRVENS GLANS

Kikar vi på Bayer Leverkusens interna poängliga denna säsong så hittar vi tre nyförvärv i toppen:

Victor Boniface: 12 mål och 6 assist på 18 matcher

Alejandra Grimaldo: 9 mål och 6 assist på 18 matcher

Jonas Hofmann: 7 mål och 7 assist på 18 matcher

Detta visar på vilket suveränt jobb sportchefen Simon Rolfes stod för i somras när han agerade på transfermarknaden.

Utöver det hittar vi självfallet också klubbens supertalang och offensiva spelmotor i poängtoppen, Florian Wirtz. Den tyska 20-åringen har stått för 6 mål och 10 assist på 18 matcher och är en av Alonsos nyckelfigurer.

Apropå nycklar. Alonso har verkligen lyckats forma sitt lag så att det är väl balanserat bakåt och framåt och dessutom har flera spelare som vågar ta på sig ansvar att leda laget framåt. En Wirtz är svårersättlig, men Alsono har med sin taktik och spelfilosofi lyckats fördela ansvaret och därmed gjort laget ännu mer svårberäkneligt och starkt.

TOPPMÖTET

På förhand är hemmalaget Bayer Leverkusen favoriter. Dortmund kommer få det extremt svårt, men med ett nyfunnet självtroende (seger borta mot Milan i veckan) så kanske Edin Terzic manskap kan överföra ”Europaglansen” till ligaspelet.

Två spelare som verkligen har hittat sin form är veteranen Mats Hummels (man of the match mot Milan) och Dortmunds ”nya” engelska tonåring, Jamie Bynoe-Gittens. Den 19-årige Bynoe-Gittens har efter flera skador lyckats slå sig in i Dortmunds startelva och gjort det med besked. I de senaste två matcherna har han stått för två mål och två assist. Vi får se om det återigen blir en engelsman som lyckas leda Dortmund till nya höjder.