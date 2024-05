Lidandet är över - nu börjar en oväntad, men intressant resa

Keven Baders Blogg

Threads: Keven.Bader

Det går nästan inte att hålla räkningen på hur många nej Bayern München har inkasserat under deras omdiskuterade tränarjakt. Men nu, efter sisådär sju nej, har klubben slutligen hittat någon som är villig att ta sig an utmaningen. Det blir den forne mittbacksjätten Vincent Kompany. Ett namn som de flesta nog aldrig hade tänkt på för tre månader sedan, men som nu får chansen att träna en av världens största klubbar och det efter att ha åkt ur Premier League med Burnley denna säsong.

KATASTROFAL HANTERING

Bayern Münchens ledning är nog väldigt lättade över att de slutligen får stänga detta långdragna och kaosartade kapitel. Hanteringen av all runtomkring deras jakt efter en ny tränare har varit under all kritik. Det är ingen slump att Bayern är där de är med tanke på hur de har tagit sig an saker och ting de senaste åren, men det som verkligen sticker ut är hur det läcker som ett såll från München-lägret. Hur är det möjligt att Bayerns tränarkandidater har nått allmänheten på detta sätt? Det är ju nästan som att man har fått se en reality show mitt under pågående inspelning. Jag är medveten om att Bayerns ledning nyligen sattes ihop och därmed inte är så sammansvetsade, men att informationen kring klubbens känsliga tränarsökande har varit som ett öppet arkiv är oförståeligt.

Annons

Max Eberl och de andra makthavarna i Bayern München får verkligen bakläxa när det kommer till hur man bör förmedla information sinsemellan. Förr, när Ulli Hoeneß och Karl-Heinz Rummenigge styrde skeppet, nådde inte allt tidningarna. Värvningen av Pep Guardiola gick till exempel under radarn och kom som en överraskning. Självfallet är dagens mediesamhälle ett annat än för tio år sedan, men oavsett vad var denna hantering ett bokexempel på hur saker inte bör skötas, speciellt inte för en storklubb som Bayern München.

FRISK FLÄKT

Vincent Kompany är som bekant inte första, andra, tredje eller fjärde valet…däremot är det ett spännande val som inte hade uppstått om det inte vore för denna speciella situation. Jag förstår att många höjer på ögonbrynen och tycker att detta är fel beslut. Jag köper det, men desto mer jag tänker på Kompany i München desto mer intresserad blir jag. Det finns självfallet stora frågetecken såsom att han aldrig har tränat en toppklubb av Bayerns kaliber. Däremot finns det andra ingredienser som kan vara till hans fördel:

Annons

För det första är han en tränare som gillar att lyfta unga lovande spelare. Detta går hand i hand med vad Bayern München vill göra mer av framöver. De vill slussa igenom spelare från akademin till A-laget. Precis som vi har fått se senaste tiden med Pavlovic eller svensken Vinlöf.

För det andra passar hans spelstil Bayern München. Han är en frälst förre detta Guardiola-spelare som kör på just det spåret – nämligen att vilja dominera bollinnehavet, men även spela ett aggressivt pressspel. Detta är något som FCB trivs med.

Annons

För det tredje talar Kompany tyska. Det var inget måste för en ny Bayern München-tränare, men det underlättar enormt mycket, speciellt när Bayern vill att tränaren ska vara så involverad som möjligt i klubbens alla angelägenheter. Det ska ju även sägas att Kompany känner till Bundesliga och den tyska fotbollen från sin tid som spelare när han representerade HSV.

Annons

EN ANDRA CHANS

Det som Bayern München har gått igenom sedan Nagelsmanns uttåg går till historieböckerna som ett av klubbens stora lågvattenmärken. Nu blir det viktigt för Rekordmeister att dra lärdomar av tiden som varit, och stänga detta kapitel för att gå vidare med Kompany. Bayern har nu en ”andra chans” och kan inleda en ny era med en ung lovande tränare. Det vill säga göra precis det som de egentligen ville göra med Nagelsmann för tre år sedan, men som inte gick vägen på grund av den dåvarande ledningen.

Kompany är inte Nagelsmann – potentialen finns absolut där, men man får inte glömma bort att saker och ting behöver tid. Och frågan är om Bayern kommer att tillåta sig ta den tid som behövs. Nästa år spelas Champions League-finalen i München, vilket är ett uttalat mål att nå från klubbens sida. Utöver det vill FCB återta tronen i Tyskland. Det blir alltså ingen smekmånad för Kompany – pressen börjar direkt.