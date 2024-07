Den tidiga finalen - nu ska förbannelsen brytas

Keven Baders Blogg

Efter en högdramatisk tillställning mot Danmark har Tyskland ”endast” två steg kvar till den efterlängtade finalen i Berlin den 14 juli. Men för att nå hela vägen dit måste Julian Nagelsmanns mannar först besegra mästerskapets starkaste motståndare och dessutom ta död på en förbannelse.

DET SPANSKA SPÖKET

Spanien har verkligen visat sin styrka under detta EM. Det spelar nästan inte någon roll om de ställer ut sitt ”A-lag” eller ”B-lag”. Så här långt har Luis de la Fuentes manskap endast släppt in ett mål under EM och det var förra matchen mot Georgien som slutade med en stabil 4:1 seger.

Nu ska värdnationen Tyskland försöka sig på att slå ut Spanien, något man inte har gjort på över 36 år i tävlingssammanhang.

Senaste gången som lagen ställdes mot varandra var under VM 2022. Då blev det en delad pott. Sedan får vi backa bandet till VM-semin 2010 och dessförinnan EM-finalen 2008 när det kommer till mästerskapsmatcher. Båda dessa slutade med en spansk 1:0 seger.

Vi får ta oss hela vägen tillbaka till EM 1988 när dåvarande Västtyskland var värdnation för att se en vinst mot Spanien. Tyskland (Västtyskland) och Spanien var i samma grupp som Italien och Danmark. I den sista gruppspelsomgången ställdes Tyskland mot Spanien och matchen slutade med en 2:0 seger för hemmalaget efter två mål av Rudi Völler. Detta resulterade i att Tyskland vann gruppen framför Italien på målskillnad och Spanien åkte ur EM som grupptrea.

Det blev inget lyckligt slut för tyskarna i det mästerskapet, för direkt i semifinalen förlorade Franz Beckenbauers manskap mot Nederländerna med 1:2, trots ledningen genom Lothar Matthäus. Ronald Koeman och Marco van Basten stod för den sena nederländska vändningen. Det var också Nederländerna som slutligen vann EM efter en 2:0 seger mot Sovjetunionen i finalen.

Men nu tillbaka till nutid. Tyska landslaget är fast beslutna att bryta denna spanska förbannelse och ta sig ett steg närmare den beryktade finalen. Joshua Kimmich sa skämtsamt på presskonferensen i veckan att han ska fråga Rudi Völler om han kan tänka sig hoppa in en kortis för att bjuda på ett mål igen mot Spanien. Völler är nuförtiden förbundets sportchef och bor tillsammans med laget under EM.

REVANSCH

Kikar vi på fjolårssäsongen så har tre storklubbar i Tyskland fått känna på Real Madrids styrka. Ett Real som inte har så många representanter i dagens landslag (endast två), men som trots allt symboliserar ett spanskt motstånd.

Real Madrid vann och kryssade mot RB Leipzig i CL-gruppspelet (Benjamin Henrichs och David Raum blev träffade av detta). Sedan slog Real ut Bayern München vilket fem tyska landslagsspelare var involverade i (Neuer, Kimmich, Musiala, Sané och Müller). Avslutningsvis vann Los Blancos årets upplaga av Champions League efter en 2:0 seger i finalen mot Dortmund (Schlotterbeck, Can och Füllkrug). Det betyder att nästan hälften av den tyska truppen har en färsk bitter eftersmak gällande spanskt motstånd.

MATCHBILDEN

Både Spanien och Tyskland är två lag som gärna bestämmer tempot och har bollinnehavet under matcherna, men den tyska kaptenen Ilkay Gündogan var tydlig i tysk TV under veckan att Tyskland också kan ta på sig en annan kostym, nämligen den som Real Madrid ofta bär i stora sammanhang:

“Man måste ta friheten att låta motståndaren ha bollen ibland och inte få panik. Ett av de bästa exemplen är ofta Real Madrid. De har sådan erfarenhet och coolhet. Även om de måste försvara med tio man i sitt eget straffområde eller på sin egen planhalva, så gör de det och väntar tålmodigt på sitt ögonblick.”

Med tanke på Tysklands spelarmaterial hade en sådan matchplan varit väldigt möjlig att genomföra.

SISTA MATCHEN (?)

I maj berättade Toni Kroos för hela fotbollsvärlden att han kommer lägga skorna på hyllan efter sommarens EM-slutspel. I sin sista klubblagsmatch någonsin lyckades han vinna sin sjätte Champions League-titel.

I måndags blev Toni Kroos officiellt klubblös när hans kontrakt med Real Madrid gick ut. Nu är slutet på hans karriär väldigt nära – frågan är om det kanske är redan ikväll? Under veckan medverkade Kroos i en tysk PK och fick frågan om han tror det är sista gången han sitter på en presskonferens som aktiv fotbollsspelare:

”Jag förväntar mig inte att fredagen blir min sista match. Jag förväntar mig att vi (journalisterna & Kroos) ses igen!”

Det återstår att se om Kroos förväntningar uppfylls. Skulle Kroos och hans Tyskland lösa EM-titeln blir Kroos den första tyska spelaren någonsin som lyckas lyfta EM-pokalen som ”klubblös”. Den titeln skulle också innebära att Kroos har vunnit allt som går att vinna:

3 Bundesliga-titlar

3 DFB-Pokal (tyska cupen)

1 tyska supercupen

4 La Liga-titlar

1 Copa del Rey-titel (spanska cupen)

4 spanska supercupen-titlar

6 Champions League-titlar

5 Uefa Supercup-titlar

6 FIFA VM för klubblag-titlar

1 VM-guld

1 EM-guld

Om så blir fallet skulle Kroos utan tvekan vara bland topp tre tyska spelare genom tiderna. (Franz Beckenbauer förblir dock alltid der Kaiser).