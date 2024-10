Hugo Larssons drömvecka kan avslutas på topp

Keven Baders Blogg

En händelserik Europavecka avslutas med en minst sagt spektakulär ligaomgång. Under veckan fick vi se både Dortmund och Bayer Leverkusen imponera när Champions League-kamerorna var tända. BVB bjöd på ett uppseendeväckande målkalas mot Celtic (7:1) och Bayer Leverkusen spände musklerna och vann med 1:0 mot Zlatans Milan. Två resultat som innebär att lagen nu befinner sig i toppen av CL-tabellen:

Dessa två lag bjöd dock på helt andra uppträdanden igår när de ställdes mot Union Berlin respektive Holstein Kiel…

Nuri Sahins Dortmund reste till Berlin för att bygga vidare på den positiva känsla man hade byggt på under CL-veckan. Men lika snabbt som euforin kom försvann den också. Dortmund visade återigen sin sämre sida på bortaplan. Hemmalaget Union Berlin vann rättvist med 2:1 mot BVB, ett resultat som betyder att de gulrandiga fortfarande är segerlösa på bortaplan denna ligasäsong:

0:0 mot Werder Bremen

5:1 mot VFB Stuttgart

2:1 mot Union Berlin

I och med denna förlust har Dortmund nu gjort sin sämsta ligastart på de senaste tio åren. Självklart är det i iögonfallande att vinna med 7:1 mot Celtic, men då får man inte tappa fotfästet och visa upp en sådan bedrövlig insats ett par dagar senare. Som vanligt saknas mentaliteten i BVB-lägret – något som har varit på tapeten sedan Klopps farväl. Ska man vara ett topplag så får man inte uppträda på detta sätt. Det är inte acceptabelt.

Bayer Leverkusen som hade kommit hem från München förra helgen med en lycklig poäng (1:1 mot Bayern München) såg ut att gå för segern denna gång, men så blev icke fallet. Trots 2:0 ledning mot nykomlingen Holstein Kiel lyckades Xabi Alonsos herrar tappa taktpinnen och därmed tre poäng. Matchen slutade 2:2 vilket betyder att vägen upp till toppen blir allt längre.

Ett lag som i skrivande stund däremot befinner sig på toppen av Bundesliga är Bayern München. Förra helgen skrev jag om deras förvandling under nya tränaren Vincent Kompany – en förvandling som också medför risker, vilket Aston Villa tog vara på när de gjorde matchens enda mål.

Durán's lob over Neuer 🥶@AVFCOfficial | #UCL pic.twitter.com/bvwC0RCwpK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 3, 2024

Trots bollinnehavet, chanserna och dominansen så saknades effektivitet framför mål från Bayern Münchens håll. Detta trots att man veckan innan hade lyckats göra 20 mål på tre matcher. Desamma gällde i matchen mot Bayer Leverkusen som slutade 0:0, FCB lyckades helt enkelt inte förvalta sina möjligheter. En person som har fått svidande kritik för veckans måltorka är Harry Kane. Rekordnyförvärvet gick mållös ur båda matcherna, vilket fick den före detta tyska landslagsmannen, Dieter Hamann, att skriva följande:

”Jag sa redan efter EM i somras att han fortfarande måste bevisa att han är värd de 100 miljonerna (som FCB köpte honom för sommaren 2023) – även om han gjorde över 30 mål förra säsongen. Han värvades inte för att göra hattrick mot Darmstadt. Han togs in för att göra mål mot Leverkusen, Aston Villa och göra mål i kvartsfinalen i Champions League. Det har han inte gjort än. Jag är fortfarande skeptisk till stjärnanfallaren.”

Hamann är väldigt välkänd i Tyskland för sinauttalanden, vilket Bayern Münchens sportchef, Max Eberl, var tydlig med att svara på:

”Didi Hamann är som tinnitus! Det kommer var tredje dag upp.”

Det är svårt att kunna anmärka på något när det gäller Kanes leverans i Bayern München – 54 mål och 17 assist på 53 matcher. MEN det finns en poäng i att Kane värvades för att vinna de stora matcherna och inte för att göra fyra mål mot Dinamo Zagreb på hemmaplan. Ikväll kommer en enorm press ligga på engelsmannens axlar, men även hans lagkamrater som måste steppa upp. Efter två raka segerlösa matcher måste Kompanys manskap inkassera en seger, men det blir inte lätt då ett självsäkert Eintracht Frankfurt kommer på besök.

OVÄNTAD TOPPMATCH

Missförstå mig inte, det är självfallet en stormatch när Bayern München möter Eintracht Frankfurt, men det var nog få som trodde inför säsongen att man i detta sammanhang skulle prata om ettan mot tvåan. Eintracht Frankfurt har dock smugit sig upp under de senaste veckorna efter en tung ligastart (2:0 förlust mot Dortmund). Därefter har Dino Toppmöllers lag inkasserat fyra raka ligasegrar. Utöver det samlade man på sig ännu mer självförtroende i torsdags när Eintracht vann med hela 1:3 borta mot Besiktas. En bortamatch som man inte skojar bort.

En nyckel i Eintrachts positiva framtoning är anfallsparet Omar Marmoush och Hugo Ekitiké. Tillsammans har de gjort 11 mål och nio assist på de inledande åtta tävlingsmatcherna. En annan som har haft en nyckelroll är Hugo Larsson. Svensken har fått en kanonstart under hösten, och det har gett upphov till eko ute i fotbollseuropa. Allt fler klubbar har fått upp ögonen för Larsson, vilket har lett till att Eintracht har agerat. I fredags blev det klart att 20-åringen förlänger sitt kontrakt med BL-klubben till 2029 och dessutom höjer sin lön.

👀💬 Was macht Hugo da?!#SGE | #Hugo2029 pic.twitter.com/9Hn9TEvfIs — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) October 4, 2024

Det återstår att se om Hugo Larsson kan toppa sin händelserika vecka med att skjuta sitt Eintracht till en seger. Senast när Larsson startade för Eintracht Frankfurt mot Bayern slutade det med mål och en 5:1 seger. Det var dock på hemmaplan – nu är det i München. En bortamatch som Eintracht endast har vunnit två(!) gånger i Bundesliga under 2000-talet. Det blir en riktig rysare alltså – Bayern vill verkligen inte gå in i landslagsuppehåll med tre raka segerlösa matcher, samtidigt som Eintracht kommer göra allt i sin makt för att försöka få ”vila” under uppehållet på plats 1 i Bundesliga.

OBS – vi får inte glömma bort att ett revanschlystet Rasenballsport Leipzig som lurar i vassen. I veckan tappade de en 2:0 ledning (tuffaste ledningen man kan ha tydligen) till en 2:3 förlust mot ett tio-manna Juventus. Nu vill de spänna musklerna genom att vinna mot nykomlingen och succélaget Heidenheim. En lurig bortamatch.