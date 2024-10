Kärt återseende - nu kan sviten brytas

Keven Baders Blogg

De senaste fyra åren har verkligen bjudit på toppar och dalar för Hans-Dieter Flick (Hansi). Under 2020 vann Flick samtliga titlar som han kunde vinna i Bayern München:

Bundesliga

Tyska cupen

Champions League

Tyska Supercupen

Uefa Supercupen

VM för klubblag

Men bara ett år senare, sommaren 2021, gick Flick och Bayern skilda vägar. Det tyska landslaget ropade och Flick hoppades på att succétåget skulle fortsätta rulla, samtidigt som FCB hoppades på att Julian Nagelsmann skulle förlänga klubbens titelsvit. Som bekant vet vi alla att det gick käpprätt åt skogen för båda parterna….

…Flick stod för den historiska bedriften att för andra gången någonsin misslyckas med att leda Tyskland vidare från ett VM-gruppspel (2022). En uttåg som innebar att Flicks anseende i Tyskland skadades oerhört mycket.

Annons

Samtidigt bjöd Bayern München a.k.a FC Hollywood på ett spektakel med Julian Nagelsmann och därefter Thomas Tuchel.

Nu, tre år senare, står Flick på andra sidan när hans Barcelona ska ta sig an Bayern München i Champions League.

ETT MÖTE MED MÅNGA VINKLAR

Barcelona mot Bayern München. Utan tvekan ett av de största toppmötena i modern fotboll, men båda klubbarna är i ett skede av sin klubbhistorik där de försöker leta sig tillbaka till toppen. De stod båda två titellösa förra säsongen och har anställt nya huvudtränare som de hoppas ska kunna leda dem tillbaka till den absoluta toppen – och starten för respektive huvudtränare (Flick och Kompany) har varit lovande.

Flick har på sina tolv första tävlingsmatcher i Barca-tröjan inkasserat:

10 segrar

2 förluster

39:12 i målskillnad

Kompany har under sina inledande tio tävlingsmatcher följande siffror:

Annons

7 segrar

2 kryss

1 förlust

37:10 i målskillnad

Detta är två lag som verkligen bjuder på offensiv och fartfylld fotboll, och för att krydda till denna tillställning ytterligare så var Flick faktiskt redo att återvända till München i våras. Bayerns ledning kontaktade honom och frågade om det fanns intresse att efterfölja Tuchel. Fram till den 11 maj var Flick säker på att han skulle återvända till München och han hade också börjat fundera på truppbygget, men sedan kom inget samtal från Bayern och den sportsligt ansvarige Max Eberl. Eberl var nämligen inte helt förtjust i idén ”Flick 2.0”. Han ville gå en annan väg som innebar en omstart för klubben med en ny tränare. Det blev som bekant Vincent Kompany, vilket Flick fick bevittna på avstånd i slutet av maj när belgaren anställdes.