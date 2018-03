Flott arena på fotbollens bakgata

De små taxibilarna kör snabbt men det känns som att sitta i en mjölkartong och fara omkring. Man blir lätt bortskämd av säkerhet i en del moderna bilar. Inte utan att man tänker på det när det är U-sväng över heldragna linjer på en 70-väg…

***

Janne Andersson är så Zlatan-van numera att hans glidning i svaret på engelska…”We will see about Zlatan” var han tvungen att klarlägga direkt efter på svenska, att det var inget nytt.

***

Snön mötte landslaget i Rumänien. Knappast vad man drömde om när man lade en match på bortaplan, och då i södra Europa.

***

Ken Sema från start. Äntligen. Hoppas att ÖFK-mittfältaren tar chansen och visar att han ska med till Ryssland.

Startelvan: Johnsson – Larsson, Jansson, Helander, Hult – Durmaz, Fransson, Hiljemark, Sema – Guidetti, Kiese Thelin.

***

Spårvagnar i Craiova.

***

Rumänien-Sverige går tisdag kväll i TV4 och på C More. Studiosändning börjar 20:00 och avspark 20:30. Lasse Granqvist och Hanna Marklund kommenterar.

***

Rumänien är EU-medlem sedan elva år tillbaka. Svårt att greppa skillnaderna mellan medlemsländerna ibland.

***

När Sverige letade en bortamatch under mars så slutade det med en resa till Rumänien. Förvisso har Craiova en nybyggd och flott arena i form av Ion Oblemenco Stadium som öppnade i slutet av november i fjol efter att man lagt en halv miljard kronor på uppförandet.

Men arrangörerna har rejäla problem med gräset som finns i nybygget. Den är vattensjuk och man har dessutom försökt få den att växa till sig, men våren har inte kommit hit. Därför fick inte lagen träna på matcharenan inför tisdagens möte utan fick köra på en träningsplan där man skottat undan en halv meter snö tätt före.

Sverige må vara en VM-nation men det sprakar inte om laget när det handlar om stjärnstatus. Utan Zlatan Ibrahimovic är det helt enkelt svårt för Sverige att ordna motstånd av riktig klass, och då särskilt på bortaplan.

Rumäniens landslag förknippar många med VM 1994 och Sveriges triumf efter en dramatisk straffläggning. Minnet finns även här och det var en del lokala journalister som på presskonferensen förhörde sig om den matchen.

Janne Andersson var rätt snabb med att ta ner dem med att hänvisa till att Sverige mötte Rumänien även i King’s Cup 1997 och vann även den matchen. Alltid kul att kolla tillbaka på gamla landslagselvor:

Sverige-Rumänien 2-0 (1-0), mål: 1-0 (8′) Andreas Andersson, 2-0 (77′) Jozo Matovac.

Sverige: Magnus Hedman – Stefan Landberg, Teddy Lucic, Jozo Matovac, Gary Sundgren – Peter Wibrån, Joakim Persson (Niclas Alexandersson), Anders Andersson – Andreas Andersson, Pascal Simpson (Robert Steiner), Marino Ramberg (Daniel Tjernström).

Rumänien hade ett mäktigt landslag under 1990-talet och även om Hagi var den stora stjärnan fanns det fler: Petrescu, Dumitrescu, Popescu, Prunea och Raducioiu. Man spelade även VM 1998 och gick till åttondelsfinal där man föll mot Kroatien i en tajt match och efter det har man inte spelat något VM.



Man nådde kvartsfinalen i EM 2000 men har därefter haft en tuff tid även om man spelat EM 2008 och EM 2016 och då utan att göra avtryck. I senaste VM-kvalet var man långt efter Polen, Danmark och Montenegro i tabellen och var aldrig nära att nå Ryssland.

När man granskar truppen som nye förbundskaptenen Cosmin Contra – även han var med som spelare på 1990-talet – tagit ut till matcherna mot Israel (bortaseger i lördags med 2-1) och Sverige är det ingen trupp som kryllar av kända namn. Tiden när Europas storklubbar shoppade i Rumänien är en tid bort.

Nästan halva truppen är från den inhemska ligan som är rankad tätt före allsvenskan i Europa-spelet, platserna 21 och 23. Få av de andra landslagsspelarna gör sig gällande i större klubbar och ligor ute i världen och målvaktsveteranen Bogdan Lobont, 40, som förvisso tillhör serie A-klubben Roma spelar inte alls i klubblaget.

Men det är ett ungt landslag och man bygger ett nytt lag. Vilket talar för att spelarna kommer att bjuda till när de ställs mot Sverige. Något som är av glädje för Janne Andersson som ska mönstra B-laget, det vill säga de spelare som ska utmana om en plats i startelvan.

Pontus Jansson blir kapten och det gick att ta på stoltheten att mittbacken ska få leda landslaget. Han är inte ensam om att vilja göra avtryck, samtidigt som han och de flesta andra som får spela vet att en plats i startelvan är rätt långt bort om det inte blir skador på de som är givna.

Det är här Sverige får gräva fram en bortamatch i mars, och det är naturligtvis nyttigt av fler aspekter än bara det rent spelmässiga. Som någon ledare i landslaget konstaterade: “Det är bra att spelarna får se en sådan här träningsplan och att det inte är något lyxhotell vi bor på.”

Den moderna fotbollen må svepa fram över Europa och världen, men den når inte fram överallt. Även om matcharenan är snygg och mäktig, så är det knappast optimalt om nu mattan inte är av tillfredsställelse,