Tufft för spelarna att imponera på en åker

Rumänien såg till att Sverige förlorade två raka landskamper för första gången under Janne Anderssons tid som förbundskapten. Det var verkligen ingen bra match, men rumänerna såg till att utnyttja ett av få bra lägen efter en fin individuell prestation där Niklas Hult blev lurad.

Resultatet var på något sätt underordnat när det blev en sådan konstig match på risigt underlag. Sverige jagade en landskamp på varmare breddgrader och hamnade i rumänska Craiova vars nya arena hade en åker till plan. Lagen fick inte ens träna på arenan inför matchen och Rumäniens läkare var orolig för skador sett till hur den såg ut.

Ni såg säkert på tv. Det var parodi att spela en match på det här underlaget. Ah, det var ju bara en träningsmatch är det lätt att tänka. Säg det till spelarna som fick starta och som hade en sista chans att under en match imponera på förbundskapten Janne Andersson.

Guidetti, Kiese-Thelin, Larsson, Durmaz, Jansson, Hiljemark, Fransson och Sema. Ja, det var många som skulle få visa upp sig. Det blev inte så. Förbundskapten Andersson tyckte synd om dem, för det går inte att dra några växlar på insatsen varken taktiskt eller tekniskt. Därmed är de alla tillbaka på ruta “Gå”.

Om knappa sju veckor kliver Andersson upp på scenen på Hotel Foresta på Lidingö för att dra 23 namn. De spelare som får följa med till VM i Ryssland ska presenteras. I stora delar är det givet, det har vi i medierna avhandlat men för en del som hänger på kanten blir det svårt att stärka sig.

För spelarna är det bara att lägga all kraft på att imponera i klubblaget. Och hoppas på att man får möjligheter att visa upp sig under matcherna och träningarna på de olika läger som väntar. Men det är bara att inse att det återstår en match att prova laget, sedan ska det spelas in en startelva mot Peru.

***

Naturligtvis oproffsigt av arrangörerna av matchen hade en fjärdedomare från Rumänien, men det är en bisak som knappast avgjorde matchen. Frustrationen från svenskt håll handlar nog mer om planen och en andra raka förlust.

***

Sveriges nya helblåa bortadräkt var snygg och ren. Typsnittet på bokstäverna är ingen höjdare men dräkten var klass.

***

Tre eldiga och lokala klackar. Knallskott. Bruten match. Hör inte till vanligheter på landskamper.

***

KissCam på fotboll… Första gången jag såg det var på San Siro. Även i Craiova. Trodde det var förbehållet nordamerikansk proffsidrott och SHL, men icke. Allsvenskan nästa?

***

Inför matchen hyllades den tidigare backen Nicolae Tilihoi som gick bort härom dagen. Han gjorde en del landskamper men framför allt var en gigant i Universitatea Craiova. Förutom en tyst stund så var det bildspel, applåder och svarta armbindlar för de rumänska spelarna.