Utan Potter ökar trycket på Östersund

Återsamling för landslaget under tisdagen. Nu väntar ett par stängda träningspass där man ska slipa på detaljer man inte vill ha ut och det sker på Friends Arena där det är lättare att stänga in sig.

Följande program gäller för Blågult fram till avresan mot Ryssland om en vecka:

June 5

13.30 – Press conference with coach Janne Andersson, Scandic Park

16.00 – Training session (open to media first 15 minutes), Friends Arena.

17.30 – Mixed zone, Friends Arena.

Attending: players Jimmy Durmaz, Emil Forsberg, Victor Nilsson Lindelöf, Isaac Kiese Thelin, Kristoffer Nordfeldt and Robin Olsen.

June 6

11.00 – Training session, Friends Arena

12.00 – Mixed zone, Friends Arena

Attending: players Ludwig Augustinsson, Andreas Granqvist, Oscar Hiljemark, Pontus Jansson, Emil Krafth and Ola Toivonen

June 7

14.00 – Players available for interviews for Swedish media

June 8

17.30 – Training session, Ullevi

18.30 – Press conference with coach Janne Andersson & one player, Ullevi

June 9

19.15 – Sweden-Peru, Ullevi

June 12

11.15 – Departure for Russia

15.20 – Arrival in Gelendzhik

Base camp: Gelendzhik (hotel: Kempinski Grand Hotel, training site: Spartak Stadium).

***

Veckans poddgäst har landslags- och mästerskapsanknytning i form av Marcus Allbäck. Han deltog i fem mästerskap som spelare och två som ledare och får lite VM94-vibbar av dagens landslag som ska till Ryssland. Han berättar att han drogs med i fientligheten till medierna under Hamrén, att Zlatans röst i landslaget var asstark och då inte bara verbalt och om att det aldrig riktigt skar sig med Anders Svensson.

Allbäck berättar även om när han vände på flygplatsen när han skulle skriva på för AIK, om hur Heerenveen var det rätta steget, om när Graham Taylor lovade honom speltid och fick honom att skriva på för Aston Villa, om flevalet att gå till Hansa Rostock, om den fantastiska tiden i FC Köpenhamn, om att klivet från EM-spel till superettan med Örgryte innebar en omställning och att han inte hade slutat som spelare om inte Hamrén erbjudit ledarjobb i landslag.

Marcus Allbäck talar även om nya jobbet som agent, om att de nya agentreglerna som införs i juni är ett steg i rätt riktning, om hur mycket branschen ändrats sedan han själv hade agent som spelare och att han förstår de kritiska frågeställningarna som följde när han gick från att vara landslagets players manager till att bli agent.

Här hittar du podden med Marcus Allbäck:

Lyssna direkt här.

iTunes-användare hittar podcasten Lundh här.



Lyssnar här via Acast.

***

Ken Sema är inkallad för att träna med VM-truppen när John Guidetti inte är spelklar. Kul för honom och fattar också att det var jobbigt för honom att figurera i ICA-reklam när han inte får åka till VM. SvFF använde även honom i en SJ-reklam ihop med hans mamma Kia. Ibland hade man önskat att förbundet ändå kände lite på Janne Andersson kring vilka spelare som ska vara med.

***

Graham Potter valde utmaningen Swansea och tar med sig Billy Reid och Kyle Macauley. Kanske inte så konstigt med tanke på Östersund FK:s utsatta läge kombinerat med möjligheterna att ta ett kliv upp och verka i Storbritannien, och då med sikte på Premier League.

Det är bara tio veckor sedan engelsmannen förlängde kontraktet med Östersunds FK. Fördelen med det är väl att klubben får hyfsat betalt för att släppa sin succétränare. Nackdelen är väl att det också belyser klubbens utsatta läge där Sotirios Papagiannopoulos redan försvunnit.

Ingen har missat att ÖFK-basen Daniel Kindberg är brottsmisstänkt även om han är på fri fot och inget åtal är väckt. Formellt har han en timeout men verkar ändå jobba en hel del med klubben oavsett, men det är naturligtvis inte helt lätt att bara låtsas som det regnar.

Särskilt inte när det verkar vara en rad oklarheter kring Östersundshem där Kindberg tidigare var vd. Han hoppade av efter att han blev släppt av Ekobrottsmyndigheten i april. Därefter har man genomfört en internutredning och även om den inte blivit offentlig så verkar det vara dynamit.

Först och främst fick Hasse Carlsson, som var vice vd, gå på dagen. Han är Kindbergs radarpartner och är även vice ordförande i ÖFK. Styrelsen i Östersundshem som förvisso fick ansvarsfrihet för 2017 hoppade av för att man saknar ägarnas – det vill säga kommunens – förtroende och de har ju suttit under Kindbergs tid som vd. Kindbergs ledarstil fick kritik.

Dessutom talar kommunalrådet AnnSofie Andersson – som är en Kindberg-vän – om “häpnadsväckande slutsatser” i internutredningen. Lägg till att Östersundshem lämnat över material från utredningen till Ekobrottsmyndigheten. Ja, det är en röra som naturligtvis skakar Östersund några månader före valet.

Ovan artiklar är från Östersunds-Posten som förtjänstfullt ligger i och granskar turerna. Att tidningen blir attackerad av klubben är beklagligt och visar väl att ÖFK inte förstått mediernas roll, och det är tyvärr inte klubben ensam om. För ÖP:s insats är naturligtvis viktig och det är bara att hoppas att fler stöttar tidningen.

Var på Publicistklubben i Sundsvall under måndagen och pratade om turerna kring ÖFK, sportjournalistisk och granskningar med bland andra ÖP:s grävande reporter Linda Hedenljung, som haft många nyheter om Daniel Kindberg, och tidningens chefredaktör Hans Lindeberg.

Det finns alltid lärdomar att dra, journalistiskt. Samtidigt får man komma ihåg att det krävdes polis och skattemyndigheter som har helt andra tvångsmedel för att ta reda på det som nu lett till brottsmisstankar. Efter misstankarna mot Kindberg kunde man tro att fler skulle vilja berätta och tipsa, men det är ganska tyst i Östersund, enligt Hedenljung och Lindeberg.

Och det är klart att Daniel Kindberg som suttit på många stolar i Östersund har haft ett rejält inflytande i kommunen. Som Saman Ghoddos sa i min podd häromveckan, Kindberg är inte bara ÖFK, han är hela staden. Lägg till att en del i stan kanske är nervösa över vad man kan hitta i ÖFK-basens dator som polisen har?

För det här är en mycket större härva än bara ÖFK, det här har politiska förvecklingar med ett kommunalt bostadsbolag som gjort stora affärer med många i stan. Att det dessutom är val i höst gör det givetvis mycket svårare för politiker att navigera. Hur ska man ställa sig för att inte förlora röster?

Just kopplingarna mellan det offentliga, näringsliv och idrott leder ofta till underliga lösningar och affärer med dålig insyn. Ta bara bygget av Friends Arena där det fortfarande är svårt att kartlägga vad arenan kostat SvFF och där en del inblandad i projektet även hamnade inför rätta, även om bara en person blev dömd.

Vad betyder det här för Östersunds FK? Med tanke på att Graham Potter försvinner som ihop med Kindberg stått för klubbens strategi är det svårt att tro att ÖFK ska kunna resa sig. Klart att fler spelare som kan kommer att söka sig i från ÖFK. Ghoddos och Sema kan ge pengar och vill säkert i väg.

Ingen kan ta i från ÖFK och Potter vad man gjort sportsligt. Trots allt har man knappast värvat etablerade spelare utan istället har man fyndat och utvecklat spelare och då klivit rakt upp i seriesystemet och ut i Europa. Men nu är engelsmannen borta och det blir tufft att axla det arvet.

Att försöka övertyga en meriterad och hungrig tränare att komma till ÖFK när klubbens starke man är brottsmisstänkt kan inte vara lätt. En eventuell rättsprocess kan vara länge – just nu har åklagaren på sig till i slutet av juni men kan begära mer tid – och även om han skulle bli frikänd i slutändan lär det ta kraft. Hur lockar man nyförvärv när Potter försvunnit? Och det samtidigt vilar mörka moln över ÖFK.

Visst, man borde ha en hyfsad ekonomi och med pengar från Europa-spelet och för Potter, Papagiannopoulos och eventuellt både Sema och Ghoddos, som nu är uttagen i Irans slutgiltiga VM-trupp så är man rustad för mörkare tider. Ändå är det svårt att tro att ÖFK ska studsa tillbaka utan Potter och med en skadeskjuten Kindberg.

Frågan är om medlemmarna kan kliva fram och generera en ny kraftfull styrelse. Inte sällan är det svårt i föreningar där en ordförande varit så stark. Dessutom har Kindberg spelat sina kort tajt och knappast involverat så många i beslutsprocesserna. Det har han själv varit öppen med.

Känslan är också att stormen kring Kindberg kan tillta när internutredningen kring Östersundshem kommer ut. Då blir det ännu svårare för honom att driva klubben. ÖFK som varumärke är ovanpå det skadat efter det här, och det kan inga kultursatsningar rädda. Säsongen 2018 kan bli lång för ÖFK…och då inte på något positivt sätt som 2017.