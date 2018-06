Sverige jagar spioner men spionerar samtidigt…

Sverige stänger ner inför måndagens VM-premiär mot Sydkorea. Under onsdagen var ett 50-tal poliser och vakter utskickade runt träningsanläggningen i Gelendzjik. Säkerhetsansvarige Janne Gustavsson var med ute i skogen inför träningen och kollade efter nyfikna.

Vi journalister fick se 15 minuter av passet vilket innebär uppvärmningen och på vägen ut kunde man se poliser med kikare riktade mot hyreshusen som har utsikt över Spartak-stadion där landslaget tränar. Allt för att hitta nyfikna.

Både spelare och ledare talar om att visa respekt för att Sverige vill hålla stängt och att ingen ska försöka kolla in på den svenska träningen. Man är besviken när det visar sig att någon ändå gjort det, filmat en snutt och lagt ut på sociala medier.

Kan verkligen förstå att man vill träna på egen hand och hålla varianter för sig själv, men det är samtidigt udda att då läsa Expressens historia om att Sveriges scout Lasse Jacobsson gömmer sig i ett hus för att kolla in Sydkoreas stängda träning och inte erkänner när han blir påkommen.

På något sätt går det inte riktigt ihop att man själv är väldigt ifrågasättande till sådana metoder men samtidigt kör på med liknande metoder. Lite som att gnälla på att motståndarna filmar och sedan själv kasta sig så fort man får läge att göra det. Trovärdigheten haltar och det är hyckleri.

Visst, det mesta är tillåtet om man ska nå framgång men då kan man inte snacka om att visa respekt för oss och så vidare. Då får man hålla tyst och sedan skicka Jacobsson, Tom Prahl och Roger Sandberg att gömma sig i hus för att kunna hålla in motståndarna.

Ja, ja, nu gissar jag att de flesta lag är kartlagda och att det inte ger så väldigt mycket mer än att det kanske irriterar motståndarna att man kollar in träningen. Och hur effektivt var egentligen det svenska säkerhetsarbetet när det kom bilder från träningen på sociala medier?

***

Lite kul att John Guidetti hade stenkoll på Emil Anderssons inslag med landslagets kock Mats Broström som pekade ut anfallaren som pastaslukare och dessutom lite kräsen. Följ Fotbollskanalen på Instagram.

***

Bra av SvFF-basen Karl-Erik Nilsson att ta till orda på Fifa-kongressen i Moskva om att man inte satsar tillräckligt med pengar på fotboll för damer och att man exempelvis betalar klubbarna pengar när herrspelare deltar i VM men inte för damspelare. Ett Fifa som tar in över 60 miljarder kronor 2015-18…

***

Ryska landslaget är under press inför VM-premiären mot Saudiarabien och då förklarar man krig mot den inhemska pressen. Alltid medias fel.

***

Gott om cyklister på strandpromenaden, men ingen kör med ljuset tänt. Inte heller med hjälm.

***

Under tisdagen satt Andreas Granqvist vid podiet. Under onsdagen var det fyra spelare framme: Johnsson, Guidetti, Berg och Claesson. Under torsdagen väntar tre spelare: Olsen, Lustig och Olsson. Under fredagen väntar noll spelare.

Ett all time low under landslagets historia och satt av Janne Andersson som predikar öppenhet och tillgänglighet. Kan dessutom konstatera att det var rejält med sydkoreaner, islänningar och lite andra utländska journalister på plats. Inte helt lättjobbat.

***

Spaniens sparkande av Julen Lopetegui två dagar innan VM-premiären mot Portugal är rätt sensationellt. Särskilt sett till att spelarna ville behålla den blivande Real Madrid-tränaren och köra på med honom över VM, men det hjälpte inte.

Den spanske förbundsordföranden Luis Rubiales fick beskedet att Lopetegui skrivit på för Real Madrid fem minuter innan klubben släppte nyheten. Rubiales blev så upprörd att han lämnade Fifa-kongressen – Spanien röstade inte om VM 2026 – och kastade sig till Krasnodar där spanjorerna har en VM-bas.

Nu får Fernando Hierro, som varit sportchef för landslaget sedan i november, ta över som förbundskapten. Men den tidigare Real Madrid-spelaren har begränsad tränarerfarenhet, men han har stor erfarenhet från tiden som spelare och har ett starkt lag.

***

Fotbollskanalen on Tour från den svenska anläggningen och vi pratar Viktor Claesson som inte vill spela med regnbågsfärgade skosnören.

Krasnodar-spelaren fick också en respit när SvFF via Håkan Sjöstrand meddelade Sportbladet att det inte är aktuellt för landslaget att spela med regnbågsfärgade skosnören:

“Men vi måste också få ha fokus på det vi är här för att göra i VM, den sportsliga prestationen – framförallt så här nära premiärmatchen och framförallt när vi spelar. Då kan vi inte koppla på massa nya initiativ och därför kommer vi inte nu att byta ut våra skosnören mot de regnbågsfärgade.”

***

Robin Olsen till Liverpool? Hänger nog på VM men starka insatser kan ge snabb effekt på transfermarknaden.