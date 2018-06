Midsommar och fotbollsmästerskap går hand i hand

Gillar den typen av enkel men effektiv journalistik, som när Aftonbladet stod utanför det svenska spelarhotellet och kollade vilka som klev på den svenska bussen på väg till träning. Då fick man också loss att Pontus Jansson, Marcus Rohdén och Filip Helander saknades.

Från landslagets håll var det locket på fram till den svenska presskonferensen, 15:00 på midsommarafton. Man svarade inte på några frågor. Det visade sig sen att Jansson, Rohdén och Helander var magsjuka och inte ens med på planet från Gelendzjik till Sotji.

Ovanpå det kunde inte heller Isaac Kiese Thelin träna dagen före match då han skadade foten på sista träningen i Gelendzjik. Knappast en uppladdning som är perfekt inför mötet med Tyskland på midsommardagen, men ännu så länge påverkar det inte startelvan.

Däremot måste man undra om fler kan bli sjuka? Och vad är det som föranlett magsjukan? Något de ätit? Eller är det annat? Har det något att göra med att Emil Krafth och Victor Nilsson Lindelöf varit sjuka och där det varit mycket hysch-hysch.

Överlag känns det NHL-aktigt. I hockeyligan vill man numera inte precisera skador och även AIK har hakat på det i fotbollsallsvenskan. Uttalandet från landslagsläkaren Anders Valentin som SvFF skickade ut på sin hemsida var knappast klarläggande.

Givetvis är det känsligt om spelare smittat varandra. Eller är det något som man ätit och som den svenske kocken fixat till? Har inte råvarorna varit av toppklass? Dessutom hade spelarna familjer och barn på plats under några dagar och alla vet hur det är med barn och smittor.

Naturligtvis går det aldrig att skydda sig till hundra procent mot sjukdomar. Det är en del av livet, även som fotbollsspelare, men oviljan från svenskt landslagshåll att uttala sig och klarlägga gör att det väcks mer frågor. Är det något man vill hålla på som inte ska komma ut?

***

Frågade både Mario Gomez och Jogi Löw om svenska spelare de kunna namnge eller varna för men bägge höll långa utläggningar om det svenska laget, kollektivet och så vidare. Löw bjöd dock på ett namn….trumvirvel: TOIVONEN.

***

Dagens läsning, Raheem Sterling skriver om din egen dröm att lyckas på the Players Tribune. Inledningen är världsklass:

“My daughter is a bit cheeky. My mum warned me this was gonna happen. Around six years old they start developing a little attitude, you know? So the other day, my daughter’s running round the house singing a little song. And her dad had just won the league with City. Just got 100 points in the league, actually. Does she care?

Haaaaa! Mate, she don’t give two Scooby-Doos about Manchester City. She’s Liverpool through and through.

So she’s running through the halls — and I swear to God she runs exactly like her dad. Chest puffed way out, back arched, hand flapping about a bit. She’s running through the halls like Raheem Sterling, and you know what she’s singing?

Mo Salah! Mo Salah! Mo Salah!

Runnin’ down the wing!

Salahhhhh la la la la la la la!

Egyptian king!

Can you believe that? Cold-blooded, mate.”

***

Neymars filmande… Bra att det inte blev straff. VAR var bra där.

***

Fotbollskanalen on Tour körde “under cover” på flygplatsen i Moskva och därför är ljudet lite skakigt. Man får inte filma där.

***

Har i många år tjatat på att Sveriges landslag ska dela på spelare och förbundskapten i samband med presskonferenserna dagen innan match. För att det blir bättre för alla. Det har skyllts på att Fifa/Uefa inte tillåter det och man har hållit fast vid det upplägget.

Under fredagen visade Tyskland att det går. När de regerande världsmästarna gick upp i kamp med det öppna svenska landslaget så stod Andersson/Granqvist för 13 minuter tillsammans och tyskarna körde först Mario Gomez själv och sedan Jogi Löw på egen hand och duon körde 30 minuter.

Överlag vad Löw väldigt vältalig och hade många bra svar på olika typer av frågor. Han gick även emot Fifa:s presskille som ville bryta presskonferensen och lät det komma fler frågor istället. Om tyskarnas förbundskapten är pressad så dolde han det väldigt väl.

***

Simon Bank skrev en väldigt bra krönika om att manliga svenska fans inte respekterar kvinnliga journalister. Det är för jävligt att det sker och det är givetvis så att fylleriet emellanåt spårar ut. Tyvärr.

Samtidigt skildrar alla vi i media både fansen och festen, som att Bladet skrev om att ölen tog slut. Till och med SvFF-basen Karl-Erik Nilsson skämtade i sin blogg om att den lokale bryggerichefen inte kunde vara med.

Klart att man ska kunna festa under ett VM, men det var beklämmande att se svenska män – iförda landslagströjor – köpa sex i Nizjnij Novgorod. Naturligtvis är det inte alla män men tillräckligt många för att det ska vara ett stort problem och efter #metoo hoppades man att utvecklingen skulle vända.

***

Midsommar och fotbollsmästerskap hör ihop. I kväll firar vi utsända från TV4 en aning i Sotji men det blir nog ganska stillsamt med tanke på att det är stor match på midsommardagen. Vi drar i gång med Nyhetsmorgon i morgon bitti och sedan är det fullt tryck hela dagen fram till avspark.

Ett av mina första minnen är när vi körde hem från Italien i tid till midsommar 1990. Då hade vi sett Sverige få stryk mot både Skottland och Costa Rica i Genua och åka ur VM tidigare än någon tänkt sig. Därefter pressade vi minibussen hårt när vi styrde norrut och det var rätt tyst i bilen.

Under EM 1992 bodde vi i Stockholm och följde Sveriges väg mot EM-semifinalen men vände söderut över midsommar. Jag firade både aftonen och dagen i Halmstad innan vi körde till Solna i gryningen på söndagen och fick se Sverige falla mot Tyskland…

VM 1994 är väl det mästerskap som alla svenskar kan koppla ihop midsommar. Då Sverige slog Ryssland, eller OSS, med 3-1. Själv var jag i Detroit med kompisar och min amerikanska värdfamilj som tagit sig husbil dit. Vi körde midsommarfirande på parkeringen och det var bra drag innan vi såg matchen i Pontiac Silverdome.

Midsommarafton under VM 1998 firade jag med Expressens Mats Olsson på en krog i Paris och även GT:s Lars Hildingsson. Jobbade på Göteborgs-Posten och det hade varit tidningsfri dag. Det blev många pastis…och jag vet att jag på gatan försökte iscensätta Leeds Jimmy Floyd Hasselbainks målfirande där han slog en volt.

Hann även slå fast att Frankrike inte skulle vinna VM för att de saknade den mentala styrkan och det på franska, vilket imponerade på Olsson. På slutet anslöt DN:s Johan Esk som då var på TT och Aftonbladets dåvarande reporter Niclas Brunzell. Midsommardagens tågresa och jobb i Lens var ganska tungrott.

Under VM i Japan 2002 var jag och Patrick Ekwall ute och käkade sushi i Tokyo efter att ha skyndat oss tillbaka efter att Brasilien slagit ut Svennis England. Blev några sake och en minst sagt sen natt på några skumma ställen i vanliga hyreshus. Man kan säga att vi inte hade koll på utelivet.

Under EM 2004 i Portugal så var midsommarafton dagen före Sveriges match mot Holland i kvartsfinal. Blev en lång kväll som började på Luis Figos ställe i Vilamoura och slutade med efterfest i min svit med tre balkonger – måste varit felbokat – och det spelades progg så det ljöd över hamnen vilket DN:s Jan Lewenhagen gillade.

EM 2008 var lugnare i Lugano för jag minns i varje fall inget speciellt. Under VM i Sydafrika var det spel med en jättevuvuzela i Nyhetsmorgon och en blodig biff på kvällen när vi bodde i Johannesburg. EM 2012 blev det midsommarafton i Gdansk med Grekland-Tyskland och inget vidare drag.

Midsommar 2014 i Rio de Janeiro blev det en lång sittning med Hasse Backe och Axel Pileby, Mathias Lühr och del andra på en churrascarias där det var köttfest. Tror jag gjorde intryck på hovmästaren som kom ut med specialkött och hälsade glatt och vänligt när vi kom tillbaka. Blir mätt bara jag tänker på den kvällen…