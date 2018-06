Fotboll gör så förbannat ont ibland - oavsett rättvisa eller ej

SOTJI. De slet. De krigade. De gjorde mål. Och de hade en poäng mot Tyskland.

I slutändan var det inget värt.

En åttondelsfinal för Sverige är plötsligt så mycket längre bort – och frågan är om man reser sig. Tyskland sparade sin knockout till matchens slutskede. Då slog man till och skickade Sverige i däck.

Orkar detta lag och kollektiv resa sig i tid till matchen mot Mexiko på onsdag? Ingen tvekan om att det gjorde ont att förlora på det sätt som man gjorde – även om resultatet kanske var rättvist. Fast att fundera på rättvisa är fel, det finns ingen rättvisa.

Men Sverige hade 1-1 och var en man mer efter ett rött kort på Jerome Boateng i matchens slutskede. Knappt en minut återstod av tilläggstiden och med en svensk poäng fanns en god chans att nå en VM-åttondelsfinal. Den hägrade efter en svensk kämpamatch.

Även om det är lögn att påstå att det kändes säkert så talade klockan för Sverige. Robin Olsen parerade Mario Gomez nick och Timo Werner sköt över i fritt läge. Även om Sverige också hade kontringsläge och John Guidetti valde avslut när Emil Forsberg var helt fri i bortre delen av straffområdet.

Med en dryg minut kvar hade inhopparen Jimmy Durmaz svårt att hinna med på kanten och fällde Timo Werner precis utanför straffområdet. Frispark. Fram klev Toni Kroos som rullade bollen till Marco Reus som stannade den. Sedan visslade en projektil över Robin Olsen i det bortre krysset.

Den svenska klacken som ägt arenan i Sotji på slutet tystnade tvärt – och den tyska delen fullkomligt exploderade. Att det var enorma känslor i svallning visade sig vid slutsignalen där det blev bråk mellan bänkarna efter några i det tyska laget varit över på svensk sida.

Patetiskt att världsmästarna inte kan hålla sig från att håna Sverige. Än mer patetiskt att höra Jogi Löw säga att han inte såg något. Så stora skygglappar finns inte så att det ska kunna vara möjligt att undgå de NHL-liknande scenerna som utspelade sig på planen efter slutsignalen.

Saknade bara bröderna Hanson och den svenska säkerhetsansvarige Janne Gustavsson hade fullt sjå att hålla tillbaka svenskarna. Det var förståeligt att det kokade över för svensk del efter det tyska övertrampet direkt efter det tyska avgörandet.

Med det målet så vände Tyskland det hela till sina fördel och om man kör över Sydkorea går man vidare. För svensk del krävs seger mot Mexiko för att det ska bli VM-åttondel. Dock räcker det med en svensk seger med ett mål då man hamnar lika på poäng och lika på målskillnad då, men att en svensk seger tar Sverige vidare.

Efter de första tio minuternas anstormning från tyskt håll vill jag nästan skicka upp en vit flagg. Eller kasta in handduken. Att inte Tyskland tog ledningen var en gåta och det var den där äckliga känslan när motståndarna inte bara var en spelare mer på planen utan två eller tre.

Att Sverige skulle slita utan att vara nära bollen över en hel match framstod som ett omöjligt uppdrag. Men på något sätt tog man sig in i matchen. Emil Forsberg kom nästan igenom. Marcus Berg blev blåst på en straff när Boateng kapade honom i ett friläge. Man kunde såra Tyskland.

Nej, det var ingen offensiv men några gånger försökte man. Har redan fått mejl av folk som vill se ett svenskt landslag som försöker spela fotboll och inte parkerar bussen. Har givetvis respekt för den inställningen, men det landslag Sverige har gör max efter sina resurser.

Emil Forsberg nådde inte riktigt den klass som krävs för att den svenska offensiven ska sprudla. Han är så viktig och nu är han inte hundra. Det är som om något saknas och att han får inte bollen med sig. Inte heller Marcus Berg har någon vidare form i avslutningarna, han borde ha gjort några VM-mål men står på noll.

Samtidigt är det bara att inse att spelarna måste slita bakåt vilket kostar på när man ska kliva framåt. Defensiven satt rätt hyfsat mot ett av världens bättre landslag. men visst kunde det ha blivit fler tyska mål sett till spelövertaget och möjligheterna man skapade, men inte ens tyskarna hade riktig skärpa.

Ola Toivonen gick hårt fram när Sebastian Rudy trillat i en duell och tyskens näsan fick sig en omgång efter dryga 20 minuters spel. Under tiden då man försök plåstra om honom kom Sverige in i matchen och fick till än mer spel när man var en spelare med på planen.

I slutändan fick Rudy kliva av och Ilkay Gundogan kom in, men på något sätt hade Sverige brutit dominansen. Någon minut senare snodde Sverige bollen när Toni Kroos passade fel och Berg hittade Viktor Claesson som lyfte in bollen till Ola Toivonen som var iskall när han tog ner och avslutade. Via en touch på en tysk seglade bollen in till 1-0 bakom Manuel Neuer.

En revansch för Toivonen och för Janne Andersson som fått mycket kritik för att han satsat på Toulouse-anfallaren som nu gjort två av Sveriges tre landslagsmål under 2018. Det var häftigt att se hur han löpte ut och firade och snabbt följdes av stora delar av laget. Han gjorde det mesta för att elda på de svenska fansen och njöt av tillfället.

Målet gav Sverige mer mod och man skapade en del lägen och i den första halvlekens slutskede var Marcus Berg nära 2-0 efter en hörna men Neuer var med. När pausvisslan gick så var det en känsla av att Janne Anderssons landslag skulle klara av ett nytt mirakel.

Efter pausen kastade Jogi Löw in Mario Gomez och tog ut Julian Draxler. Tyvärr började tyskarna även andra halvlek oerhört starkt och efter några minuter hade Gomez fått fram bollen till Marco Reus som med lite tur fick in 1-1 bakom Olsen i det svenska målet.

Efter det var det en väntan på ett tyskt segermål när Sverige tappade en del luft, men precis som i den första halvlek började man vinna dueller, hålla i bollen och hitta vägar framåt. Man skapade faktiskt en del målchanser mot Tyskland, även om motståndet hade fler och bättre möjligheter.

När Jerome Boateng på dryga tio minuter drog på sig två gula kort så såg det ljust ut för Sverige. Ett kryss var gott nog med åtta minuter kvar och med två inhoppare i form av Guidetti och Durmaz så skulle man orka stå emot ett Tyskland med tio man.

Men det blev inte så, för man tog en del felbeslut i det svenska landslaget och Tyskland har en individuell skicklighet som är svår att rå på. Toni Kroos frispark är svår att göra något åt, men det är klart att man borde ha försökt undvika att ge bort den, men det går snabbt och ibland blir det så.

Jimmy Durmaz får utstå både hat och hot efter att han orsakat en frispark. Det är fan i mig inte klokt och jag hoppas SvFF polisanmäler dem som skriver på Durmaz Instagram-konto. Allt för att visa stöd, att laget står bakom honom är fullständigt givet.

Ingen kan anklaga Sverige för att inte göra allt med det lag och de resurser man besitter. Orkar man resa sig till matchen mot Mexiko? Smällen som Tyskland delade ut på tilläggstid riskerar att sitta i länge och Janne Andersson viktigaste uppdrag blir att få spelarna att glömma den – och se chansen till åttondelsfinal.

***

Vad är det för fel på en del män som går på fotboll? Tidigare har det skrivits om hur kvinnliga reportrar får stå ut med allt från pussar till tafsande. Nu visar det sig att även landslagets spelarfruar hade blivit utsatta för närmanden i samband med VM-premiären mot Sydkorea.

***

Domaren Szymon Marciniak från Polen gjorde ingen stark insats om man ser till att han inte gav Marcus Berg en straff och dessutom hittade så mycket tilläggstid att Tyskland fick tid att kvittera. Svårt att förstå var han fick fram fem minuters tillägg…men kanske var det svenskt maskande som kostade?

***

Jerome Boateng och Marcus Berg känner varandra sedan en tid i Hamburg tillsammans, men de verkade inga vidare vänner på planen. Boateng gick väldigt hårt fram.

***

17/6 Tyskland - Mexiko 0-1 18/6 Sverige - Sydkorea 1-0 23/6 Sydkorea - Mexiko 1-2 Tyskland - Sverige 2-1 27/6 Sydkorea - Tyskland Mexiko - Sverige 1 Mexiko 2 2 0 0 3-1 6 2 Tyskland 2 1 0 1 2-2 3 3 Sverige 2 1 0 1 2-2 3 4 Sydkorea 2 0 0 2 1-3 0

Sverige fick en liten hjälp av Sydkorea via en sen reducering mot Mexiko och där det slutade 2-1. Det målet kan vara viktigt om Sverige bara slår Mexiko, för det räcker med seger med ett mål. Värt att påminna om vad sm gäller för att skilja lagen åt i VM, här är Fifa:s regler.

1. Målskillnad (alla gruppspelsmatcher).

2. Antal gjorda mål (alla gruppspelsmatcher).

Därefter

1. Poäng i inbördes möten mellan de inblandade lagen.

2. Målskillnad i inbördes möten mellan de inblandade lagen.

3. Antal gjorda mål i inbördes möten mellan de inblandade målen.

4. Fair play-poäng (minuspoäng för gula och röda kort)

5. Lottdragning

Sverige måste vinna för att vara säker att bli etta eller tvåa i gruppen och det räcker att vinna med ett mål, för då passerar man Mexiko. Om även Tyskland vinner med ett mål och samma resultat mot Sydkorea då blir det tre lag med sex poäng och identisk målskillnad.

Då blir det en minitabell mellan lagen och då kommer Sverige och Tyskland före Mexiko på fler gjorda mål i inbördes matcher. Däremot är inte Fifa:s regler helt glasklara i hur man gör med tre lag i likaläge, så får återkomma kring det.

***

Serbien vill att Fifa straffar Schweiz Granit Xhaka och lagkamraten Xherdan Shaqiri för deras målgest i samband med den schweiziska segern. De gjorde den albanska örnen och det tolkas som en protest mot Serbien. Här är en bakgrund i en intervju med Xhaka.

Både Fifa och Serbien får acceptera att det skedde men gå vidare. Den politiken blir svår att hålla tillbaka från planen och där det sker saker när folk är i eufori. Fattar givetvis känsligheten men det är en del av deras liv och då får man acceptera det.

***

Den svenska VM-truppen åkte tillbaka till VM-basen Gelendzjik direkt efter matchen mot Tyskland för några sista dygn vid Svarta havets kust. Man tränar där söndag och måndag innan man åker till Jekaterinburg på måndag eftermiddag. På onsdag väntar sista gruppspelsmatchen mot Mexiko på stadion där.

Om Sverige åker ut efter gruppspelet flyger landslaget direkt hem från Jekaterinburg. Om man går vidare till åttondelsfinal har man valt att lämna VM-basen och istället stannar man något dygn på matchorten innan man åker vidare till nästa spelplats och tränar där.

Åttondelsfinalerna som är aktuella för Sveriges grupp F är följande:

Gruppettan i F möter grupptvåan från grupp E (Serbien, Schweiz eller Brasilien) i St Petersburg, tisdag 3 juli 16:00 (svensk tid). Vilket innebär att gruppettan får en extra vilodag jämfört med grupptvåan.

Grupptvåan i F möter gruppettan från grupp E (Serbien, Schweiz eller Brasilien) i Samara, måndag 2 juli 16:00 (svensk tid).