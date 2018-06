Janne Andersson har tydligen inte slut på bragder

JEKATERINBURG. Sverige är inte bara klart för åttondelsfinal. Sverige vann gruppen. Janne Andersson har skapat ett lag som är gjort för bragder, och inget talar för att det är slut på dem.



Herregud, Sverige skulle inte ens vara i VM. Och när man nu var på plats i Ryssland så skulle man direkt hem efter gruppspelet. Glöm det, Sverige är i åttondelsfinal nästa tisdag och motståndet spelar mindre roll. För det här landslaget kan stänga ner de flesta.

Mexiko kom till en del avslut men 3-0 till Sverige var ett tydligt besked. Att det svenska landslaget bara hade bollen en tredjedel av matchen spelar mindre roll. Det handlar om vad man gör när man har bollen och där var ett tidigare målsnålt Sverige vasst och skapade både chanser och mål.

Samtidigt fick mexikanerna jubla till slut. Sydkoreas mål av Kim Y efter en hörna som dömdes bort för offside godkändes plötsligt av VAR. Så tätt före slutsignalen i Sveriges match så jublade publiken över det osannolika målet i Kazan som skickade hem världsmästarna från Ryssland och Mexiko till åttondelsfinal.

Samtidigt var det ett lag som imponerade i Jekaterinburg: Sverige. Laget som Janne Andersson byggt med en kraftfull Gran som grundfundament är sensationellt bra på att gräva fram resultat. Exakt det gjorde man mot Mexiko. Trots en hel rad målchanser före paus så tappade man inte tron utan fortsatte oförtrutet på i andra halvlek.

Och det är väl ganska typiskt att det här laget som saknar riktiga stjärnor får se hur BP-produkten och vänsterbacken Ludwig Augustinsson följer med upp i ett kvickt anfall. Han är också på hugget när Viktor Claesson får snedträff på Marcus Bergs hårda inspel och klipper till på volley.

Även om Mexikos Guillermo Ochoa var på bollen så gick målet inte att stoppa. Efter 50 minuter hade Sverige ryckt åt sig ledningen i både matchen, och i gruppen. Parallellt kämpade Sydkorea för att hålla tyskarna borta från sitt mål och höll då nollan.

Målet gav en annan matchbild när Mexiko var tvunget att jaga mål vilket öppnade rejäla blottor. Först sköt Emil Forsberg över och sedan tog Augustinsson på nytt ett avslut som också smet över. Tio minuter efter Sveriges 1-0 kom en ny kontring och Marcus Berg blev kapad och det var straff.

Både det mexikanska laget och den dominerande mexikanska klacken var i uppror, men det var straff. Vad en del spelare sa till Berg och straffskytten Andreas Granqvist hade varit intressant att veta. Men inget påverkade Granen som skickade upp bollen i Ochoas högra hörn till 2-0.

Herregud, att Granqvist ska flytta hem och spela i superettan. Det är helt sanslöst. Och vilket slöseri, men samtidigt beundransvärt att vilja hjälpa sin gamla klubb. Han och Victor Nilsson Lindelöf var helt magnifika i mötet med Mexiko och när de håller den nivån är det svårt för motståndarna att göra mål.

Om José Mourinho och Manchester Uniteds fans följde Sveriges match så måste de ha känt en tillfredsställelse. Gjorde han något misstag? Jag tror inte det, utan det måste ha varit hans bästa landskamp. Mäktigt att se honom agera som en ledare längst bak i de svenska linjerna.

Mexiko gav inte upp för långt in i matchen hade Tyskland bara 0-0 mot Sydkorea och varje mål kunde vara viktigt, då visste man inte att koreanerna skulle kontra in även 2-0. Den mexikanska offensiven ledde till ännu ett svenskt anfall där inbytte Isaac Kiese Thelin och Ola Toivonen fick se hur Alvarez styrde in 3-0 bakom Ochoa med en kvart kvar.

Sverige tog därmed hem gruppen och får spela åttondelsfinal i St Petersburg på tisdag. Vilket lag det blir vet vi i kväll. Kan bli Brasilien som grupptvåa med tanke på att man möter Serbien och att Schweiz parallellt möter Costa Rica, men det får vänta.

Oavsett motstånd tror jag inget lag vill möta den svenska defensiven som förvisso släppte in två mål mot Tyskland men som nollade både Sydkorea och Mexiko efter att ha nollat både Peru och Danmark inför VM. Sverige är ett lag som kan störa många stornationer.

Och för alla som tycker det är tråkigt att följa ett disciplinerat Sverige ta sig vidare i VM så finns det många andra lag att följa. För egen del upplever jag att fotboll handlar om att göra resultat och det kan man inte klandra landslaget för att brista i. Och det känns inte som om de slutar nu.

Till skillnad mot Sveriges två tidigare matcher i VM så tog man hand om spelet från start i ödesmatchen mot Mexiko. Efter att Jesus Gallardo manglat Ola Toivonen i en nickduell tätt efter avsparken så utnyttjade man frisparken och om bara Andreas Granqvist nått bollen hade det stått 1-0.

Sverige fortsatte att dominera matchen och radade upp målchanser. Emil Forsberg och Marcus Berg hade bra lägen och det var tyvärr slående att det inte är “Foppas” VM. Åtminstone inte om man ser till hans högsta nivå så är det långt upp till vad han kan.

Viktor Claesson var inte lika lyckosam som mot Sydkorea och det var hans bolltapp som ledde till Mexikos första farlighet efter knappa 20 minuter. Carlos Vela sköt dock utanför i ett bra och ganska fritt läge. På något sätt var det som om den chansen gav Mexiko energi och man flyttade upp.

Sverige stack emellan och när Mexiko skulle få undan bollen såg det ut som om Javier Hernandez tog med sig den med armen och att det skulle vara svensk straff. Domaren Nestor Pitana blev kallad till VAR men valde att fria, och det kändes tveksamt.

Både förbundskapten Janne Andersson och framför allt Sebastian Larsson var som galna efter det uteblivna domslutet. Victor Nilsson Lindelöf var tvungen att hämta Larsson och ställa honom i position då Sverige hade en hörna. På den var Marcus Berg återigen nära 1-0 men Guillermo Ochoa gjorde en fin räddning.

Även om Mexiko tryckte tillbaka Sverige så var nästan alltid de svenska backarna eller Robin Olsen på rätt plats. Istället var det Marcus Berg och Emil Forsberg som hade de skarpaste chanserna men Forsberg sköt långt över och Bergs skott med vänstern gick i gaveln.

I slutändan var det inget som spelade någon roll, Inget verkar kunna rubba det här landslaget. Så som man slöt upp bakom Jimmy Durmaz när han blev utsatt för idioter och rasister och samtidigt studsade tillbaka efter förlusten mot Tyskland är exakt så som vinnare gör.

Och det finns ingen anledning att sluta med det när de nu drar sig tillbaka till VM-basen vid Svarta havet och laddar om för en åttondelsfinal. Vägen framåt ligger öppen och det finns medaljer att hämta på slutet.

Granen sa inför mötet med Mexiko att han inte var nöjd med att gå vidare – han vill långt. Bara se till att få med sig de andra spelarna så finns det ingen anledning att sikta på annat än medaljmatcherna i slutet. Även om de försvarar sig dit.

***

Anspänningen vid en sådan här match gör att jag undrar hur det ser ut på sjukhus i både Mexiko och Sverige. Det kan inte vara hälsosamt.

***

Mexiko hade inte bara bollinnehavet, de hade läktarna. Grönt i princip var man än tittade med undantag med några gula fält. Men de svenska fansen stärktes ju längre det gick. Nu vill man se att alla kommer till St Petersburg!

***

Segern gav fyra miljoner dollar till svensk fotboll. Katjing.

***