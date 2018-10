Harbuzi underhöll inte bara på planen

Labinot Harbuzi är borta. Blott 32 år gammal. Som så ofta är det nästan omöjligt att ta in döden och förstå. Än mer när det handlar om en så ung person. Det gör direkt ont att läsa om hur hans föräldrar försökte rädda honom men hur det var förgäves och nu är han borta.

Vi var nog många som föll för Labinot Harbuzi våren 2009 när han var i sitt esse i Malmö FF och samtidigt spelade sig in i den svenska truppen till U21-EM. Tekniken. Modet. Och artisteriet. Han flöt fram på planen och gjorde nästan som han ville med bollen. “The sky is the limit”, var känslan.

I U21-EM var Labinot Harbuzi mestadels bänkad och hade fram till semifinalen mot England fått nöja sig med några inhopp, ett kort mot Vitryssland och ett lite längre mot Italien. I semifinalen körde engelsmännen över Sverige i första halvlek och ledde med 3-0 när det var dags för pausvila.

Förbundskapten Jörgen Lennartsson kastade in Labinot Harbuzi och Guillermo Molins direkt efter pausen och efter 90 spelade minuter stod det 3-3 efter en svensk forcering och där MFF-duon i högsta grad var delaktig i den. Tyvärr föll Sverige efter en straffdramatik men Harbuzi hade bjudit på sitt kunnande.

När han senare samma sommar tog klivet till Turkiet och Gençlerbirligi var vi nog många som trodde att det var ett kliv som skulle lyfta honom ännu högre i fotbollens hierarki. Mot bättre klubbar och mot A-landslaget, precis som många av kollegorna i U21-EM-truppen gjorde åren som följde.

När Sverige i kväll spelar Nations League-match mot Ryssland är Marcus Berg på topp, Mikael Lustig högerback och Gustav Svensson mittfältare. På bänken sitter Martin Olsson och Kristoffer Nordfeldt. Alla fem ingick i den svenska U21-EM-truppen den där sommaren och i teorin kunde Harbuzi varit med här, men det blev aldrig så.

Vad som tog stopp är lite svårt att säga, men Harbuzis sista minuter i allsvenskan är tre inhopp för Syrianska under 2012 och det finns endast en varning i protokollet. Året efter spelar han sex matcher och gör två mål för Prespa Bilrik i division 2 och försvinner sedan från svensk elitfotboll. Han gör en säsong i Malaysia 2016 men inget mer.

Alla är nog ense om att Harbuzi var en sanslös talang och ibland är ett sådant epitet en plåga. Jämförelserna med Zlatan Ibrahimovic kan också vara ett ok. Oavsett så var det en fröjd att se Harbuzi spela fotboll, men något gjorde att det inte blev vad alla vi runt om kring hoppades på.

Det är alltid lätt att för oss andra: medier, fans och klubbar, att projicera drömmar och önskemål om vad någon ska uppnå sett till en viss talang, men livet är mer komplicerat än så. Vad han själv drömde om och hoppades på är en annan sak. Kanske var han nöjd? Kanske inte? Kanske saknade han något?

Han försvann lite från radarn i svensk fotboll och genom åren hade vi kontakt några gånger, och då om att vara med i podden men han försvann lika snabbt och gick plötsligt inte att nå. Något år senare var det ny kontakt och han var sugen för att sedan inte svara i telefon eller ha bytt nummer.

Under åren jag bevakade honom var han alltid bra att ha att göra med. Allt som oftast med ett skratt och med en livsartists sätt att tackla situationer. Han underhöll även vid sidan av planen. Han verkade kunna dribbla sig ur de flesta lägen, men om det verkligen var sanningen är inte jag rätt man att bedöma.

Helst skulle jag vill säga att den senaste gången jag träffade honom var sent en natt på klassiska Stippes i Malmö, men det korrekta är att det var den sista gången. Han svepte in i en enorm dunjacka och hade med sig en polare. Vi snackade lite om kvällen som varit och det var ganska glatt humör.

I efterhand kan man konstatera att Harbuzis nattliga måltid knappast var vad en dietist hade rekommenderat för en elitspelare, men han njöt av livet där och då. Det var väl sådan han var både som spelare och som person. Bara så sorgligt att det tog slut alldeles för tidigt.