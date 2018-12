Drömlottningen som öppnar för EM 2020 och nitlotterna att undvika

Vid 12:00 på söndagen är det lottning av EM-kvalet. Även om landslaget är fortsatt rätt ålderstiget så är det svårt att inte vara optimist med tanke på det kommande EM-kvalet som spelas under 2019.

Sverige är med i seedningsgrupp två och bör ha hyfsade möjligheter att få till en överkomlig grupp som ger en möjlig EM-sommar.

UNL-potten: Schweiz, Portugal, Holland, England Seedningspott 1: Belgien, Frankrike, Spanien, Italien, Kroatien, Polen Seedningspott 2: Tyskland, Island, Bosnien, Ukraina, Danmark, Sverige, Ryssland, Österrike, Wales, Tjeckien Seedningspott 3: Slovakien, Turkiet, Irland, Nordirland, Skottland, Norge, Serbien, Finland, Bulgarien, Israel Seedningspott 4: Ungern, Rumänien, Grekland, Albanien, Montenegro, Cypern, Estland, Slovenien, Litauen, Georgien Seedningspott 5: Makedonien, Kosovo, Vitryssland, Luxemburg, Armenien, Azerbajdzjan, Kazakstan, Moldavien, Gibraltar, Färöarna Seedningspott 6: Lettland, Liechtenstein, Andorra, Malta, San Marino

Under lottningen så ska Uefa ta fram tio grupper varav fem grupper får fem lag och fem får sex lag. På spel står 20 platser i EM 2020, de sista fyra platserna går till vinnarna av det playoff som spelas i mars 2020 och där det handlar om gruppvinnarna från Nations Leagues fyra divisioner A, B, C och D förutsatt att man inte nått EM via kvalet.

Det finns en rad teknikaliteter inför EM-kvallottningen i Dublin på söndag om en vecka. Bland annat att de fyra gruppvinnarna i A (UNL-potten) är garanterade plats i varsin femlagsgrupp. Det finns dessutom flera politiska hänsyn som att Gibraltar och Spanien eller att Bosnien och Kosovo men även Serbien och Kosovo som inte får hamna i samma grupp.

Lägg till att de tolv arrangörsländerna i EM 2020 har fått in en begränsning att det är max två av dem i en grupp. Gäller Danmark, Ungern, Spanien, Tyskland, England, Irland, Skottland, Ryssland, Azerbadjzan, Nederländerna, Rumänien och Italien. Sedan finns visa reserestriktioner och vinterrestriktioner, vilket går att läsa om via länken.

Lätt att plocka en bra svensk och dålig svensk grupp och så här ser mina kvalgrupper ut om man ser till dröm och mardröm även om det finns en hel del alternativ. I första seedningsgruppen är det idel bra lag, men längre ner är det gott om svaga lag. Bäst är givetvis att hamna i en femlagsgrupp.

Dröm: Polen, Sverige, Israel, Estland, Gibraltar och San Marino.

Mardröm: Frankrike, Norge, Rumänien, Kosovo och Lettland.

Även om Sverige inte skulle klara en plats till EM via gruppspelet så får man en andra möjlighet i mars 2020 tack vare gruppsegern i Nations League. Just nu väntar slutspel mot Ukraina, Bosnien och Danmark där det är en semifinal och en final, men om något av de lagen tar sig direkt till EM så ersätts de av sämre rankade lag och det kan även bli lag från C-divisionen.

Allt talar för att Janne Andersson tar landslaget till en ny mästerskapssommar. Med tanke på VM-kvartsfinalen är det givet att man får tankar om hur långt Sverige kan gå i EM och om det ska bli allvar att tro på medalj så måste nog spelet utvecklas och likna mer det vi såg mot Ryssland.