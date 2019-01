Luckorna i Anderssons landslag

Förbundskapten Janne Andersson tog hand om söndagens träning i Doha som handlade om anfallsspel. Trots att han inför passet berättade om att knät vek sig i padel-spel under lördagen så gav den 56-årige tränaren ett relativt rörligt intryck.

Däremot var det svårt att utläsa någon rak startelva. Under lördagen såg detta ut att vara startelvan: Jacob Rinne – Joel Andersson, Sotirios Papagiannopoulos, Robin Jansson, Jonathan Augustinsson – Hosam Aeish, Simon Tibbling, Alexander Fransson, Daleho Irandust – Alexander Jeremejeff, Kalle Holmberg

Under söndagen var det skiften och Jansson bildade mittbackspar med Milosevic och det var en del andra byten i lagen. Förvisso hade Viktor Gyökeres anslutit till truppen men han var inte med på hela träningen och Sotirios Papagiannopoulos hade ljumskkänning och därför fick målvakter vara utespelare.

Efter måndagens träningspass på Aspire Academy som är slut vid 10:30 svensk tid kommer Janne Andersson att släppa startelvan som tar sig an tisdagens match mot Finland. Sedan väntar Island på fredag. Bägge matcherna har avspark 17:45 svensk tid och går att se på TV12 och på C More.

Västra Frölunda-fostrade Joel och Adam Andersson är det första tvillingparet som är med i landslaget sedan Andreas och Thomas Ravelli. Någon hörde av sig och frågade om Högaborgs-duon Martin och Marcus Olsson och även om bägge gjort landskamper har de aldrig varit med samtidigt.

SvFF:s förste vice ordförande Jörgen Eriksson ersätter SvFF-basen Karl-Erik Nilsson här i Qatar. Eriksson och generalsekreterare Håkan Sjöstrand är på plats och följer de svenska träningarna. Under söndagen fick Eriksson, som är gammal målvakt, även agera bollkalle när det sköts snett. Men det är klart att om man har en halv miljon kronor i årligt arvode av SvFF får man vara beredd att rycka in där det behövs.

Qatars styrande har chockhöjt priset på all alkohol som serveras på hotellen i emiratet. Man har lagt på hundra procent skatt. En flasköl kostar därför 125 kronor. Något som garanterat oroar en del som ska åka på fotbolls-VM 2022.

Dagens läsarmejl:

Hej Olof!

Jag undrar varför inget skrivs om Carlos Strandberg som 2018 blev bäste målskytt genom tiderna i U21. Lika många mål (13) som Toivonen men på mindre matcher. Sedan gav han återbud och vart skadad under året därpå att reserverna floppade så att han inte kunde göra fler mål, vilket vi vet att han nästan alltid gör (13 mål på 18 matcher). En bättre anfallare resultatmässigt har inte funnits i U21 och det tycker jag att man borde lyfta fram. Med vänliga hälsningar, Sam

Svar: Kan ju inte svara för andra medier men tyvärr blev Strandberg skadad i somras och missade därmed upplösningen av EM-kvalet för U21-landslaget som för övrigt blev utslaget. Dessutom var han borta stora delar av Malmö FF:s starka höstspurt i allsvenskan och i Europa League och när han väl kom tillbaka var formen så svag att han till och med blev petad ur truppen. Även om Strandberg borde varit med här med landslaget hade Marcus Antonsson varit mer given, men nu fick inga MFF-spelare följa med.

Humor att höra Simon Thern om första gången han blev uttagen i landslaget. Det var tätt efter att han valt att lämna Helsingborgs IF för Malmö FF och det var ganska hätskt kring honom. Det var en tidig morgon när Thern låg och sov hos en god vän till familjen (Per Harrysson, ex-MFF, ex-AIK, ex-Mjällby och ex-Landskrona Bois) när det började ringa frenetiskt.

Det var samtal från ett dolt nummer så Simon Thern svarade inte utan lät det ringa trots försök på försök. Till slut kom ett sms från förbundskapten Erik Hamrén som då blixtinkallade Thern till januariturnén som skulle till Qatar i januari 2012. Vilket ävenm blev hans landslagsdebut.

Förbundskapten Janne Andersson har med sig framtidens landslagsspelare på läger i Qatar, men vägen till det riktiga landslaget är inte direkt öppen. Det är inte helt lätt att krångla sig från att möta ett lag i januari till att få vara med Andreas Granqvist o Co.

Under sina två och ett halvt år som förbundskapten har Andersson var på två turnéer med två matcher åt gången. Och kollar man manskapen som fått följa med B-landslaget i januari de senaste två omgångarna så är det inte många som klarat av att ta klivet upp till A-landslaget.

Truppen 2018: Jacob Rinne, Peter Abrahamsson, Pontus Dahlberg, Anton Tinnerholm, Franz Brorsson, Joakim Nilsson, Joel Andersson, Johan Larsson, Sotirios Papagiannopoulos, Jacob Une Larsson, Rasmus Lindkvist, Linus Wahlqvist, Robert Gojani, Kristoffer Olsson, Ken Sema, Jesper Karlström, Oscar Lewicki, Kerim Mrabti, Jiloan Hamad, Gustaf Nilsson, Jordan Larsson, Kalle Holmberg, David Moberg Karlsson.

Truppen 2017: Peter Abrahamsson, Tim Erlandsson, Andreas Linde, Franz Brorsson, Filip Dagerstål, Pa Konate, Joakim Nilsson, Emil Salomonsson, Anton Tinnerholm, Jacob Une Larsson, Linus Wahlqvist, Joel Allansson, Sebastian Andersson, Niklas Bärkroth, Victor Claesson, Per Frick, Saman Ghoddos, Alexander Isak, Alexander Jeremejeff, Oscar Lewicki, David Moberg Karlsson, Kristoffer Olsson, Ken Sema.

Ett namn som sticker ut är Viktor Claesson. Under januariturnén 2017 tillhörde han Elfsborg men flyttade senare samma månad till ryska Krasnodar. Efter att ha agerat mestadels inhoppare i landslaget tävlingsmatcher och gjort det bra i träningsmatcher under 2017 så växlade han upp 2018 och var en av landslagets vassare spelare sett över VM i Ryssland och Nations League.

Annars är det Ken Sema och Kristoffer Olsson som varit med både 2017 och 2018 som varit med i det riktiga landslaget då och då. Även om Sema var med i truppen en del 2017 och var nära en plats i VM-truppen så var det Olsson som fick starta en tävlingsmatch mot Ryssland i november. I övrigt är det tunt med januari-spelare även om Linus Wahlqvist, Sotirios Papagiannopoulos, Sebastian Andersson och Oscar Lewicki gjort korta gästspel.

Förbundskapten Janne Andersson har valt att jobba med en grupp av spelare med rätt få skiften och ska man fundera på vilka av årets januariresenärer som är aktuella för det riktiga landslaget få man snarare titta på positionerna där det eventuellt finns öppningar.

Målvakt: Robin Olsen är solklar målvaktsetta och inte ens hotad om man ser till att Andersson valde att spela honom bägge träningsmatcherna inför VM. Bakom Olsen är Kristoffer Nordfeldt och Kalle Johnsson de som varit med och även om det är gott om talanger som Pontus Dahlberg, Oscar Linnér och Isak Pettersson så kan man inte glömma Jacob Rinne, Johannes Hopf, Patrik Carlgren, Peter Abrahamsson och Andreas Linde. STATUS: INGEN LUCKA.

Högerback: Mikael Lustig är nummer ett och Emil Krafth har varit föredragen som nummer två. Varken Anton Tinnerholm, Johan Larsson eller Linus Wahqvist har övertygat Andersson. Inte heller Panathinaikos Mattias Johansson som aldrig fått chansen. Felix Beijmo får inte speltid i Werder Bremen. STATUS: LITEN LUCKA.

Mittback: Victor Nilsson Lindelöf har fått en allt starkare roll i Manchester United under hösten och har hela tiden haft Janne Anderssons förtroende. När sedan Andreas Granqvist bestämde sig för att fortsätta över EM 2020 så blev det än svårare. Bakom den duon är Pontus Jansson nummer tre och Filip Helander nummer fyra. Under hösten blev Sotirios Papagiannopoulos inkallad för att täcka upp vid skada och FCK-backen är uppenbarligen nummer fem. Så om det inte blir skador är det svårt för övriga likt Alexander Milosevic att slå sig in. STATUS: INGEN LUCKA.

Vänsterback: Här har Ludwig Augustinsson och Martin Olsson varit givna som nummer ett och två men skadan på Olsson gör att han är borta under våren och det blir en lucka i landslaget. Oscar Wendt har ju lagt av och därmed finns möjlighet för en vänsterback att ta ett kliv in i det riktiga landslaget under EM-kvalets början. Återstår att se vad förbundskaptenen väljer men AEK Atens Niklas Hult har varit förste reserv när det behövts påfyllning. STATUS: STOR LUCKA.

Höger mittfält: Viktor Claesson har erövrat startplatsen framför Jimmy Durmaz som varit med som avbytare även om Claesson använts både som anfallare och på andra kanten. I senaste Nations League-matchen fick exempelvis Sebastian Larsson ta platsen till höger och det kanske är en möjlighet framöver. Trots brist på speltid i klubblaget för Durmaz så har landslagsledningens haft fortsatt förtroende för honom. Ken Sema är möjlig även på högerkanten, precis som Marcus Rohdén som ofta finns med i truppen för sin mångsidighet. STATUS: LITEN LUCKA.

Centralt mittfält: Sebastian Larsson och Albin Ekdal från start och Gustav Svensson och Oscar Hiljemark som backup. Lägg till den mångsidige Rohdén och under hösten även Jakob Johansson som kom tillbaka efter skada och fick spela både mot Turkiet och Ryssland. Dessutom Kristoffer Olsson som tagit kliv och fått speltid. Ingen kan påstå att det är lätt att slå sig in bland de spelare som Andersson föredrar och det oavsett speltid i klubblagen, och även om det centrala mittfältet är ålderstiget så kommer det nog krävas skador för att det ska öppna sig för några nya förmågor. Mattias Svanberg är möjlig och kallades in på slutet. STATUS: LITEN LUCKA.

Vänsterkant: Här har Emil Forsberg varit given men med en krånglande ljumske som hållit honom ur spel under delar av hösten och nu följer med in i 2019 är det möjligt att Andersson måste hitta alternativ. Särskilt med tanke på att Martin Olsson som fyllde rollen på slutet i Nations League också är skadad och borta. Visst, en lösning är att flytta över Claesson men Sam Larsson, Sema och en del andra likt Svanberg, Kristoffer Peterson, Niclas Eliasson måste se en möjlighet här. STATUS: STOR LUCKA.

Anfallare: Marcus Berg hittade rätt mot Ryssland i november och det var första landslagsmålet på 15 månader men har hela tiden varit förstavalet. Efter att Ola Toivonen slutade efter VM har förbundskapten Andersson velat köra Claesson på topp men skadan på Forsberg innebar att det inte blivit så mycket som tänkt. Isaac Kiese Thelin har fått spela en del och John Guidetti har varit med i truppen och hoppat in precis som Robin Quaison. Även Sebastian Andersson har fått chansen under en samling. Samtidigt har få anfallare övertygat och om någon kunde hitta formen så kan det gå snabbt. STATUS: STOR LUCKA.