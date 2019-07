Ett VM-brons 2019 väger tungt i den svenska historien

NICE. Ett VM-brons 2019 väger tungt. I en tid när nya nationer stormar fram så höll sig Sverige kvar i världstoppen. Peter Gerhardssons tydliga lagbygge har överraskat och överträffat förväntningar.

Nilla Fischer stod stadigt på mållinjen och styrde undan Lucy Bronzes skott som kunde inneburit en kvittering på tilläggstid. Om det blivit 2-2 där hade Sverige aldrig orkat en eventuell förlängning. Spelarna hade gett exakt allt och lite till. VM-bronset skulle helt enkelt bara hem.

Det var onekligen ett jobbigt slut för Sverige. Även om man hade några kontringar (Julia Ziogiotti Olmes räd exempelvis) så var det under lång tid en rejäl belägring av det svenska försvaret. Det var ingen match som var nyttig för hjärtsvaga eller folk med problem med nerverna. Känslan var att det endast handlade om NÄR 2-2 skulle sitta snarare än om.

Peter Gerhardsson och hans kollega Magnus Wikman hade nog också jobbigt på bänken. De hade gjort alla sina byten när 18 minuter och tillägg återstod av matchen. De hade fått se Fridolina Rolfö gå av efter mindre än en halvtimmes spel. Ungefär samtidigt fick Kosovare Asllani problem. I början av andra halvlek fick även Asllani lämna planen. Då föll Sveriges spel ihop.

Trots en briljant svensk start blev det osannolikt dramatiskt. För under 25 minuter spelade Sverige ut ett håglöst och uppgivet England. Phil Nevilles spelare verkade verkligen inte motiverade. Kosovare Asllani utnyttjade engelskt backslarv och skickade in 1-0. Sofia Jakobsson skar in från vänsterkanten och stod för ett vackert mål till 2-0 när hon skruvade in bollen. Och det kunde och borde blivit fler svenska mål.

Där och då var det dags att öka takten i putsandet och fejandet av Götaplatsen i Göteborg. En eventuell svensk medalj skulle ju firas högst upp på Avenyn på måndag och det fanns ingenting som tydde på något annat än svensk bronsfest. England verkade redan vara på planet hem. Det var en känsla av ett bakfullt bulgariskt landslag i bronsmatchen mot Sverige i VM 1994.

Men skadorna och de efterföljande bytena och slarv i försvarsspelet gav England vittring, Fran Kirby stod för reduceringen efter en halvtimme. Några minuter senare skickade Ellen White in 2-2 och arenan i Nice levde upp. Plötsligt var det match igen. Men VAR kom till Sveriges räddning och målet dömdes bort för att White fått bollen på armen när hon enkelt vände bort Linda Sembrant.

Hedvig Lindahl som var oväntat svajig i bronsmatchen räddade dock när White kom fri tätt före slutet på första halvlek. Pausen var skön för alla i Blågult och ännu skönare för alla som höll på Blågult. Äntligen lite tid att andas ut och kanske hitta rätt formation igen. Tyvärr blev andra halvlek en enda lång plåga.

Om Sverige spelade drömfotboll under 25 minuter i matchens inledning så var resten en provkarta på förvisso heroiskt kämpande men en hel del begränsat spel. Eller spel och spel, det var inget svenskt spel. Utan misstag. Bortslagna bollar. Givetvis var de svenska spelarna helt slut med tanke på A) värmen B) kort återhämtning efter semifinalen C) 120 minuter mot Nederländerna.

Det är ingen överdrift att vi på pressläktaren undrade om Sverige ens skulle ha elva spelare som stod på planen hela matchen ut. Krampkänningar syntes hos flera. En hel del alibilöpningar. De orkade inte mer. Ja, om Sverige varit ett mobilbatteri så hade det stått 1% länge.

På presskonferensen efter matchen så lyfte förbundskapten Gerhardsson en insats från Glenn Hysén mot England i slutet av 1980-talet. Då mittbacken på egen hand spelade 0-0 på Wembley och fick sex getingar. Enligt Gerhardsson var det rader av sådana insatser som bärgade bronset i matchen. Värst var Nilla Fischers nick på mållinjen. Då kände man att det var en sådan kväll där det slutar lyckligt.

Det var underbara scener efter att slutsignalen äntligen hade gått. Svenska spelare och ledare firade först ute på planen. Sedan fick man bronsmedaljer av Fifa-basen Gianni Infantino, Stefan Löfven och en del andra pampar (en kvinna). Därefter fortsatte spelarna firandet med familjemedlemmar och vänner på läktaren.

Det var rörande att se Hedvig Lindahl hämta sina två barn på läktaren. När Caroline Seger med medaljen i högsta hugg rusade ut till sin pappa Mikael på läktaren och kasta sig om halsen på honom utan att vilja släppa taget. Och Sofia Jakobsson i famnen på tre kompisar och det var tårar av glädje. Då var det skönt att ha tonade glasögon vid sidlinjen.

Från Englands håll kommer efter förlusten snack om att bronsmedaljen inte betyder något. Varför sa man inte det på fredagens presskonferens? Eller på pressträffen i torsdag? Satt Phil Neville och spelarna och ljög om att man ville ha en bronsmedalj med sig på semestern? Hade varit coolare om de varit ärliga från start då.

Nu är det mest en känsla av dålig engelska förlorare över det snacket. Fattar inte heller alla som sågar bronsmatcher. Se scenerna från Bryssel i fjol om ni inte tror att VM-bronset var något värt för Belgien. För oss svenskar finns det något extra kring brons efter VM 1994.

Nu tog Sveriges damlandslag sin fjärde VM-medalj i historien. Tre brons och ett silver är facit men för mig är VM-bronset 2019 den tyngsta medaljen i historien för damlandslaget. Alla har sett hur konkurrensen ökat och att bara få stryk av finalisterna USA och Nederländerna och dessutom slå bättre rankade lag som Tyskland, Kanada och England.

Det är ett bragdartat VM 2019 och väldigt vasst. Trodde aldrig på svensk medalj. Rätt få journalister, experter och gamla spelare har gjort det. Man visste inte riktigt var Sverige stod men med tanke på flopparna i VM 2015 och EM 2017 samt OS-silver i försvarsfotboll så kändes Sverige som ett osäkert topplag.

Dessutom med en rad veteraner som är nära sina bäst-före-datum. Fast de klev verkligen fram när det gällde. Seger. Lindahl, Asllani och Fischer har hållit nivån vilket lett till resultaten. Här måste man lyfta Peter Gerhardsson och Magnus Wikman. De har fått spelarna att både förstå och acceptera sina roller med tydlighet och ansvar. Periodvis har man bjudit på en fotboll som både varit attraktiv och framgångsrik.

Redan om ett år är det OS i Tokyo och sedan väntar EM i England 2021. Frågan är hur många av veteranerna som fortsätter? Och om det är rätt väg att fortsätta att spela de som kör vidare? Bästa laget ska spela oavsett ålder, säger Peter Gerhardsson. Efter hans VM-debut med brons så lär vi få lita på honom. Men det kommer att bli svårt att ta medaljer, därför ska vi njuta av ett VM-brons nu när det går.