Ett "Granen"-misstag slår mot Janne Andersson

Förbundskapten Janne Andersson inledde sitt framförande hos förbundets skosponsor med att dra sina olika kriterier för en trupputtagning. Det handlade om allt möjligt, från landslagets kommande motstånd till spelarnas roller i sina klubblag. Han flikade in att han bestämmer och även tar ansvaret.

Det var onekligen en ganska lång utläggning och han lade extra tyngd vid att spelare som gjort det bra i landslaget tidigare givetvis kan leva på det. Genomgången formade sig som ett försvarstal inför vad som komma skulle och ingen som följer landslaget nära blev väl förvånande över att Andreas Granqvist var med i EM-kvaltruppen.

För oavsett kriterier så sammanfattar det Janne Anderssons ledarskap och han tror på sin lagkapten. Precis som att han tror på sin förstemålvakt, Robin Olsen. Även den sidsteppade Roma-målvakten fick tydligt stöd av förbundskaptenen som ifrågasatte petningen av honom under säsongen och med tanke på vad Olsen gjort i landslaget finns det ingen tvekan kring honom.

Sportbladets Simon Bank frågade Andersson om man kan se när en spelare som är ens lagkapten och försvarschef har passerat bäst-före-datum. En bra fråga, även om den är rätt svår att svara på och det gjorde inte heller förbundskaptenen. Janne Andersson hade redan gjort sitt val, det datumet är inte passerat och nu blir det trycktestat i verkligheten i form av EM-kval.

Janne Andersson ratade samtidigt Marcus Danielson, som dominerat i Djurgården, och det är väl i den jämförelsen som Granqvist-uttagningen blir problematisk. Eller, rättare sagt; den kan bli riktigt problematisk om Granqvist är svag i landslaget och kanske gör ett avgörande misstag. Det kommer att slå hårt, även mot Janne Andersson.

Naturligtvis kommer den hårt ansatte Helsingborgs-kaptenen och sportchefen tycka att det är skönt att lämna HIF-kaoset och ansluta till landslaget. Att han dessutom får spelare runt om kring sig som håller en annan nivå är säkert också ett plus. Upp till honom att hålla klassen som han gjort i landslaget. Om det går? Ja, det vet ingen. Det får vi uppleva på plan, för det är klart att han spelar.

Om jag ingått i Anderssons stab hade mitt råd varit att vara smart och ta ut 25 spelare – vilket förbundskaptenen gjorde så sent som i juni – och därmed inkludera Marcus Danielson som gjort det så otroligt bra under året. Allt för att köpa lite tid och mindre utrymme före kritik mot både spelare och förbundskaptenen och kolla in Danielsson. Men Andersson var tydlig med att de här uttagna spelarna är bäst.

Muamer Tankovic fick ett roligare besked och det är givetvis rätt att han är med i truppen. Hammarby-spelaren har under lång tid hållit hög klass. Särskilt om man väger in att Viktor Claesson är borta. Sedan förvånar det mig att man måste säkra med så många centrala mittfältare och anfallare och inte får plats med varken Sam Larsson eller Ken Sema.

Nu ställs Sverige mot Färöarna och Norge och dessutom med extra få dagar – Sverige samlas måndag och spelar torsdag och söndag – och det är klart när två givna spelare som Ludwig Augustinsson och Claesson är borta och det dessutom kryllar av frågetecken i en tänkt startelva så är det pressat läge. Även om Janne Andersson signalerar ett lugn utåt.

Sverige ska helst ta sex poäng denna samling. Allt annat än fyra är ett fiasko och även om ett kryss mot Norge går att leva så länge det inte blir 3-3 eller mer, så vore två segrar ett stort kliv mot EM 2020. Om det går? Lite osäker blir jag, det är för mycket som stör förbundskaptenens tro på kontinuitet.

***

Sverige mötte Färöarna i ett VM-kval i oktober 2012. Då mönstrade Erik Hamrén följande startelva:

Andreas Isaksson – Mikael Lustig, Andreas Granqvist, Jonas Olsson, Martin Olsson – Sebastian Larsson, Pontus Wernbloom, Kim Källström, Christian Wilhelmsson – Zlatan Ibrahimovic, Matihas Ranégie.

Efter en dryg timme låg Sverige under med 1-0 och då skickade Hamrén in Anders Svensson och Alexander Kacaniklic. Det var just Kacaniklic som ordnade 1-1 efter några minuter och sedan skickade Zlatan in 2-1 vilket ni kan se nedan.

***

Träffade en Bajen-supporter som var rädd att Tankovic uttagning skulle störa lagets satsning i guldstriden. Tror snarare att den ökar Hammarbys chanser att förlänga med Tankovic när han han komma med i landslaget och spela i allsvenskan.

***

Här är truppen som jag tyckte Andersson skulle ta ut:

Målvakter: Karl-Johan Johnsson (FCK), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Robin Olsen (Roma)

Försvarare: Andreas Granqvist (Helsingborg), Marcus Danielson (Djurgården) , Ricardo Gagliolo (Parma) , Filip Helander (Bologna), Niklas Hult (AEK Aten), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle), Mikael Lustig (Gent), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United)

Mittfältare och anfallare: Sebastian Andersson (Union Berlin), Marcus Berg (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Galatasaray), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Alexander Isak (Real Sociedad), Sam Larsson (Feyenoord) , Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Udinese) , Gustav Svensson (Seattle), Muamer Tankovic (Hammarby).

Janne Andersson tog ut 24 spelare och inte 25 som ovan och valde istället för ovan överstrukna spelare följande: Pierre Bengtsson, Jakob Johansson och John Guidetti.

Tror startelvan blir detta gäng och det baseras på att Janne Andersson gillar kontinuitet: Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist, Hult – Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg – Berg, Quaison.

**

Ser fram emot att komma till Färöarna ännu en gång. Ett speciellt ö-landskap som är minst sagt kargt och hårt. Landslaget leds fortfarande av danske Lars Olsen som är inne på sitt åttonde år som förbundskapten.

Det är snart 30 år sedan man vann landets största seger i landets första tävlingsmatch, då man slog Österrike med 1-0 i Landskrona då man inte hade någon gräsplan på Färöarna. Alla minns säkert målvakten med mössa, Jens Martin Knudsen.

Efter det har man både EM-kvalat och VM-kvalat en rad gånger och är inne i sitt 15:e kvalspel. Totalt har man 13 segrar och 13 kryss på 140 matcher. Största triumferna är dubbelsegern mot Grekland i kvalet till EM 2016 och man har kryssat mot Ungern och slagit Lettland men man är bara 108:a på världsrankingen.

I Nations League förra hösten var man i samma grupp som Malta, Kosovo och Azerbajdzjan men vann endast mot Malta på hemmaplan och blev trea. I det pågående EM-kvalet fick man stryk mot Spanien med 1-4 och mot Norge med 0-2 på hemmaplan i juni, även om norrmännen hade det tufft.

Landslaget har en del heltidsspelare i både Norge och Danmark och den största stjärnan är Jóan Símun Edmundsson som spelar i Arminia Bielefeld som håller till i tyska andraligan och har gjort fem mål och sex assist på 30 ligamatcher.

***

John Guidetti är med i EM-kvaltruppen trots ringa speltid i spanska Alavés i säsongsupptakten och det efter en säsong där det blev väldigt lite tid på planen. Svårt att förstå en petning från landslaget i mars, men med i juni och med nu trots att rätt lite hänt i form av spel och mål.

***

Djursholms IP får landslagsbesök i nästa vecka. Skälet? Liknande konstgräsplan som på Färöarna.

***

Pierre Bengtsson är tillbaka i landslaget. Ofta med under Erik Hamrén men inte efter det. Efter en tung fjolårssäsong i FC Köpenhamn har den förre AIK:aren spelat mer regelbundet den nystartade säsongen. Men han är troligen back-up till Niklas Hult.

***

Endast 29 000 sålda biljetter till Sverige-Norge. Förbundet hoppas på 40 000 åskådare till drabbningen mot Lars Lagerbäck o Co. Det är en besvikelse om inte den matchen fyller Friends Arena TROTS att det är en söndag kväll 20:45. Biljetterna är inte för dyra, som tidigare, och efter 3-3 i Oslo och betydelsen borde det gå att fylla läktarna.

Janne Andersson skickade en liten passning till Uefa apropå avsparkstiderna på en fråga om att det borde vara fullt. Lätt att skylla på Uefa, men faktum är att Svenska Fotbollförbundet har varit med om att sälja rättigheterna och har fått bra betalt för dem, och avsparkstiden är en del av det.

Det handlar om flera hundra miljoner kronor. Grunden är att Uefa och dess medlemmar (SvFF är med där och Karl-Erik Nilsson och Lars-Christer Olsson sitter i Uefa-toppen) vill ha en så attraktiv tv-produkt som möjligt och man har betalat förbunden för det, och dessutom rejält. Så SvFF hade haft råd att sänka biljettpriserna än mer och därmed få fullt.

***

Det svenska EM-kvalets tabell är alltid viktigt att ta del av:

1 Spanien 4 4 0 0 11-2 12 2 Sverige 4 2 1 1 8-7 7 3 Rumänien 4 2 1 1 11-5 7 4 Norge 4 1 2 1 8-7 5 5 Malta 4 1 0 3 2-10 3 6 Färöarna 4 0 0 4 3-12 0

EM-kvalets avslutande spelprogram:

5 september, 20.45, Färöarna – Sverige, Norge-Malta, Rumänien-Spanien.

8 september, 20.45, Sverige – Norge, Rumänien-Malta, Spanien-Färöarna.

12 oktober, 20.45, Malta – Sverige, Norge-Spanien, Färöarna-Rumänien.

15 oktober, 20.45, Sverige – Spanien, Rumänien-Norge, Färöarna-Malta.

15 november, 20.45, Rumänien – Sverige, Spanien-Malta. Norge-Färöarna.

18 november, 20.45, Sverige – Färöarna, Spanien-Rumänien, Malta-Norge.

Endast de två första lagen i gruppen går till EM 2020. Totalt är det tio kvalgrupper vilket innebär 20 platser av 24 i EM-slutspelet går till de lagen. Det finns inget playoff mellan bästa grupptreor som tidigare utan de sista fyra EM-platserna går till vinnarna av ett slutspel mellan Nation Leagues gruppvinnare i division A, B, C och D, eller de som är rankade därefter. Där kan ju både Sverige och Norge få en andra chans i mars 2020 om man inte når EM via kvalspelet.

I och med att det är Uefa som håller i EM-kvalet så gäller inbördes möten i första hand när det handlar om tabellen. Så här skiljer man lagen åt i gruppen när EM-kvalet är färdigspelat i november förutsatt att två lag eller flera är på samma poäng: