Startelvan i gungning för Janne Andersson

1 Spanien 4 4 0 0 11-2 12 2 Sverige 4 2 1 1 8-7 7 3 Rumänien 4 2 1 1 11-5 7 4 Norge 4 1 2 1 8-7 5 5 Malta 4 1 0 3 2-10 3 6 Färöarna 4 0 0 4 3-12 0

5/9 Färöarna – Sverige, Norge-Malta, Rumänien-Spanien.

8/9 Sverige – Norge, Rumänien-Malta, Spanien-Färöarna.

12/10 Malta – Sverige, Norge-Spanien, Färöarna-Rumänien.

15/10 20.45 Sverige – Spanien, Rumänien-Norge, Färöarna-Malta.

15/11 20.45 Rumänien – Sverige, Spanien-Malta. Norge-Färöarna.

18/11 20.45 Sverige – Färöarna, Spanien-Rumänien, Malta-Norge.

I och med att det är Uefa så gäller inbördes möten i första hand när det handlar om tabellen. Så här skiljer man lagen åt i gruppen när EM-kvalet är färdigspelat i november förutsatt att två eller flera är på samma poäng:

Inbördes möten. Inbördes målskillnad. Flest gjorda mål i inbördes möten. Flesta gjorda bortamål i inbördes möten. Om några lag fortfarande är lika efter att man använt 1 till 4 så kör man samma procedur igen mellan bara de lagen. Om inte det hjälper går man vidare till 6-10 för att skilja lagen åt. Målskillnad i alla matcher i kvalspelet. Flest gjorda mål i alla matcher i kvalspelet. Flest gjorda bortamål i alla matcher i kvalspelet. Flest antal vinster i kvalspelet. Flest antal bortavinster i kvalspelet. Fair Play under kvalspelet och där det gäller att ha lägst poäng. Gult kort ger 1 poäng, rött kort efter två gula kort ger 3 poäng, direkt rött kort ger tre poäng och gult kort följt av direkt rött ger 4 poäng. Ranking enligt Uefa Nations League och där är Sverige efter Spanien men före de andra lagen.

Dessutom går endast de två första lagen i gruppen till EM 2020. Totalt är det tio kvalgrupper vilket innebär 20 platser av 24. Det finns inget playoff mellan bästa grupptreor denna gång utan de sista fyra EM-platserna går till ett slutspel mellan Nation Leagues gruppvinnare, eller de som är rankade därefter, och där kan ju både Sverige och Norge få en andra chans i mars 2020.

Sveriges presskonferens under onsdagen är ute hos den tyska skojätten som sponsrar landslaget, men det blir ingen tröjpresentation. Den dröjer till i november. Landslagströjan till EM 2020 läckte ju ut, men det är först om några månader man släpper den. Återstår att se om Sverige når dit.

För ganska precis tre år sedan samlade Janne Andersson Sveriges landslag för första gången. Då tog han ut en grupp spelare utifrån resterna av Erik Hamréns EM-trupp från tidigare den sommaren, minus en del skadade (Sebastian Larsson) samt alla som slutat: Zlatan Ibrahimovic, Kim Källström, Andreas Isaksson, Pontus Wernbloom och Erik Berg (då Johansson).

Under de tre år som Andersson styrt landslaget har man efter några matcher ganska lätt kunnat ta ut både en startelva och landslagstrupp. Förbundskaptenen har helt enkelt valt sitt gäng och trott på dem, och dessutom fått resultat: VM-slutspel, VM-kvartsfinal, seger i Nations League och en andraplats i det pågående EM-kvalet.

Under onsdagen ska Janne Andersson ta ut truppen inför matcherna mot Färöarna borta och Norge hemma i ett EM-kval som ska avslutas under tre samlingar i höst. Efter september-matcherna väntar Malta (b) och Spanien (h) i oktober och Rumänien (b) och Färöarna (h) i november.

Klart är att förbundskaptenens startelva är rejält i gungning. Framför allt har han tappat två givna pjäser: Viktor Claesson och Ludwig Augustinsson är bägge borta resten av EM-kvalet på grund av skador. Dessutom är Martin Olsson, som varit given som andre vänsterback också borta.

Ovanpå det kan ingen påstå att lagkaptenen Andreas Granqvist ger ett förtroendeingivande intryck i Helsingborgs IF. Även om en av Anderssons utvalda mittbackar inte gjort bort sig i landslaget så är det klart att förbundskaptenen måste undra om han vågar satsa på honom? Ett misstag kan bli dyrbart.

Bekymren stannar inte där för Janne Andersson som från sidan kunnat följa hur Robin Olsen hamnat helt vid sidan i Roma och inte hittat någon klubb. Han har knappt spelat sedan i mars, förutom i landslaget, och även om han gjorde en stark insats i VM efter väldigt lite speltid är det fortsatt oroande.

En del andra som spelade i laget i juni har svajat till under försäsongen och i ligastarten. Marcus Berg får kritik i Ryssland och Emil Forsberg startar inte i Tyskland. Filip Helander har varit in och ut i laget och har flyttat ner sig i kvalitet, från serie A till skotska ligan. Givetvis finns det några plus, som att Robin Quaison gör mål precis som Sebastian Andersson samt att Victor Nilsson Lindelöf är given i United, att Mikael Lustig spelar precis som Albin Ekdal och Sebastian Larsson.

Inför trupputtagningen har den utsatta vänsterbackplatsen hamnat i fokus och där är det rätt givet att Niklas Hult går in då han varit med i truppen tidigare och även så sent som i juni. Möjligen borde Andersson ta in Ricardo Gagliolo för att syna Parma-backen som spelade vänsterback mot Juventus men även är mittback.

Dessutom talas det om Marcus Danielsson och Muamer Tankovic. Kommer de allsvenska dominanterna med? Historiskt sett så rankar inte förbundskaptenen allsvenskan särskilt högt men i det utsatta läget borde duon vara med då Danielsson är ett bra alternativ och Tankovic kan fylla ut efter Claesson. Även Ken Sema eller Sam Larsson borde få plats och då på bekostnad av Jakob Johansson eller Gustav Svensson samt att det räcker med fyra anfallare.

Här är de 25 spelare som Janne Andersson borde ta ut:

Målvakter: Karl-Johan Johnsson (FCK), Kristoffer Nordfeldt (Swansea), Robin Olsen (Roma)

Försvarare: Andreas Granqvist (Helsingborg), Marcus Danielsson (Djurgården), Ricardo Gagliolo (Parma), Filip Helander (Bologna), Niklas Hult (AEK Aten), Pontus Jansson (Brentford), Emil Krafth (Newcastle), Mikael Lustig (Gent), Victor Nilsson Lindelöf (Manchester United)

Mittfältare och anfallare: Sebastian Andersson (Union Berlin), Marcus Berg (Krasnodar), Jimmy Durmaz (Galatasaray), Albin Ekdal (Sampdoria), Emil Forsberg (Leipzig), Alexander Isak (Real Sociedad), Sam Larsson (Feyenoord), Sebastian Larsson (AIK), Kristoffer Olsson (Krasnodar), Robin Quaison (Mainz), Ken Sema (Udinese), Gustav Svensson (Seattle), Muamer Tankovic (Hammarby).