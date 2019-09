Rörig upptakt på EM-kvalets upplopp

I källaren på Sveriges vanliga hotell på Östermalm erkände förbundskapten Janne Andersson att läget är värre än någon gång tidigare under hans tre år som ansvarig för landslaget. Inte nog med att Viktor Claesson och Ludwig Augustinsson är skadade och saknas, en hel rad spelare har ont om speltid.

Andersson kunde själv informera om att Mikael Lustig avstått spel under helgen på grund av ljumskkänning. Lägg till Sebastian Larsson som klev av i 08-derbyt efter att ha känt sig snurrig. Dessutom har flera givna startspelare i landslaget haft det tufft att få regelbunden speltid.

Marcus Berg, Filip Helander, Robin Olsen, Emil Forsberg och Kristoffer Olsson tillhör dem. Ingen har väl missat att Andreas Granqvist har fått rejält med kritik efter en minst sagt svajig period i Helsingborgs IF där han inte varit sig lik. Ovanpå det är Martin Olsson borta och Alexander Isak har inte fått starta så mycket som många hoppades när han bytte till Real Sociedad.

Sverige inleder upploppet av höstens EM-kval med matcher mot Färöarna och Norge torsdag och söndag. Sedan väntar Malta borta och Spanien hemma i oktober innan det är Rumänien borta och Färöarna hemma i november. Sex matcher på dryga två månader avgör om Sverige får en EM-biljett till 2020.

Visst, det finns en bakväg in via gruppsegern i Nations League men där kan ett landslag som Bosnien vänta i playoff i mars (just nu är Bosnien en bit från att nå EM via kvalet) så det är inte givet att det är en enkel väg till EM-slutspelet. Snarare är det ett klart bättre läge i det kvalspel som Sverige är inblandat i.

1 Spanien 4 4 0 0 11-2 12 2 Sverige 4 2 1 1 8-7 7 3 Rumänien 4 2 1 1 11-5 7 4 Norge 4 1 2 1 8-7 5 5 Malta 4 1 0 3 2-10 3 6 Färöarna 4 0 0 4 3-12 0

Helst ska det vara sex svenska poäng mot Färöarna och Norge för att känna lugn. Om Rumänien dessutom tappar poäng mot Spanien samtidigt vore läget rätt ljust. Men då gäller det att Janne Andersson får till rätt lag i denna pressade situation. När det väntar konstgräsmatch på torsdag vore det givetvis bäst med spelare som är vassa på underlaget.

Varför inte Muamer Tankovic från start? Hammarby-spelaren har inte varit lika vass i de sista omgångarna men är ändå en spelare som kan bryta mönster och passar bäst till vänster. Då kan Emil Forsberg få en friare roll centralt och komplettera Robin Quaison på topp. Mainz-spelaren är given efter vårens landslagsspel.

På mittfältet är Kristoffer Olsson ett gångbart alternativ på konstgräset och att komplettera honom med Albin Ekdal är väl givet. Sebastian Larsson då? Han kan ta hand om högerkanten som han gjort då och då under Janne Andersson för att kunna centrera och släppa fram Lustig eller om det blir Emil Krafth om Lustigs ljumske ska sparas.

Förbundskapten Andersson var noga med att han inte tänkte så mycket på konstgräset utan snarare på att ställa det bästa laget på plan oavsett. Samtidigt måste man ta in vikten av Norge-mötet på söndag. Svensk seger där innebär att Lars Lagerbäck o Co i princip är avsågade och en svensk förlust ger Norge fördel.

Den matchen blir av en annan karaktär på gräset på Friends Arena och då är det rätt med en delvis annan startelva. Istället för en Tankovic från start är kanske Marcus Berg mer passande och att Emil Forsberg får ha sin vanliga roll, där han från vänsterkanten kan kliva in och härja. Kanske är Olsson då ersatt av Larsson och Ekdal centralt?

Är övertygad om att Janne Andersson säger en sak, men givetvis väger de två matcherna mot varandra. Lägg till det tajta schemat där det är match redan torsdag och dessutom en resdag plus att man flyger hem direkt efter Färöarna-matchen. För att ladda om till Norge-matchen söndag.

Kanske inte de optimala förutsättningarna men det är lika för lagen och det går inte att komma i från att det är spännande när allt ska avgöras under ett par månader. Även om Andersson givetvis velat ha mer trygghet i speltid för spelarna så är det naturligtvis sådana här matcher som är häftiga och som man längtar efter att spela.

Ett EM-slutspel hägrar i horisonten och även om poängtappet i Oslo svider finns andraplatsen inom räckhåll för svensk del. Början på att ta hem den går via konstgräset i Torshamn och där måste Andersson hitta rätt direkt. För även om det inte är en lätt match så ska den givetvis vinnas.

***

Väderprognosen talar om tio plusgrader och regn när det är dags för avspark på konstgräset i Torshamn på torsdag kväll.

***

Janne Andersson hänvisade till sina 496 matcher som allsvensk tränare när han påpekade att han är en av de sista att “pissa på allsvenskan”. Något Marcus Danielsons agent Arash Bayat ansåg att förbundskaptenen gjorde när han inte tog med Djurgårdens mittback i EM-kvaltruppen. Dessutom sköt Andersson in att han hade tagit ut en del spelare från allsvenskan.

***

Fotbollsförbundet har börjat sända presskonferenserna via Facebook. Nya tider.

***

Träning på Friends Arena måndag kväll för landslaget och sedan ett pass på konstgräset på Djursholms IP tisdag, kring lunch. Dessutom blir det ett teoripass måndag och ett tisdag för att landslaget ska hinna med allt inför matchen på torsdag. Laget reser till Färöarna på onsdag och tränar då på matcharenan.

***