Svensk matchboll, men den ska vinnas också

Halvvägs in i EM-kvalet har Sverige redan en matchboll. Den ska dock vinnas och ett desperat Norge kan vara svårt nog. Två jämna landslag men svensk fördel av hemmaplan och vana att vinna.

Lillebror eller storebror? Lagerbäck landsförvisad vid norsk seger? Det ska krossas och inte fruktas. Och vem sjunger vad? Ja, herregud, det är inte bara norsk fotboll som är inspirerad av England utan även den norska pressen. Saknade bara Petter Northug som skulle såga svenskar på plats på Friends Arena, men han kanske kommer.

Förhoppningsvis är Norge lika svagt på plan som utanför där man både spelare och medier försöker piska i gång ett ordkrig. Naturligtvis slår en nation som inte deltagit i ett mästerskap på snart 20 år ur underläge. Kanske är det därför man försöker skapa en liknande ordcirkus som kring längdåkningen?

Det har inte heller blivit den derbystämning som det är när Sverige mötte Danmark i både VM-kvalet till Sydafrika 2010 och EM-playoff till Frankrike 2016. Kanske beror det på att Norge knappt varit nära slutspel sedan 2000 och att länderna inte mötts i några riktiga kvalmatcher på över 40 år? Då blir det inget riktigt drag, även om Norge försöker dra i gång det.

Om vi struntar i tramset så är det givet att Norge är på frammarsch som fotbollsland. Man hade ett starkt 2018 där man vann sin grupp i Nations League, och därmed har man en playoffplats oavsett hur det går i EM-kvalet, och man förfogar över en hel del unga talanger som redan gör avtryck ute i Europa.

Mest omskriven har Martin Ödegaard varit men honom har Lagerbäck hållit kort, även om han nu etablerat sig i landslaget. Parallellt har Ödegaard gjort en stark vända i klubblagen efter värvningen av Real Madrid. Han började om i Holland och har tagit kliv på kliv och är nu klubbkamrat med Alexander Isak i Real Sociedad, även om han tillhör Real Madrid.

Bortom Ödegaard finns Sander Berge vars utveckling när han gått från Asker till Vålerengen och sedan till Genk varit stark. Debut i landslaget 2017 och nu är han given och tongivande som bollvinnare på mittfältet. Skadade Kristoffer Ajer finns med i gruppen av talanger. Och nya stjärnskottet Erling Håland, 19, som debuterade mot Malta i torsdags.

Sedan finns en del erfarenhet, inte minst i Premier League-ärrade Joshua King. Anfallaren fick tidigt besök av förbundskapten Lagerbäck som sålde in spelidén efter att svensken tagit över som förbundskapten 2017. Just King är viktig att få med sig i landslaget som en av de stora stjärnorna och på så sätt få gruppen med sig.

Förbundskapten Lagerbäck fick ordning på landslaget under 2018 och många trodde nog att Norge skulle utmana på allvar i EM-kvalet. Ännu är det inte över givetvis, men två tunga tapp av 2-0 ledningar mot både Sverige och Rumänien på hemmaplan är sällan det som ger en andraplats i gruppen. Dessutom många insläppta mål, vilket är olikt Lagerbäcks landslag.

Därför är kniven på den norska strupen söndag kväll. Seger är egentligen det enda som kan placera norrmännen i ett bra EM-läge bortsett från playoff i mars. Vid vinst på Friends Arena har man fördel i inbördes möten över Sverige och lika på poäng och man ska möta Rumänien på bortaplan och kan där sätta sig ett läge att sno andraplatsen i gruppen.

Därmed är trycket på Norge att åstadkomma något mot Sverige. Inte ens oavgjort räcker särskilt långt med tanke på att Janne Anderssons landslag vann hemma mot Rumänien och därmed är före poängmässigt. Ska man tala inbördes möten som Uefa kör är det så att Sveriges tre bortamål vid 3-3 är starka och vid 0-0, 1-1 och 2-2 är det ett svenskt övertag.

Sverige har å andra sidan ett gyllene läge att såga av Norge och skaffa sig en möjlighet att ordna en andraplats och EM-spel redan i oktober. Vid svensk vinst så rycker man i från norrmännen, och även om Rumänien inte är borta har svenskarna Spanien på hemmaplan och med tanke på att det spanska landslaget nästan är EM-klart går det att ta poäng där.

Men det ska spelas om det och med tanke på den sista halvtimme i Oslo borde Sverige ordna det här. Å andra sidan var det timmen innan det som Norge var vassare och skaffade sig en ledning med 2-0. Dessutom går det att undra om det svenska försvaret? Granqvist har varit svajig i allsvenskan, Olsen har inte spelat mycket och Pierre Bengtsson gjorde första landskampen under Janne Andersson i torsdags.

Ingen kan påstå att Sverige sattes under några större prov i Torshamn i torsdags. Färöarna blev tillbakatryckta och straffade. Därmed finns fortfarande en viss osäkerhet bakåt. Hur hanterar man att sättas under tryck mot bättre lag? Och håller Janne Andersson favoriter även när man går upp ett snäpp i nivå?

Framåt är det precis tvärtom, där är det trångt om att få spela och någon måste bort när Emil Forsberg ska in i laget efter att ha sparats i matchen i torsdags. Under lördagen hade Expressen uppgifter om att Marcus Berg petas när Forsberg kliver in i startelvan. Därmed får Robin Quaison kliva upp i anfallet bredvid Alexander Isak. Vilket ser offensivt ut och i Quaison och Isak är det formstarka målskyttar från start.



Ändå är det en mindre överraskning om Janne Andersson petar Berg som varit en given spelare under hans tid som förbundskapten. Bristen på mål har varit en hämsko men Andersson har hållit fast vid honom och Marcus Berg den spelare förutom målvakten Robin Olsen som spelat mest i Sveriges landslag under Janne Andersson, enligt statistik som min kollega Andreas Sundberg tagit fram.

Samtidig finns det ingen tid för en förbundskapten att vara nostalgisk eller lita på gamla hjältar när nya trycker på. Avvägningen är att hitta rätt och det är väl lika enkelt som att sälja en aktie precis när den når sin topp. För här visar Andersson att Berg är en aning passé men inte Granqvist. Bara hoppas att han väljer rätt för svenska EM-drömmar.

Hade för övrigt gärna sett att Lars Lagerbäck fick avsluta sin tränarkarriär med att ta Norge till ett EM-slutspel. Men inte på bekostnad av Sverige, så hoppet står till ett playoff och det kan knappast vara omöjligt att han ordnar det. Fast i kväll får han inte vinna, även om han inte riskerar landsförvisning…