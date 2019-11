Imponerande att vinna guld utan de bästa spelarna

NORRKÖPING. SM-guldet är Djurgårdens. Imponerande med tanke på att man inte har de bästa spelarna. Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf fick å andra sidan ihop dem till det bästa laget.

Malmö FF körde över Örebro SK. Hammarby gjorde dylikt med BK Häcken. Djurgården var dessutom i brygga i halvtid efter att släppt in 0-1 efter en hörna och 0-2 efter ett precist inlägg som nickades i mål bakom Tommi Vaiho. Där och då var det mycket ångest kring Djurgården.

När slutsignalen gick för säsongen 2019 var det lik förbannat Djurgården som firade. Tusentals supportrar stormade planen och de flesta spelare och ledare flydde lika snabbt. Efter en kvart i omklädningsrummet tog man sig ut igen och där väntade Lennart Johanssons pokal och medaljer.

Onekligen ett värdigt vinnarlag där Marcus Danielson fick ta emot bucklan av SvFF-basen Karl–Erik Nilsson. Lagkaptenen skickade den i luften och det var svårt att inte känna för mittbacken och hans lagkamrater efter en sanslös säsong. Oavsett vad som skett kring Djurgården under säsongen så har man rest sig, och nästan varit starkare.

Och det är ytterst få personer som trott på klubben som en reell guldkandidat. Oavsett om vi kollar inom klubben eller utanför. Målsättningen internt var att slåss om Europa-platserna, men samtidigt insåg alla att med nya tränare och dessutom tapp av Andreas Isaksson, Jonas Olsson och Kerim Mrabti så var det inte alldeles givet att man skulle slåss i toppen, utan mer på övre halvan.

Lägger man till att Erik Berg bara spelade elva matcher på grund av skada, att invärvade Isaksson-ersättaren PK Bråtveit blev petad i somras och att Astrit Ajdarevic haft svårt att leverera förväntade poäng så borde inte Djurgården ha vunnit. För på papperet har man inte spelarna eller truppen som ska vinna allsvenskan.

Fast vad spelar det för roll om laget blir så starkt? Sportchefen Bosse Andersson hittade rätt med lånet av Mohamed Buya Turay och värvningarna av Aslak Witry och återkommande Elliot Käck. Under sommaren förstärkte man med Emir Kujovic och Curtis Edwards som gav både spetsad konkurrens och kvalitet.

Sedan fanns en stomme som Djurgården byggt under de senaste åren med Marcus Danielson, Fredrik Ulvestad, Jonathan Ring och Jesper Karlström. Givetvis fanns en del att bygga kring men om man ser runt om kring var Hammarby, Malmö och AIK besatt så var det knappast så att Dif-truppen skrämde.

Fast då glömde man effekten från nya tränarduon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf. I vintras gnyddes det om deras AIK-förflutna men efter säsongen 2019 lär ingen kring Djurgården ifrågasatta satsningen på dem. De har haft en tydlig idé om spel, organisation och lagbygge och hela tiden andats lugn och tålamod.

Valet att låta Sirius-duon ta över blev ett 180-gradigt skifte från Özcan Melkemichels mer laizzes-faire-verksamhet som gett ett litet silver, ett cupguld och en möjlighet att kvala till Europa. Ändå blev det som dag och natt och gav Bergstrand-Lagerlöfs regimskifte ökad fart när spelarna fann tryggheten.

Derbysmällarna kan väl alla i Djurgården leva med, men det är tydligt att detta lag är stryktåligt. Naturligtvis har man haft marginaler, de har alla vinnarlag, som med den missade straffen i Göteborg. Fast efter insatsen när man åkte till Malmö och vann mot MFF visade klassen.

Inte ens starten på årets sista match sänkte laget. Då det efter fyra minuters spel kastades grejer på Norrköpings hörnslagare Sead Haksabanovic och det blev stökigt mellan supportrar i ena hörnen. Något som gav ett fyra minuter långt uppehåll, och när väl hörnan kom så skickade Rasmus Lauritsen in 1-0 med höften eller låret.

Efter att Haksabanovic skallade in 2-0 till IFK Norrköping sex minuter senare så var det tomma blickar på Djurgårdens bänk. För någon minut var det som om verkligheten kommit i kapp sensationslaget, och det gick att se på Kim Bergstrand o Co. SM-guldet var på väg till Malmö FF.

Ute på planen var det en hel del gnällande på domaren Glenn Nyberg från Djurgårdens spelare. Frustrationen kom fram och gick nästan att ta på. Vilket är fullt naturligt med tanke på att serieledningen tappats och att det såg ut att bli en tung eftermiddag i Norrköping.

Direkt i starten av andra halvlek skickade Djurgården in Ajdarevic istället för en svag Edwards. Efter det fick man mer tryck och på en hörna var Karlström framme och skickade in reduceringen efter att hörnan nickats undan. Inte det snyggaste eller renaste skottet, men vackert i nät för all Djurgården-supportrar.

Målet gav Djurgården energi och bara några minuter senare kom nästa byte när Kujovic ersatte Ring. Den tidigare Norrköpings-anfallaren hade ett avslut som strök stolpen innan han kom i nytt läge och sökte avslut. Det blev ett misslyckat skott, men vad gör det när man har Buya Turay.

Allsvenskans skytteligavinnare visade prov på reaktionsförmåga och en känsla för att vara på rätt plats för andra matchen i rad. Mot Örebro dödade han matchen med 2-0 i ett liknade läge som inte var en chans, och här ordnade han SM-guldet genom att skicka in 2-2 när han tog hand om det misslyckade avslutet.

Att både Malmö och Hammarby gjorde vad man skulle den sista omgången spelade ingen roll. Djurgården skulle bara ha den där pokalen och med tålamod, lugn och metodik så hämtade man in 0-2 till 2-2 och spelade sedan av matchen lika elegant som man spelat av säsongen.

***

Falkenbergs FF följde upp den bragdartade segern mot Kalmar FF med att ordna en plats i allsvenskan 2020 på tilläggstid. Då ordnade Nsima Peter 1-0 mot AFC och skickade ner Eskilstuna-laget i superettan och även Kalmar FF i kval.

***

Fiasko är ett ord som används kring Malmö FF för att man inte vinner SM-guld. För starkt när man tagit sig till Europa League och därmed skaffar sig ännu bättre förutsättningar att dominera svensk klubbfotboll.

***

Tänk att Åtvidabergs FF trillade ner i division 2. Sorgligt.

***

Fiasko passar bättre in på Kalmar FF som riskerar trilla ur allsvenskan. Kval väntar och det ser ut att bli Jönköpings Södra, även om både Brage och Varberg kan bli motståndare. Hoppas på slaget om Småland och med tanke på KFF:s nedåtgående trend ser det mörkt ut.

***

Hammarby tappade SM-guldet i våras, om man vill se det så, men man måste ändå se vilka kliv klubben tagit. Nu kan man med välfylld kassa fortsätta att förstärka inför 2020 då man även kvalar till Europa League.

***

AIK är en klubb där det väntar utvärdering efter ett svagt år med tanke resultaten. Samtidigt blir det lätt för kortsiktigt och man borde åtminstone ge Jens T Andersson en möjlighet att ta det vidare ett drygt år efter att han tillträdde.