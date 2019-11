Låt oss slippa ett nytt trauma likt Västtyskland-Portugal

LARNACA. Svensk poäng mot Rumänien och EM 2020 är i princip klart. Svensk förlust i Bukarest innebär en ångestfylld avslutning. Då är vibbarna från 1985 för starka att värja sig i från.

Sverige laddar för en riktig ödesmatch i Bukarest på fredag kväll. Seger innebär att EM är klart för svensk del. Vid kryss så räcker det för Sverige att slå Färöarna hemma på måndag för att bli EM-klart. Vid förlust mot Rumänien blir det jobbigare, då är Sveriges EM-hopp avhängigt på Spanien.

I den sista omgången ska Rumänien åka till Spanien samtidigt som Sverige tar emot Färöarna. Om bara spanjorerna vinner så är Sverige i EM vid svensk seger. Om Spanien och Rumänien spelar oavgjort är det upp till inbördes möten. Och om Spanien förlorar, laget har inget att spela för, då få Sverige spela playoff i mars.

1 Spanien 8 6 2 0 19-5 20 2 Sverige 8 4 3 1 18-9 15 3 Rumänien 8 4 2 2 17-8 14 4 Norge 8 2 5 1 13-10 11 5 Färöarna 8 1 0 7 4-23 3 6 Malta 8 1 0 7 2-18 3

Fredag 15 november, 20.45: Rumänien – Sverige, Spanien-Malta. Norge-Färöarna.

Måndag 18 november, 20.45: Sverige – Färöarna, Spanien-Rumänien, Malta-Norge.

Under träningen i Larnaca under onsdagen så samspråkade jag med en del av ledarna i landslaget. En av dem sa att Spanien aldrig kan tappa poäng mot Rumänien. Det gav vibbar som jag känt förut, när Sverige i princip var klart för ett stort mästerskap men verkligheten blev något helt annat.

Fortfarande är det en födelsedag som gick åt helvete för mig. Onsdagen den 16 oktober 1985 fyllde jag 19 år och nobbade en tur till Köpenhamn för att fira på restaurang. På den tiden var ett krogbesök en verklig raritet. Men annat var viktigare, att få följa och fira Sveriges kommande VM-plats i det första stora mästerskapet på åtta år.

Då var mitt senaste svenska mästerskapsminne en tåfjutt av Thomas Sjöberg som gav 1-1 mot Brasilien men sedan två riktigt bleka insatser under VM i Argentina. Först 0-1 mot Österrike efter att Hans Krankl filmat och sedan 0-1 mot Spanien vilket betydde tidig hemresa för Georg “Åby” Ericsons landslag. Sedan följde några kvalhaverier innan det plötsligt fanns en chans.

Landslaget jagade hösten 1985 lite överraskande en plats i VM i Mexiko påföljande sommar. Efter en dramatisk kvittering på övertid mot Västtyskland i omgången före såg det ljust ut inför avgörandet. Ett kryss borta mot Tjeckoslovakien skulle räcka och dessutom hade Portugal, som var rival om VM-platsen, Västtyskland borta som ju var en omöjlig gigant som aldrig förlorade.

Inget kunde gå fel, Västtyskland hade aldrig förlorat poäng på hemmaplan i ett VM-kval. Dessutom var Sverige på gång efter att Torbjörn Nilsson ett knappt år tidigare blivit övertalad att göra comeback i landslaget. Blåvitt-spelaren var instrumental när Sverige i november 1984 slog Portugal borta med 3-1 och pumpade liv i VM-hoppet.

Dessutom hade Nilsson stått för framspelningen till Mats Magnusson som satte 2-2 mot Västtyskland på hemmaplan i september 1985. Vilket lade upp för avgörandet mot Tjeckoslovakien. Då det var ont om elektricitet i landet som då låg bakom järnridån och därför hade Sveriges match avspark på eftermiddagen. Vi var några förväntansfull kompisar som var bänkade i gillestugan hemma i Lund.

Allt började bra för svensk del när Torbjörn Nilsson hittade in med ett inspel till Dan Corneliusson efter drygt fem minuters spel. Como-anfallaren vräkte in 1-0 och det kändes som om Mexiko gick att ta på. Tyvärr skulle allt vända och först gjorde Andreas Ravelli 1-1 på självmål och därefter sänktes Sverige av Ladislav Vizek som skickade in 2-1 till hemmalaget.

Samtidigt fanns ju Västtyskland kvar och det räckte med ett kryss för att Sverige skulle nå VM om det bara blev seger i sista matchen mot Malta. Då var det ingen tv-kanal som sände matchen utan vi fick lyssna på Radiosportens Tommy Engstrand som rapporterade från matchen på Neckarstadion i Stuttgart där 55 000 fans eldade på hemmalaget.

Så som jag minns det var det bara en lång rad av västtyska chanser, men bollen gick inte i mål. Stolpen. Ribban. Målvakten. Rensningar. Istället tog Portugal ledningen i den andra halvleken via Benfica-mittfältaren Carlos Manuel. Efter det tilltog den tyska pressen och det var garanterat ett av de mer plågsamma radioreferaten jag följt.

Engstrand förnekar att han grät, men det lät så. Fantastiskt nog släppte det svenska landslaget, som då var kvar i Prag, in medier när man satt och följde radioreferatet från VM-kvalet som styrde Sveriges öde. Vilket senare blev ett otroligt Stopptid i SVT signerat Jens Lind och som går att se här nedanför. Kan knappt ens kolla igenom det här 34 år senare.

Den enda lärdomen är att det inte finns några garantier och att Sverige inte ska lita på Spanien som inte har något att spela för i EM-kvalet. Så se till att ordna svensk poäng i Bukarest så att det inte blir en plågsam måndag med osäker upplösning. Även om det lättare sagt än gjort.

***

Pierre Bengtsson var ute på träningsplanen och körde på egen hand med sjukgymnasten Fredrik Larsson. Från landslaget heter det att det inte är något alarmerande. Startar han ödesmatchen? Skulle tro det, för annars hade man väl kallat in backup.

Backlinjen på den del av träningen som vi fick se var: Lustig, Lindelöf, Granqvist och Gagliolo. Mot dem ställdes ett mittfält med Larsson, Olsson, Svensson (!) och Forsberg. Vill Janne Andersson stärka defensiven från start och skifta Ekdal mot Svensson?

***

Gustav Svensson verkade besviken på Blåvitt. Att allt tystnat sedan i somras. Nu stannar han ett år till Seattle. För övrigt, tänk att MLZ blev MLS när Svensson fick vinna titeln.

***

Bara de senaste åren har Rumänien straffats upprepade gånger av Uefa efter rasism och oroligheter likt stenkastning, fyrverkeri och folk på planen (EM-kvalet 2015, Nations League 2018 och EM-kvalet 2019). Man har fått se sin arena stängas gång på gång, senats mot Norge, och dessutom blivit ålagda miljonböter. Uppenbarligen har det haft rätt ringa effekt eftersom det fortsätter.

Därför kan man nog räkna med att det blir stökigt i samband med Sveriges avgörande EM-kval på fredag. Inte särskilt förvånande att landslaget har med sig mer säkerhetsfolk än vanligt och begärt hjälp av polis och vakter för att skydda hotell, transporter, omklädningsrum och avbytarbänk. Här en intervju med Janne Gustavsson som är landslagets säkerhetsansvarige.

Rent generellt är Rumänien starkare på hemmaplan även om man haft några tunga år och inte varit med i VM sedan 1998. EM har man deltagit i 2016 och 2008 men inte vunnit några gruppspelsmatcher och åkt ut direkt. I kvalsammanhang har man 23 vinster, 15 oavgjorda och 7 förluster i de senaste fyra EM-kvalen, fyra VM-kvalen samt Nations League.

Förlusterna på senare år är lätt räknade. Spanien vann i det pågående EM-kvalet med 2-1 i september efter en tajt match, och det var första rumänska hemmaförlusten i en tävlingsmatch på tre år. Polen vann en match i VM-kvalet hösten 2016 och både Turkiet och Nederländerna vann i Bukarest i VM-kvalet 2012-13.

Sedan är det klart att rumänernas kryss mot Norge i hemmatchen i oktober var en besvikelse, men Sverige vet ju att Lars Lagerbäcks landslag är skarpt. Det var inte långt i från att Norge vann på Friends Arena i september och därför är det väl acceptabelt. Så Sverige kan räkna med att det inte blir lätt att hämta poäng.

***

Vi bor på ett charterhotell utanför Larnaca. Det är något speciellt med brittiska turister på plats. De andas charter på något sätt. Sedan är det en äldre publik som sökt sig till Cypern i november.

***

Läsarmejl: Go kväll Olof. En reflektion kring Pierre Bengtsson och hans höftbekymmer. Jag skall först erkänna att jag är en mycket partisk/enögd elfsborgare. Därför är det för mig obegripligt hur landslagdledningen kan inte kan ta ut Niklas Hult i landslaget. Han är inte ett dugg sämre än Pierre Bengtsson. Vad tänker du kring det? Med vänliga hälsningar Robert.

Från helgens omgång av vår genomgång Svenskkollen där alla utlandsproffs följs:

Niklas Hult, AEK Aten – 6/0

Vänsterbacken gjorde comeback efter skada och spelade hela matchen i förlusten mot Panathinaikos.

Hult missade ett par matcher i oktober på grund av skada och sedan är det uppenbart att Janne Andersson inte håller honom så högt. Hult har ju varit med i truppen tidigare men i höst gick ju Andersson direkt på Pierre Bengtsson som startman när Ludwig Augustinsson och Martin Olsson ej fanns som alternativ. Trist för Hult men nu är Riccardo Gagliolo andreman på vänsterbacken.

***

Glad för Kenny Stamatopoulos skull att Dickson Etuhu blev fälld i hovrätten gällande försöket att rigga Blåvitt-AIK i maj 2017. Även starkt av AIK:s tränare Rikard Norling att agera modigt när han fick kännedom om samtalet mellan Etuhu och Stamatopoulos och ytterligare en person, och att Norling blandade in polisen.

Även om det tagit lång tid att ta mutförsöket hela vägen hit och att man kan vara besviken på att det bara blev en villkorlig dom och dagsböter så är det ett steg i rätt riktning. Här har några vågat berätta om ett försök att styra resultatet i en match och sedan leder det till en fällande dom.

Det är långt kvar till att få fotbollen ren (undrar om det ens går?) men det är glädjande att polis och åklagare lyckas ta det här målet hela vägen till en fällande dom. Det är en viktig grund för fotbollen att kunna visa att det lönar sig att berätta och att det kan leda till att de som förstör sporten faktiskt straffas.