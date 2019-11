En seger och en test som gav för lite

Sverige slog Färöarna med 3-0 och krönte EM-kvalets avslutning med ännu en seger. Janne Andersson hade talat om att spelare skulle ta chansen. Få gjorde det mot ett svagt motstånd.

Blott 19 700 följde Sveriges EM-kvalavslutning som inte gällde något och det vilade en känsla av “dagen efter” kring EM-kvalmötet med Färöarna. Inget konstigt med det, spelarna firade EM-platsen till gryningen i lördags och flög sedan till Stockholm. Sedan följde de upp med ny middag vid Stureplan på kvällen. Något de givetvis var värda.

Därför var det kanske inte så underligt att den första halvleken av Sverige-Färöarna var 180 grader från den första halvleken mot Rumänien. Avslagen. Ofokuserad. Det var svårt att ta sig förbi trålaren som Färöarna satt framför eget mål. Lägg till att det var nästan ett helt nytt svenskt lag från Janne Andersson med två debutanter från start och en del oprövade spelare i A-landslaget.

Inför matchen hade förbundskapten Andersson talat om att kampen om EM-truppen börjar nu och att det fanns all anledning för spelarna att ta chansen. För det återstår bara två matcher i mars, sedan ska EM-truppen presenteras i maj. Därför fanns det motivation för gänget som sprang ut till avspark i den nya EM-tröjan. Tyvärr räckte inte den till.

Inramningen på Friends Arena var av den kalibern att man hörde spelarna mer än publiken och första gången det tände till på allvar var när Mattias Svanberg ansågs ha gått tufft in i en duell med armbågen och fick gult kort, vilket var fel. Något som fick Victor Lindelöf att blir så uppretad från bänken att även han drog på sig ett gult kort.

Kristoffer Nordfeldt parerade bra när ovane högerbacken Marcus Danielson hamnade fel i matchens första målchans. Även om Sverige hade bollen mer så skapade man egentligen ingenting. Därför kom det lite som en överraskning när annars osynlige Sebastian Andersson skickligt styrde in Danielsons inlägg med huvudet till 1-0 efter en knapp halvtimmes spel.

Union Berlin-forwarden är en spelare som inte får mycket rubriker eller uppmärksamhet, men det är bara att konstatera att han åtminstone gör en del mål i en Bundesliga-nykomling. Att han här visade kyla när han fick ett läge är givetvis en egenskap som stärker honom i förbundskapten Anderssons ögon.

Många som sökt sig till Friends Arena hade nog hoppats på Alexander Isak. Han hamnade ofta felvänd eller så fick han inte ytorna som han behövde. Och när han var i friläge så var han antingen offside eller så hittade inte Muamer Tankovic passning in till honom. En aning frustrerande kväll för den tidigare AIK-anfallaren.

Att det var eldigt mellan lagen var märkbart när de tågade in efter första halvlek. Då hamnade förbundskapten Andersson i munhuggning med Färöarnas kapten i spelargången och Sveriges lagkapten Andreas Granqvist fick gå emellan och bryta diskussionen. Det handlade om att förbundskapten Andersson ansåg att Färöarna körde på för hårt.

Kanske smittade det av sig på starten av andra halvlek. För Sverige var rakare och direktare i sitt spel och Muamer Tankovic kom loss flera gånger och hittade rätt ytor även om inspel och inlägg sällan gick rätt. När sedan Dejan Kulusevski och John Guidetti kom in blev det ännu mer energi i det svenska spelet. Vilket gav både fler avslut och lägen.

Mattias Svanberg som likt många andra haft en anonym första halvlek hade sökt avslut några gånger innan han med hjälp av en lätt touch på en motståndarback ordnade 2-0 på ett rappt skott. Den förre Malmö-spelaren hade hela tiden farliga hörnor och när han hittade John Guidetti vid första stolpen så tryckte Alaves-spelaren in 3-0 med en kraftfull nick som gick in via ribban.

Även om Svanberg sticker ut tack vare mål och assist och Kulusevski och Tankovic var pigga så var det en match som inte stärkte mångas EM-chanser. Naturligtvis kan de ha visat mer på träningar men ibland är det bara en typ av matcher som har svårt att lyfta. Klart att det är en tuff uppgift att leverera i svallvågorna av EM-firande och med många nya spelare.

Ken Sema är en spelare man hoppats på men om det var nerver eller något annat som störde är oklart, men han fick inte till det. Tyvärr. Inte heller Riccardo Gagliolo som debuterade hade någon större afton. Det är givetvis lätt hänt när man spelar med nya lagkamrater och med ett nytt spelsätt. Problemet är bara att chanserna är få.

Viktigast för spelarna som vill till EM och inte varit med mycket i landslaget blir att åka hem och ta plats i klubblaget och göra det bra där. Då är det klart att möjligheterna finns, men det är bara att inse att det inte är många öppna platser i Janne Anderssons landslagstrupp och konkurrensen är tuffare än tidigare.