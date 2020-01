Viljan att påverka gör landslaget till ett verktyg för Qatar

DOHA. Under lång tid gjorde Svenska Fotbollförbundet allt för att hålla politik på avstånd. Under Håkan Sjöstrands ledning har man gjort helt om. Nu ÄR SvFF politik och träningslägret i Qatar är ett led att försöka påverka emiratet – men syftet blir det motsatta.

Laddningen i landslagets resmål Qatar visade sig direkt när USA:s landslag bestämde sig för att stanna hemma snarare än att komma till emiratet på träningsläger. Skälet var det ökade trycket i regionen efter att USA häromdagen tagit livet av den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani i en raketattack. Vilket lett till våldsamma reaktioner i en region som knappast behöver ökat tryck.

Även om Janne Andersson sa sig vara lugn så varnade den svenska ambassaden resenärer på plats i Qatar: ”Mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Irak är säkerhetsläget svårbedömt i hela regionen. Svenskar som befinner sig i landet bör vara försiktiga, undvika folksamlingar och demonstrationer samt hålla sig uppdaterade via medier och ambassadens reseinformation”,

Under lördagen inledde Sverige alltså den årliga vinterturnén för herrlandslaget med ett träningspass på en gräsmatta som såg ut att vara av konstgräs, enligt sportchefen Stefan Pettersson. Landslaget har blivit tilldelat ett par träningsplaner som tillhör en av många anläggningar som byggts inför VM 2022 som spelas i Qatar. Inget saknas.

Om mindre än tre år är det dags för det lilla emiratet med de stora rikedomarna från olja och gas att anordna ett mästerskap de flesta inser att man mutade sig rätten till. Ett beslut som togs av Fifa:s dåvarande exekutivkommitté på 22 män där fler än hälften på olika sätt stängts av eller blivit dömda i rättsprocesser. Det är minst sagt skitigt.

Men VM 2022 kommer att bli av oavsett vad folk tycker om det. Qatar matar in 2000 miljarder kronor för att göra ett land stort som Skåne redo att härbärgera en turnering för 32 landslag och supportrar. Ja, det är riktigt bisarrt, men så är det att vara en del av internationella organisationer likt Fifa och FN för den delen.

En av många baksidor med VM i Qatar är rovdriften på gästarbetare för att rusta landet. Även om debatten kring VM med negativ publicitet och efterföljande påtryckningar gjort att de gästarbetare som enbart jobbar med VM-arenorna fått en bättre tillvaro. Problemet är att det handlar om en bråkdel av runt två miljoner gästarbetare i landet.

Under hela 2010-talet har Qatar mycket målmedvetet använt sig av idrottens kraft för att bygga landets image. Mästerskap på mästerskap i olika idrotter som handboll, friidrott, fotboll har följt på varandra. Man har köpt Paris SG och gjort klubben till ett globalt varumärke efter en mångmiljardsatsning med stjärnor som Zlatan Ibrahimovic, Neymar och Kylian Mbappé.

En del av Qatars varumärken som Qatar Airways har investerat i att sponsra olika typer av idrotter eller klubbar och på så sätt köpt sig inflytande. Parallellt med det har Qatars sportkanal Bein Sport köpt rättigheter för miljarder och därmed också skaffat landet ett inflytande i sportens värld. Det är ett konstant putsande med hjälp av rikedomarna.

En del ropar nu på en bojkott av VM i Qatar, men det kan aldrig vara rätt. Om vi inte samtidigt slutar handla med landet i fråga. Eller slutar åka dit på semester. Så sent som i oktober i fjol så skickade regeringen statssekreterare Krister Nilsson som jobbar under utrikeshandelsminister Anna Hallberg till Qatar. Ett av skälen var för att försöka få ännu mer fart på handeln mellan Qatar och Sverige. Just nu ligger Qatars import från Sverige på drygt tre miljarder kronor.

Vi kan inte ställa högre krav på idrotten än vi gör på företag eller privatpersoner. På vårt hotell i Doha är det rätt gott om svenskar och det är naturligtvis inget konstigt med tanke på att landet är öppet för handel och turism, och därmed är det likadant kring idrott. Annat var när hela världen bojkottade Sydafrika under en del av tiden för apartheid och där sporten följde med.

Däremot är det något helt annat att åka på ett träningsläger i Qatar som Sverige gör för andra året i rad. Något Finland nobbar efter att ha varit här 2019 vilket ledde till en debatt i landet. Finland avstår hellre träningsläger. Inte heller för norsk del var det aktuellt att åka till Qatar. Lägg till att en rad allsvenska klubbar efter påtryckningar från supportrar valt att sluta åka till Dubai.

Svenska fotbollförbundet går i motsatt riktning. Skälet till det är att man vill påverka Qatar och anser att det är bättre att vara på plats snarare än att inte åka till emiratet. Enligt förbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand hade det varit lättare för landslaget att inte åka hit överhuvudtaget, men nu vill man vara aktiv och genomföra möten på plats.

Håkan Sjöstrand tog över som högste tjänsteman i fotbollsförbundet i slutet av 2014 och därefter har förbundet gått från att inte vilja låtsas som om politiska spörsmål ens existerar i närheten av en fotbollsplan till att bli en aktiv spelare. Allt från Sjöstrand öppna vädjan på Fotbollsgalan 2015 om att ta emot flyktingar till att gå i Pridetåget, spela matcher mot Iran och till att nu vilja påverka Qatars inställning till gästarbetare.

På många sätt är det en välkommen omsvängning att SvFF inser att man har en roll att spela och att man inte kan låtsas som om världen runt om kring inte existerar. Ingen vill väl ha tillbaka ett förbund som åkte till länder likt Qatar och där dess representanter bara berömde förutsättningarna och inte ville bli indragna i diskussioner om förtryck, brist på mänskliga rättigheter och demokrati.

Förbundskapten Janne Andersson svarar på frågorna som kommer och har inga problem med dem. Snarare ser han det som väntat att det blir en diskussion om att Sverige åker till Qatar och ger sin syn. Det är givetvis ett kliv i rätt riktning och visar att SvFF äntligen är ikapp sin tid. Åtminstone i förbundskaptensrollen.

Länge kändes det som om SvFF var fast i en annan tid. Under VM 1978 var förbundskapten Georg “Åby” Ericsons aningslös när han berömde Argentina och påpekade att alla verkade glada och att ingen verkade ha det dåligt i det juntastyrda landet. Det var som om den inställningen till omvärlden hängde kvar i svensk fotboll till Håkan Sjöstrand kom in.

Däremot är Sjöstrand i sin iver över att bli aktivist på en global nivå väl naiv. Som det är nu blir Sverige som är EM-klart och var VM-kvartsfinalist 2018 bara ett verktyg åt Qatar i landets ständiga kamp att putsa på sin skitiga image. Sverige legitimerar tyvärr emiratets regim och förtryck genom att träna och spela vänskapsfotboll i landet. Tvärt emot vad man tror sig åstadkomma.

Givetvis erbjuder Qatar i sin vilja att locka hit landslag förutsättningar som få andra kan matcha. Christina Flügge på One Tow Play är ansvarig för för Sveriges besök i Qatar och förra året avfärdade hon Spanien som ett alternativ efter att hon varit på plats där och kollat. Enligt Flügge kan inget riktigt mäta sig med Qatar eller Abu Dhabi där landslaget var i många år.

Även om SvFF bara njuter av upplägget indirekt och därmed inte behöver stå till svars för affären (som när ett bolag upphandlar tjänster utan att behöva ta ansvar för den outsourcade verksamheten) så finns det givetvis ekonomiska incitatament. Man kan inte blunda för att här investerats stora summor för att just klubbar och landslag ska komma hit. Det är en del av de här ländernas PR-plan och användande av “soft power” för att få inflytande.

Sverige har gått i den fällan gång på gång även om man tror sig göra något bra genom att ta möten med gästarbetare och organisationer som stöttar dem. Att man även är kritisk mot både VM och organisationen i Qatar är något som knappast sker inför världens kameror. Så genomslaget blir begränsat.

***

Gillar detaljen att landslagets hotell Sheraton som invigdes 1982 är en av de äldsta byggnaderna i huvudstaden Doha. De har inte sparat på skyskrapor efter det.

***

Utan tvekan går en bra väg till Janne Anderssons landslag via vinterturnén. Det må vara tjatigt men det är där man lär sig allt som följer med i landslaget. Från spelidé till att lära känna ledarna och ledstjärnorna. Likadant kring att förbundskaptenen lär känna spelarna. Det är helt enkelt en bra introduktion till Sveriges landslag.

Givetvis går det att gå andra vägar som Dejan Kulusevski gjort, men för en majoritet är landslagets tio dagar med träning och matcher en bättre väg.

Under 2000-talet har antalet träningsmatcher för landslag minskat och minskat. Förr spelade man exempelvis alltid en träningsmatch i februari och en i augusti, men trycket från klubbar har gjort att Fifa tagit bort dem ur matchkalendern. I dag finns fyra perioder under den internationella säsongen (mars, september, oktober och november) då man får ta ut spelare.

Dessutom finns perioden i början av juni och under sommaren då man kan spela kvalmatcher, träningsmatcher och även delta i mästerskap som VM och EM. Parallellt med Fifa:s minskande av träningsmatcher har Uefa lanserat Nations League som är viktigt för kvalspel och dessutom genererar pengar. Därför är det färre möjligheter att testa spelare.

Under 2019 spelade Janne Anderssons landslag ett EM-kval över tio matcher som drog i gång i slutet av mars och var klart i november. Nu slutade det lyckligt för svensk del, men under året fanns exakt noll öppningar för träningsmatcher. Nu får Andersson två matcher i mars innan han ska ta ut EM-truppen i maj.

Därför är det viktigt med januariturnén för spelare likt Jordan Larsson, Muamer Tankovic, Marcus Danielson, Martin Olsson som alla vill vara med i EM-truppen. Här får de möjlighet att visa Andersson ännu mer än vad de redan hunnit med. Kanske är de inte givna i matcherna i mars, då är detta ett viktigt tillfälle för dem.

Så det är möjligt att en del kan fortsätta att både ifrågasätta vinterturnén och undra om matchernas kvalitet och om det ger något. Samtidigt är det ingen tvekan om att vikten av turnén ökat när möjligheterna att kolla in spelare minskat, och att Janne Andersson och spelarna givetvis vill ha möjligheterna.

Under hans tid är det många spelare som tagit klivet upp. Viktor Claesson, Kristoffer Olsson och Alexander Isak är de tydligaste exemplen men även Ken Sema, Tankovic, Sotirios Papagiannopoulos och Alexander Milosevic är spelare som varit med på turnéer och sedan varit med i det riktiga landslaget.

***

Dejan Kulusevski gjorde avtryck under sin enda samling med A-landslaget, men Janne Andersson är inte den som far i väg i tankarna apropå den blivande Juventus-spelaren och A-landslaget.

“Jag hoppas att han kan komma in i det snabbt. Han har varit med på en samling och fick spela en liten stund då, han har redan känt på det. Sen får vi se i mars (nästa samling) om han är med då, och hur det ser ut då.”

Går det att hålla en 365-miljonersspelare utanför en startelva i landslaget?

“Det får vi väl se längre fram, höll jag på att säga. Men han är ju en jättespännande spelare. Han har jättebra egenskaper. Det är ju det jag tittar på. Sen är det stora siffror du nämner. Men jag tycker det är en väldigt spännande spelare.”

***

Sverige möter Moldavien torsdag 9 januari och Kosovo söndag 12 januari.

***

Janne Anderssons öppning gentemot Zlatan Ibrahimovic efter den senares attack i höstas imponerar. Då är då och nu är nu. Sedan måste förvisso Zlatan ta första kontakten, men ändå.

***

Inte sedan vinterturnén 2001 har det varit så dålig uppslutning från medier. Då var bara Expressen och TT på plats under King’s Cup i Bangkok. I år är endast TV4/Fotbollskanalen är i Qatar från start och det spelar givetvis en roll att vi sänder matcherna. Nu kommer Aftonbladet, Expressen och SVT när det närmar sig match, men det är uppenbart att kombinationen av medier i ekonomisk kris och ett år med både EM och OS spelar roll.

***

***

Vet att en del anser att vi journalister på plats också gör samma misstag som SvFF och legitimerar Qatar. En självklarhet att följa landslaget precis som att politiska journalister åker med Stefan Löfven till Saudiarabien och så vidare.