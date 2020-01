Inhopparna räddade Sverige - och blev dubbla vinnare

DOHA. Sverige vann igen, men utan att imponera. Inhopparna Marcus Danielson och Darian Bojanic vände matchen – och låg bakom Simon Hedlunds segermål.

Två segrar. Två hålla nollor. Trots elva debutanter. Om man bara läser resultaten och startelvorna från Sveriges träningsläger i Qatar ser det ut som två starka insatser. Ändå var det 180 graders skillnad från torsdagens match mot Moldavien till söndagens match när Kosovo blev besegrat.

Segern mot Moldavien i torsdags visade ändå att spelarna tagit till sig av Janne Anderssons och Peter Wettergrens spelidé. Man hanterade att det är januari, tidigt på säsongen och att man är ett nytt lag som knappt spelade ihop. Tendenserna var totalt sett positiva.

Helt annat under söndagen när Kosovo länge tilläts dominera matchen helt. Att det inte blev både 0-1 och 0-2 redan i första halvlek får man tacka en kombination av Peter Abrahamsson i det svenska målet (svettig räddning på nick från nära håll) och oskärpa från motståndarna som inte kunde utnyttja möjligheterna.

Det var förvisso två olika startelvor men även om det fanns kvalitetsskillnader på vissa platser så var det två rätt jämna lag. Åtminstone borde det inte ha varit en sådan stor skillnad som det var på planen när man jämförde matcherna.

Sverige var riktigt svagt. Undrar om jag sett ett svenskt landslag uppträda lamare på en vinterturné? Det är klart att Sverige-Jordanien i Abu Dhabi 2006 som slutade 0-0 var sämre men att inte få ordning på spelet under så lång tid hör till ovanligheterna. Inte nog med det, via många misstag bjöd man på målchanser.

Givetvis är det tufft för de spelare som garanterat är medvetna om att det inte funkade för dem. Sveriges centrala block med mittbackar och innermittfältare hade svårt att få passningar att sitta, vinna dueller och fördela spelet när man väl hade vunnit bollen. Den kvadraten påverkade resten av laget och gjorde det svårt att få till ordnat spel.

Naturligtvis ligger inte all skuld på dem, även på andra ställen i laget var det tufft. Kacaniklic och Tankovic försökte när de fick bollen men lagdelarna satt inte ihop och det blev sällan något. Passningar gick snett, löpningar var feltajmade och det var oerhört lätt för Kosovo att vinna boll och gång på gång trycka tillbaka Sverige.

Värst var väl att Kosovo-spelarna oftare vann dueller, tog andrabollar och helt enkelt gav ett hungrigare intryck. Då ska man ändå veta att Kosovos landslag kom hit med 16 debutanter och knappast hade en trupp som är bättre än Sveriges om man ser till spelarnas klubbadresser. Ändå dominerade man en dryg timme.

Skiftet kom när Janne Andersson ville vinna matchen och slängde in Marcus Danielson och Darijan Bojanic. Plötsligt jämnade Sverige ut spelet, skaffade lägen och tryckte tillbaka motståndarna. Två spelare in i den svenska ryggraden räckte för att räta upp hela laget och agera på ett annat sätt.

Sverige fick ett större lugn, mer tid och ett övertag. Det var också typiskt att Danielson och Bojanic gemensamt låg bakom förspelet och framspelning till Simon Hedlund som skickade in det svenska segermålet. De två avbytarna vände matchen till svensk fördel och klev av planen som dubbla vinnare när slutsignalen väl gick.

I Danielsons fall så var förbundskaptenen tydlig efter matchen att mittbacken närmat sig EM-truppen. Om det räcker vet man först 12 maj, då EM-truppen presenteras, men Djurgårdens lagkapten har verkligen tagit vara på sina möjligheter under vistelsen i Qatar. Det är fortsatt imponerande.

Uppenbarligen har Janne Andersson fastnat för Darijan Bojanic. Hammarbys briljante tekniker som ser passningar få andra ser har under de tio dagarna med landslaget gjort ett sådant intryck att han är en outsider. Naturligtvis är det långt till EM-truppen för honom, men 25-åringen kan vara något för tiden efter EM. Om han inte gör en stark vår och skador öppnar en plats i truppen.

Under måndagen flyger Sverige tillbaka hem och för spelarna väntar en allsvensk försäsong. Janne Andersson och Peter Wettergren har återigen inventerat vad som finns nedanför det riktiga A-landslaget. Utöver Danielson och Bojanic har man säkert koll på Jordan Larsson och Tankovic men de andra får ta sikte på allsvenskan och andra uppdrag.

***

Se en lång intervju med Janne Andersson om jobbet fram till EM, svårigheten att ta ut en trupp, EM-drömmarna, att hantera rubriker och blåsväder och allt från Guldbollen till sin nya mångmiljonlön. Bara att klicka på länken.

***

Kosovo fick resor och boende betalt för att möta Sverige i söndagens träningsmatch i Qatar. Oavsett om det är agenturen One Two Play som betalar Kosovos utgifter efter att agenturen har fått betalt av det svenska fotbollsförbundet för lägret, eller om det sker direkt från SvFF så kommer det ändå från samma kassa, SvFF:s.

Uppgifterna från Agim Ademi, ordförande i Kosovos fotbollsförbund, är ändå av typen som sällan når ut. Samtidigt är det rätt uppenbart att det var svårare än tidigare år för svensk del att skaffa sig motstånd och i slutändan var det bara Moldavien och Kosovo som kom hit. Knappast två rika fotbollsförbund, snarare bland de två fattigaste i Europa.

Det är omöjligt att få insyn i det ekonomiska upplägget kring Sveriges träningsläger i Qatar. Men det är troligt att One Two Play kan förhandla fram ett väldigt gynnsamt upplägg i ett land som gärna ser att landslag kommer på besök. Det vill säga att man lär få rabatt på Qatars flygbolag, bra pris på Sheraton (bland Dohas dyraste) och fina träningsförutsättningar.

Sedan kan man med det som grund sy ihop ett upplägg till SvFF och samtidigt försöka värva in motståndarländer. Tidigare år har man haft betydligt fler landslag (Island, Estland, Finland, Danmark) på plats och då fått ut fler matcher som förbunden möjligen kan sälja till tv-sändningar. Allt för att finansiera sina respektive läger.

I år har det varit svårare, Norge och Finland har varit tydliga med att man inte vill åka till Qatar av politiska skäl. Därför fick SvFF och One Two Play helt enkelt värva in några motståndare för att kunna spela matcher. Så går det till emellanåt, ibland får Sverige betalt för att spela matcher som när man var i Saudiarabien 2006.

SvFF har kostnader för lägret (även om man kan misstänka att priset är väldigt rabatterat via One Two Plays vana att anordna läger i regionen och Qatars vilja att locka hit lag). Förbundet har även intäkter från att sälja matcherna, och i det här fallet är det TV4 som betalar för rättigheterna att sända matcherna. Januariturnén ingår i ett större rättighetspaket med landslaget för damer, träningsmatcher herr och dam, U21-landslagets kval och resterande U-matcher.

***

Kosovos journalister körde lagtröjor och skrik på domarna. Alla är olika – olika är bra.

***

Sveriges nästa landskamp är mot Ryssland på Friends Arena. Den spelas lördag 28 mars. Därefter blir det en bortamatch under samma samling, men där är motstånd ännu okänt. Det är de enda matcherna som Janne Andersson har att testa spelare innan han tar ut EM-truppen 12 maj.

Därefter väntar tre olika läger innan man åker till EM 2020 den 10 juni. Först ett frivilligt träningsläger 20-22 maj i Stockholm. Sedan samlas EM-truppen i Båstad 25 maj och stannar till 29 maj följt av en träningsmatch mot okänt motstånd. Därefter är man i Stockholm 1-7 juni och möter då Finland 4 juni.

***

Sverige hade gärna bott på Sheraton om man når VM 2022, men det är inte ett av hotellen som lagen får bo på. Istället är det Fifa som har lagt beslag på det hotellet under VM om tre år. Det borgar för klassen på hotellet.

***