Alla förbundskaptener har svårt att peta gamla favoriter

En gammal sanning är att förbundskaptener gärna håller fast vid gamla favoriter. Att det är svårt att bli petad. Återstår att se hur Janne Andersson gör med spelarna som egentligen skulle ha slutat i landslaget.

Stockholms stadion badade i sol när det riktiga landslaget tränade ihop för första gången sedan i november. Då man åkte via ett mini-läger på Cypern till Rumänien och vann övertygande och fixade en EM-plats. Sedan var det mest fest även om reserverna fick köra över Färöarna några dagar senare.

Men då är då och nu är nu. När Janne Andersson samlar truppen inför möten med världsmästarna Frankrike och Europamästarna Portugal så är det tuffare än vanligt. Pandemin har inte bara skjutit fram EM ett år, den har vänt upp och ner på resten av fotbollsvärlden.

Därför är det ovanligt svårt för förbundskaptenen att bedöma vem som är i slag att spela. Få ligor i Europa är i gång och för en del spelare har man precis piskat i gång försäsongen. Några har dragit i gång. Även om Nations League kan ge både pengar och rankingpoäng är det även en sträcka mot EM.

Sebastian Larsson hade räknat med att se Sveriges två Nations League-matcher i tv-soffan. Ett uppskjutet EM ändrade på planerna. Nu tar han, Marcus Berg, Mikael Lustig och skadade Andreas Granqvist sikte på att spela Europamästerskap sommaren 2021. Pensionen får vänta för dem.

Annars hade kvartetten aviserat att efter EM 2020 var det slutspelat i landslaget. Även om Larsson inte var med första hösten under Janne Andersson så har de alla etablerat sig som givna i laget. Via VM-kvalet, VM, Nations League och nu EM. Slutklämmen skulle komma mot Spanien, Polen och ytterligare ett lag, men icke.

Frågan är om de håller landslagsklass om ett år? Har de motivationen att kriga på? Kan de hålla konkurrenterna bakom sig? I slutändan bestämmer Janne Andersson och enligt Sebastian Larsson hade han och förbundskaptenen haft ett rakt och bra snack. AIK-mittfältaren är övertygad om att Andersson kan peta sina veteraner om de inte är bra nog.

Över 31 tävlingsmatcher så har följande elva haft mest speltid. Där ser ni kvartetten som egentligen skulle ha slutat i sommar.

Robin Olsen, 2 700 minuter



Mikael Lustig, 2 090

Victor Nilsson Lindelöf, 2 115

Andreas Granqvist, 2 421

Ludwig Augustinsson, 2 007



Viktor Claesson, 1 442

Sebastian Larsson, 1 791

Albin Ekdal, 1 677

Emil Forsberg, 2 179



Marcus Berg, 2 414

Ola Toivonen, 1 163



Under EM-kvalet som tog Sverige till EM 2020 som nu är EM 2021 så var det följande elva spelare som fick mest speltid. En kvartett går att se återigen:

Robin Olsen, 810 minuter



Mikael Lustig, 610

Filip Helander, 450

Andreas Granqvist, 630

Pierre Bengtsson, 450 Sebastian Larsson, 659

Kristoffer Olsson, 814

Albin Ekdal, 528

Emil Forsberg, 608



Robin Quaison, 758

Marcus Berg, 688



Visst, det är i klubblaget som spelarna måste prestera. Åtminstone i teorin. Ändå är det i landslaget man kan visa för Janne Andersson att man håller. När Andreas Granqvist var som mest ifrågasatt i HIF sommaren 2019 så var en del av försvaret att han aldrig gjort det dåligt i landslaget.

Nu är landslagets lagkapten i Helsingborg och jobbar på att komma tillbaka från sin ljumskskada som hållit honom borta från spel i princip hela säsongen. Han kan givetvis komma tillbaka, men det är klart att frågetecknen hopas och under hösten måste han visa upp sig även i landslaget.

Marcus Berg har inlett denna säsong bättre än för ett år sedan och anfallaren verkar fullt inställd på att lyckas nå EM-truppen. Han tror att vinteruppehållet i den ryska ligan kan vara avgörande för att vara fräsch till EM. Berg öppnade dessutom för att spela bägge matcherna under denna samling.

Sebastian Larsson har slitit hårt i AIK men det är en säsong som varit tuff. Mittfältaren har fokus på att rädda kvar AIK i allsvenskan och ta en plats i EM-truppen. Att kontraktet går ut i vinter är ett mindre problem, det är AIK och spel 2021 som gäller. Då ska EM vara en del av året som lär bli mittfältarens sista som elitspelare.

Mikael Lustig spelade 28 minuter i AIK i helgen. Innan dess får man gå tillbaka till februari för att hitta honom i matchspel, och då för Gent. Ändå är högerbacken garanterat given för Janne Andersson och har knappast blivit utmanad på allvar av Emil Krafth. EM-tåget kan bara spåra ur om 33-åringen helt mister sin plats i klubblaget.

En spelares ålder ska inte styra utan kvaliteten. Samtidigt är det speciellt med spelare som aviserat att de ska lägga av, och sedan tvingar en pandemi dem att tänka om. Inte alldeles lätt att bara ställa om köra på ytterligare ett år. Å andra sidan måste andra spelare visa att de är bättre alternativ. Om nu en förbundskapten ser det?

Frågan är om Janne Andersson ställer över dem om de inte håller? Ser han i så fall att de inte håller samma kvalitet? När han presenterade truppen till VM 2018 var förbundskaptenen tydlig med att de som gjort jobbet och tagit Sverige till Ryssland skulle få chansen. Är det likadant nu? Eller inser Andersson att tiden går och att ett uppskjutet EM ändrar på det hela.

Klart är att Nations League under hösten blir en arena för spelarna att visa att de fortfarande håller. För när det endast är två träningsmatcher i mars innan truppen ska presenteras så är det redan avgjort förutsatt att spelarna är med i sina klubblag. Om jag skulle sätta pengar på något så är det att alla fyra är med på planet till Dublin 9 juni nästa år.

***

Albin Ekdal var inte nöjd med att en del uppfattat hans sommarprat om Zlatan Ibrahimovic som kritik mot både landslagets förre lagkapten och mot Erik Hamrén. Så var det inte alls, enligt Ekdal, som menade att han var lika kritisk mot sig själv och de andra spelarna. Inte alltid lätt att få till det ens när man formulerar det egen hand.

***

Marcus Berg är övertygad om att Viktor Claesson snart är tillbaka i landslaget. Han var imponerad över hur klubbkamraten i Ryssland slitit med sin svåra knäskada som hållit honom borta i 15 månader.

***

Även om Sebastian Larsson var frågande till hur spelschemat innebar att AIK mötte Sirius två dagar efter Portugal-matchen så upplyste han oss på pressträffen att han är avstängd då. Mikael Lustig som hamnar i kläm då…

***

Kollega Ekwall påpekade det givna att utan publik så borde Sverige spela matcher på Stadion. Gräsmattan är i varje fall flera klasser vassare än den på Friends Arena.

***

Vänsterbacken Martin Olsson blev stoppad från landslaget efter coronautbrottet i Helsingborgs IF. Först hette det att landslaget inte skulle kalla in en ersättare för Olsson. Under tisdagen kom kontraorder. Deportivo Alavés-anfallaren John Guidetti kallas in i landslagstruppen.

I pressmeddelandet talades det om att en del spelare hade känningar, men landslaget ville i samband med träningen inte uppge vilka spelare som hade känningar. Oavsett det är det rätt fascinerande att Guidetti var aktuell att ersätta en vänsterback. Det fanns väl andra alternativ, eller?

Först i kön borde väl Riccardo Gagliolo vara. Parma-backen som kan spela till vänster där Olsson var tänkbar. Om det nu var en anfallare som skulle förstärka borde Jordan Larsson, Christoffer Nyman eller Isaac Kiese-Thelin ligga före med tanke på att de är i gång spelmässigt. Guidettis klubb har gjort två träningsmatcher och ligaspelet är en bit bort.

John Guidetti har dock varit med i landslaget ända sedan han petades från EM-kvalet i mars 2019. Ändå har anfallaren rätt bristfälligt med speltid sedan petningen och fram till nu. Våren i tyska Hannover blev stökig med corona och till slut blev det 3 mål på 10 starter och 4 inhopp i tyska andraligan.

Nu får han en ny chans i landslaget och är uppenbarligen en anfallare som Janne Andersson gärna väljer. Han har ställts över en samling under förbundskaptenens dryga fyra år och sedan missat två samlingar på grund av olika skador.

***

Även om Paul Pogba saknas på grund av corona så har Didier Deschamps en stark trupp med sig till Sverige. Den 17-årige Eduardo Camavinga ersätter Pogba och är debutant ihop med Emil Forsbergs lagkamrat Dayot Upamecano.

Målvakter: Hugo Lloris (Tottenham), Mike Maignan (Lille), Steve Mandanda (Marseille)

Försvarare: Lucas Digne (Everton), Léo Dubois (Lyon), Lucas Hernandez (Bayern München), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Clément Lenglet (Barcelona), Ferland Mendy (Real Madrid), Dayot Upamecano (Leipzig), Raphaël Varane (Real Madrid)

Mittfältare: Eduardo Camavinga (Rennes), N’Golo Kanté (Chelsea), Steven Nzonzi (Rennes), Adrien Rabiot (Juventus), Moussa Sissoko (Tottenham), Houssem Aouar (Lyon)

Anfallare: Wissam Ben Yedder (Monaco), Olivier Giroud (Arsenal), Antoine Griezmann (Barcelona), Jonathan Ikoné (Lille), Anthony Martial (Manchester United), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain)

***

Ganska lugn träning på Stockholms Stadion. Sebastian Andersson körde rehab på hotellet. Gustav Svensson joggade runt med fysiologen Paul Balsom. En hel del spelare klev av passet tidigt för att ta igen sig och inte riskera något.

På slutet var det spelövning med följande lag: Lustig, VNL, Pierre B – Kulusevski, Ekdal, Svanberg, Forsberg – Sema, Isak. De körde spelövningar som slutade med avslut på målvakterna som alternerade.