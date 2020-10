Ronaldo eller ej - fotbollsmaskineriet ska bara rulla

LISSABON. Fotboll i pandemins tidevarv är onekligen annorlunda. Ständiga tester. Hot om karantän. Spelare och ledare som inte får vara med – men matcherna ska spelas.

En klassisk klyscha är engelska “the show must go on”. Försökte leta mig fram till var det kom i från förutom från Queens hitlåt och hamnade i att det härstammar från cirkusar på 1800-talet. Då man var tvungen att bjuda på föreställning oavsett vad som hände och orkestern spelade på för att inte skapa panik.

Dagens fotbollsstjärnor är förvisso betydligt bättra betalda än vad cirkusarbetare någonsin varit, men det är ingen tvekan om att fotbollens styrande kommenderat: The show must go on. Så länge 13 spelare är friska i varje lag ska matcherna i Nations League spelas.

Under hela landslagsperioden har vi fått rapporter om fall i Irlands, Bosniens, Skottlands och en del andra lag tappat både spelare och ledare. Under tisdagen kom besked att hela Islands landslag är isolerat efter att en icke namngiven ledare fått covid-19. Ändå är beskedet att Islands landslag troligen spelar mot Belgien.

Sveriges Ludwig Augustinsson har återvänt till Bremen och Tyskland. Han spelade endast matchen i Zagreb. Skälet till det var att myndigheterna i Bremen hade tvingat honom i karantän om han hade åkt till Ryssland eller till Portugal. Då fick han bara vara med några dagar.

Under hösten har spelare som Paul Pogba, Neymar, Zlatan, Kylian Mbappé och tränare som David Moyes och Diego Simeone alla fått smittan, men signalerna har varit tydliga. Spela på! Spela på! Inget får stoppa fotbollens maskineri när det nu rullar. Och det oavsett att man skärper restriktionerna i land efter land.

I Lissabon får man inte röra sig på hotellet utan munskydd. Likadant på matcharenan. Max två passagerare per taxi och munskydd på. Hela resan ner hit var präglad av få människor; på Arlanda, i München, på flygen och det var munskydd som gällde. Fullt fokus på skydd fram till domaren blåser för avspark.

Att Portugals storstjärna Cristiano Ronaldo fått covid-19 skakar givetvis inte bara om i Sveriges nästa motståndare utan i hela fotbollsvärlden. Smittspridningen ökar och viruset har återigen tagit sig in i den italienska toppfotbollen med många fall bland spelare och uppskjutna matcher.

Sista omgången före landslagsuppehållet skulle ha innehållit den laddade toppmatchen Juventus–Napoli men bortalaget fick inte lämna Neapel för lokala myndigheter. Något som fick lokala myndigheter i Turin att sätta Juventus-spelarna i karantän efter att matchen inte blivit av.

Sveriges Dejan Kulusevski respekterade rekommendationen, men det gjorde inte Ronaldo som ville spela träningsmatchen mellan Portugal och Spanien. Därför drog den portugisiske storstjärnan och även om jag inte på allvar tror på något straff från myndigheterna i Turin är det klart att det är problematiskt.

Likadant är det naturligtvis med bilden från måndagskvällen som Cristiano Ronaldo lade ut på sina sociala medier. Där hela det portugisiska landslaget var samlat och som omedelbart genererar kritik apropå hur man hanterar rekommendationerna om distans.

Kanske är det inte så konstigt att fotbollsspelarna börjar glida lite på det med tanke på att sporten i sig signalerar att man står över. Showen måste rulla på och som vanligt handlar det om pengar. Mångmiljardindustrin får inte stanna upp när den nu snurrar och därför är det viktigt att spela matcherna.

Jag förstår givetvis alla involverade som vill hålla hjulen i gång så gott det går för att man redan satt fart på en hel del av pengarna som man fått in. Förbund, ligor, klubbar och spelare. Redan har en del drabbats ekonomiskt av att man inte får släppa in publik och att man inte kunnat spela alla matcher.

Samtidigt förstår jag också de som undrar varför man spelar fotbollsmatcher när man stänger en massa andra verksamheter i samhället. Och där landslag far och flyger över hela världen för att spela matchen. Sverige spelar i Ryssland (A-landslaget) och i Polen (U21-landslaget) när regeringen inte tullar på inreseförbud från vissa regioner.

Fotbollen i pandemins tidevarv är onekligen annorlunda. Det är givetvis lätt att säga att det vore rätt att blåsa av, men jag förstår dem som vill rädda värden åt sporten. Då talar jag inte om superstjärnornas årslöner utan om miljonerna som kommer till nationsförbunden och som ofta går ut till breddfotboll, ungdomar och andra som brinner för idrotten.

Är inte heller övertygad om att inställningen att showen ska rulla på gynnar sportens anseende. Samtidigt håller inte fotbollens höjdare alltid anseendet högst. Utan det handlar om att rädda affären framför allt annat, och det går konstigt nog både att förstå och inte.

***

Håkan Ericsons start som förbundskapten för Färöarna är stark. C-divsionen närmar sig.

***

Jesper Karlsson!

***

Apropå morgondagens matcharena Estádio José Alvalade så mindes de flesta av oss Sveriges EM-premiär mot Bulgarien som slutade 5-0. Dock inte Janne Andersson som istället tog upp Halmstad BK:s triumf mot Sporting efter övertid 2005. Då HBK tog sig till det första gruppspelet av Europa League.

Halmstads BK

***

25 plusgrader och en skön värme mitt på dagen. Lissabon är inte dumt.

***

Ingen Emil Forsberg onsdag kväll. Åtminstone lät det osannolikt, enligt Janne Anderssons utläggning på presskonferensen. Ludwig Augustinsson är borta. Tveksamhet kring en målvakt som inte är namngiven. Robin Quaison är oklar även om han tränade en del i dag.

Det enda som är helt klart är att Marcus Berg startar som lagkapten. Victor Nilsson Lindelöf och Kristoffer Olsson bör vara givna. Mikael Lustig också. Annars är det en rad frågor:

Är Olsen målvakten med känning? Får Pontus Jansson en ny chans? Pierre Bengtsson som vänsterback eller Martin Olsson? Ken Sema istället för Forsberg eller blir det Viktor Claesson? Quaison eller någon annan (Jordan Larsson, Isak eller Claesson) bredvid Berg.

***

Överlever Jogi Löw fler motgångar?