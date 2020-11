Coronamärkt match är sista EM-chansen för en del spelare

KÖPENHAMN. Ja, det går givetvis att ifrågasätta en träningsmatch i pandemins tidevarv. Fast för spelarna är det sista träningsmatchen innan EM-truppen tas ut.

En gång i tiden var träningsmatcherna mot Danmark riktigt stora. Det var årliga bataljer under en tid när antalet fotbollsnationer var färre, VM-slutspelen hölls för 16 länder och EM-slutspelen var långt i från dagens mastodontevenemang.

Inser att det är svårt att tänka sig tillbaka till en tid före 1980-talet då expansionen av mästerskapen samt tillhörande kval började. Ta bara att Sveriges väg till VM 1978 var ett kvalspel mot Norge och Schweiz. Fyra kvalmatcher. Det var allt. Sedan kunde man åka till Argentina. Surrealistiskt.

Att jämföra med dagens antingen åtta eller tio kvalmatcher följt av ett eventuellt playoff på vägen till Qatar 2022. Och där även EM-slutspelen svällt från fyra lag till åtta under 1980-talet och vidare till 16 lag från 1996 och numera 24 lag. Kvalspelet är på tio matcher med möjligt playoff.

Sedan har Uefa påhejat av Svenska Fotbollförbundet och de andra 54 nationsförbunden även infört Nations League. Och då har vi inte ens berört hur klubblagens kalender under samma period svällt. Inte konstigt att träningsmatcherna för landslag tryckts tillbaka.

I dag bemöts matcherna negativt och självklart går det att förstå. Extra mycket när coronan tryckt till även fotbollens värld. Där det nu duggar tätare mellan smittofallen runt om bland spelare och ledare. Även om spelare och ledare själva knappt verkar vilja eller kunna reflektera från sina olika bubblor.

Samtidigt får man inte glömma att pengarna som Uefa och SvFF tagit in för de här matcherna går till förbunden och inte till Paris SG, Manchester City och stjärnornas löner. Tyvärr styr pengar och få ersätter de uteblivna miljonerna som tv-bolag världen runt skickat in.

Snarare får man betala tillbaka och många tv-bolag tar nog hellre pengar än en del av dessa matcher. Uefa är redan hårt pressat ekonomiskt efter att ha behövt skjuta på EM-slutspelet vars intäkter till stor del kommer den bredare fotbollen till gagn. Fotbollsförbund i Europa är tilltryckta ekonomiskt.

Landslagen är deras pengakran. Det är inte som i Champions League där prispengarna knappt hinner passera Uefa innan de trycks ut till spelarna via klubbarna. Här har pengarna redan betalats ut och gått in i olika SvFF-projekt. Hur gör man då? Vem står för notan om man ställer in?

Att fotbollen ens hamnat här är en annan diskussion och det verkar vara lika svårt att ändra på en ständigt växande matchkalender som det är att tackla det hotade klimatet i världen. I princip alla inser problemen men ingen kan ta taktpinnen och göra något åt det.

Sveriges match mot Danmark var sedan tidigare hårt coronaanstruken. Förbundskapten Janne Andersson är isolerad på Lidingö, fem svenska spelare från Storbritannien (Nilsson Lindelöf, Olsen, Krafth, Helander och Sema) får inte åka till Danmark och nu visar det sig att mer än halva det danska landslaget är borta från matchen.

Under onsdagen framkom att ytterligare åtta danska spelare samt både förbundskapten Kasper Hjulmand och assisterande Morten Wieghorst ska isoleras. Robert Skov är hemskickad efter positivt test. Sedan tidigare har Danmark fått nobben från sju spelare som verkar i Storbritannien och då bland andra Kasper Schmeichel, Jannik Vestergaard, Andreas Christensen och Pierre-Emile Højbjerg.

Ja, herregud. Reglerna är satta sådana i tävlingsmatcher att 13 utespelare räcker. Får danskarna ens ihop det till mötet med Sverige på Bröndby Stadion? Klart är att det blir reserver på tränarbänkarna med Peter Wettergren på ena sidan och Ebbe Sand på andra sidan.

Det är naturligt att undra om matchen ens ska spelas. Men för en rad spelare är den viktig. Det kan vara den sista träningsmatchen innan EM-truppen ska presenteras runt 12 maj. Det blir ingen januariturné och coronan har gjort att matcherna i mars inför ett mästerskap som brukar vara av testkaraktär nu är VM-kvalmatcher.

Om Sverige har tur i samband med VM-kvalets lottning 7 december så kan man hamna i en femlagsgrupp – fem består av fem lag och fem består av sex lag – och då kan det bli en träningsmatch i mars. Annars blir det idel tävlingsmatcher från och med lördag mot Kroatien fram till slutet av maj.

Klart att Jordan Larsson, Jens Cajuste, Carl Starfelt, Marcus Danielsson, Mattias Johansson, Mattias Svanberg och en del andra vill ha den här chansen. Detta kan vara den sista möjligheten att göra rejält med avtryck i både träning och match då det troligen inte blir fler. Så för dem är det viktiga minuter i Danmark.

En plats i EM-truppen finns i potten och det är inte så många öppna positioner om det inte blir skador. Så här läget i truppbygget inför juni:

Målvakterna: Robin Olsen, Karl-Johan Johnsson och Kristoffer Nordfeldt har hela tiden hängt kvar oavsett speltid i klubblaget. Inget förändras fram till sommaren.

Ytterbackarna: Både till höger och vänster är det trångt numera. Mikael Lustig och Ludvig Augustinsson är ettor. Emil Krafth är tvåa till höger men utmanas av Mattias Johansson. Pierre Bengtsson och Martin Olsson slåss om andraplatsen till vänster och där Olsson kan användas på fler platser. Även Lustig kan spela mittback i kris. Riccardo Gagliolo verkar ha fallit i från. Nu är Joel Andersson med

Mittbackarna: Här finns en öppning efter Andreas Granqvist även om varken han eller Janne Andersson gett upp tanken på EM för lagkaptenen. Victor Nilsson Lindelöf är given i startelvan. Pontus Jansson och Filip Helander har varit givna. Marcus Danielsson är först i kön och han kan även spela till höger. Carl Starfelt är en riktig outsider. Sebastian Holmén var med två samlingar men petades nu.

Kantspelare: Emil Forsberg, Victor Claesson och Dejan Kulusevski givna. Ken Sema har varit med mycket på slutet. Sebastian Larsson kan ta högerkanten. Finns gott om spelare som vill vara med här, från Muamer Tankovic till Jesper Karlsson.

Centrala mittfältare: Kristoffer Olsson, Albin Ekdal och Gustav Svensson har varit givna. Mattias Svanberg är med och hugger där. Oscar Hiljemark är inkallad efter lång tid från landslaget. Jens Cajuste är ny men är ett långskott kring EM. Här kan även Sebastian Larsson ta sig in som en av fyra.

Anfallare: Marcus Berg och Robin Quaison är givna precis som Alexander Isak. Under EM-kvalet var Sebastian Andersson och John Guidetti med i truppen hela vägen men Andersson har skadeproblem och Guidetti har petats efter ringa speltid i klubblaget. Jordan Larsson ligger bra till och sedan finns Isaac Kiese Thelin som alternativ. Både Claesson och Kulusevski är forwardsalternativ. Blir hård kamp om sista platserna där Andersson och Larsson ligger bra till.

Pusslandet handlar delvis om man kör klassiskt med tre målvakter och två spelare per position vilket är 23. Eller om man letar efter spelare som kan fylla upp flera positioner? Och på så sätt kan lösgöra en plats.

anne Andersson har under lång tid tagit ut större trupper än 23 spelare som ska med till EM. Det innebär att det blir en del smärtsamma beslut och besked när truppen ska smalna av. Det är i det perspektivet man också kan se varför en landskamp i coronans sken är viktig för en hel del spelare.