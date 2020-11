Problemet är att ingen tar notan för att stoppa matchen

KÖPENHAMN. Aflys! Blås av! Stoppa matchen! På bägge sidor sundet är de flesta överens om att Danmark-Sverige inte borde spelas. Fattar det, men förstår än mer att den spelas sett till att ingen ännu tar notan.

Precis nu pep det till i telefonen med ett meddelande från det svenska fotbollsförbundets pressavdelning. Janne Andersson har testat positivt för covid-19 och missar alla matcher under samlingen. Han mår “förhållandevis bra” och fortsätter att isolera sig i hemmet på Lidingö och det är bara att hoppas tillfrisknandet sker snabbast möjligt.

Nu hade inte Andersson varit aktuell för bänken på Bröndby stadion då en närstående hade fått corona och att han därför inte anslutit oavsett då han befann sig i karantän. Assisterande Peter Wettergren skulle oavsett ha lett laget både mot Danmark och mot Kroatien på lördag då den svenske förbundskaptenen är avstängd.

Det senaste dygnet har det duggat tätt mellan coronabeskeden kring Sverige och Danmark inför träningsmatchen onsdag kväll. Nu är det inte så att denna match är den enda av vänskapskaraktär mellan länder i Europa. Från Grekland till Frankrike spelas totalt 22 landskamper bara i kväll och därefter följer Nations League.

Eller rättare sagt 21 matcher. Norge-Israel är nu avblåst efter coronafall i Israels trupp och där den norska motsvarigheten till Folkhälsomyndigheten avrått från spel och hänvisat till riskerna för smittspridning till Norges spelare och ledare. Därför meddelade det norska förbundet strax efter lunch att det inte blir någon match.

Naturligtvis innebär inte 21 möjliga fel att det blir ett rätt. Dessutom kan väl alla ta till sig åsikten att det enda rimliga är att blåsa av matcherna med tanke på pandemin och ökad smittspridning. Det är ju bara vänskapsmatcher, och inga viktiga matcher för landslaget. Problemet stavas som vanligt pengar. Det handlar om miljoner.

Sverige fick för ett år 167 miljoner i bidrag och en stor del av de pengarna kommer från Uefa och hänger ihop med försäljningen av matcherna. Om man blåser av matchen så kommer det en nota till i det här fallet både det danska och svenska förbundet som inte kan leverera vad man sålt och fått betalt för i regi av Uefa. Pengar som med all säkerhet redan gått åt till olika projekt och satsningar på fotboll.

Det kan vara på sin plats att påpeka att pengarna som kommer in via dessa matcher inte går till oligarker, shejker eller miljardärer som äger klubbar likt Chelsea, Paris SG, Manchester City och som sedan skeppar ut det mesta i miljonlöner varje vecka till spelare. Det här är pengar som går in i förbund och därefter går ut i delar av fotbollsrörelsen som ofta har svårt att generera pengar.

Glöm inte heller att förbunden redan är hårt pressade av pandemin. Sverige har inte kunnat ta in några åskådare på möten med Portugal, Frankrike och nu Kroatien på lördag. Sett till stjärnstatusen på landslagen så är det inte orimligt att tro att de matcherna ihop dragit 110-120 000 åskådare. Vilket hade gett många miljoner kronor.

Kan inte TV-bolagen som köpt rättigheterna efterskänka pengarna? Nu ligger inte den frågan på mitt bord men det är knappast så att mediabolagen gått opåverkade genom det senaste halvåret. Snarare har man redan förlorat rätt stora värden och man vill inte förlora mer. Inte heller de vill ta mer av notan för pandemin.

Redan sitter exempelvis Uefa och TV-bolag i en speciell situation med ett flyttat fotbolls-EM med stora ekonomiska förluster på bägge sidor. Hur löser man det? Ja, det är knappast lätt för de förlusterna går inte att hämta igen ett EM till trots. Blir det ens publik? Blir det i tolv länder? I fem? I ett? Ingen vet, men budgeten var 30 miljarder kronor in som mestadels går till förbund.

När nu Uefa ser hur man förlorat miljarder på flera olika påverkade tävlingar (Champions League, EM, Europa League) så vill man inte förlora mer. Klarar man att förlora mer? Ja, det är klart men det kommer påverka fotbollen över lång tid och man vågar nog inte förlora mer med tanke på osäkerheten inför framtiden. Därför gör man sitt yttersta för att hålla verksamheten i gång och det ser naturligtvis bisarrt ut.

Fotbollsvärlden är på många sätt galen. Det håller jag med om. Man spränger in mer och mer matcher för att maximera intäkterna och det är ohållbart i längden. Precis som det är med klimatet och vår värld, men ingen gör något åt problemen. Man kör på. Det behövs en samlande kraft för att bryta det, men jag ser ingen i fotbollen som klarar av det.

Den givna invändningen kring att spela träningsmatch i Bröndby är att det finns mängder av obetalda notor i världen efter coronapandemin. Och att den skördar en rad offer i form av en massa människor som dör eller blir märkta för livet av viruset och dessutom går en massa verksamheter under. En radda träningsmatcher kan inte vara så viktiga.

Samtidigt måste fotbollen jobba efter sina förutsättningar och försöka överleva. Precis om att man spelar fotboll i allsvenskan och andra serier och cuper runt om i Europa för att hålla verksamheten igång och därmed ge sig själv hopp om en framtid. Då ingick de här matcherna i ett paket och har ett pris – och ger en obetald nota om de inte spelas.

Fotbollen har under flera månader verkat med sina bubblor och protokoll och i vissa ligor har man klarat sig bra. Andra har det tuffare. När nu smittspridningen ökat så tar sig viruset även in i fotbollens bubblor och ställer en rad frågor. Är det värt det här? Ska man inte ställa in? För fotbollens ledare finns bara ett svar: spela på.

Även spelarna verkar en aning avtrubbade efter ett inrutat liv där allt går ut på att hålla i gång och hålla smittan på avstånd. Inga spelare säger i varje fall utåt något om att ställa in. De är vana vid strikta upplägg för att kunna hålla på med det som är deras liv. Kanske kan vi inte kräva mer av dem? För en del av dem är det faktiskt en chans och de vill ta dem.

Vi journalister då? Ja, de flesta verkar vara för att blåsa av. Jag skulle inte protestera om matchen blev inställd men jag fattar också varför man spelar. Ingen kommer att slåss om att dela på notan som blir kvar efter att matchen ställs in och just nu är det pressade förbund. De försöker rädda varje krona som finns kvar.

Du jobbar ju på TV4 som sänder är en given kontring. Ja, men jag är rätt övertygad om att min arbetsgivare hellre fått tillbaka pengar än sänt en träningsmatch under förutsättningar där de bästa inte är med och med en fet coronastämpel. Tänk att detta egentligen skulle varit EM-genrepet och gått i juni… Annat läge nu.

Smittspridningen då? Sett till protokoll, testning, knappt någon publik (talas om 200) så borde riskerna vara små för vidare spridning. Man har dessutom agerat när spelare och ledare blivit smittade eller ens misstänkts vara det. Man tar det på allvar för att försöka hålla industrin i gång. Vilket Norge agerade på och ställde in. Återstår att se hur de danska myndigheterna agerar.

***

Sveriges startelva är följande: Kristoffer Nordfeldt – Mattias Johansson, Carl Starfelt, Marcus Danielson, Martin Olsson – Mattias Svanberg, Gustav Svensson, Jens Cajuste, Oscar Hiljemark – Alexander Isak, Robin Quaison

Jordan Larsson får börja på bänken när Janne Andersson och Peter Wettergren vill se Robin Quaison och Alexander Isak ihop. Det är talande för att det inte finns så många matcher att testa spelare innan EM och att denna duon trots allt lockar. Även om ingen av dem gått starkt i klubblaget på sistone blir det intressant att se dem.

Truppen är en aning felbalanserad och tungt för en spelare som Ken Sema att missa en given startchans när han inte får åka till Danmark. Nu får extrainkallade Oscar Hiljemark spela till vänster på ett mittfält med fyra spelare där alla föredrar att spela centralt: Svanberg, Cajuste, Svensson och Hiljemark.

Mattias Johansson gjorde ett starkt inhopp mot Ryssland och får ny chans. Emil Krafth tappar en möjlighet att visa sin kvalitet då Mikael Lustig är given. Likadant för Carl Starfelt som får förnyad speltid och Filip Helander missar viktiga minuter i landslaget. Även tungt för Sebastian Andersson som var med hela kvalet men nu inte kunnat spela i landslaget och ser en EM-biljett glida honom ur händerna.

***

Sverige kan inte längre nå högsta seedningsgruppen i VM-kvalet som lottas 7 december. Det kan däremot Danmark och därför är även matchen på Bröndby stadion viktig för danskarna ur ett rankingperspektiv, även om man är åtta nu och ser ut att hänga kvar i första gruppen.

Danmark är alltså inte bara före Sverige när det handlar om klubbfotboll där superligan är på plats 14 i Uefas rankning och allsvenskan trillat ner på plats 22. Även det danska landslaget har ryckt under de senaste åren trots fina svenska resultat och är alltså rankat 8 i Europa och 13 i världen. Sverige är just nu 13 i Europa och 19 i världen.

***

Jens Cajuste är en kul debutant som gjort starka insatser i Midtjylland.

***

Danmark får inte bara undvara förbundskapten Kasper Hjulmand och hans assisterande Morten Wieghorst utan även en rad spelare. Bland dem alla som är aktiva i England som inte fick ansluta till matchen mot det svenska landslaget vilket är en rad tongivande spelare.

Det innebär att följande inte är i Köpenhamn: Kasper Schmeichel, Jonas Lössl, Andreas Christensen, Jannik Vestergaard, Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen och Pierre-Emile Höjbjerg. Därefter blev Robert Skov hemskickad efter ett positivt test och följande blev isolerade för att de haft kontakt med Skov: Frederik Rönnow, Yussuf Poulsen, Rasmus Falk Jensen, Pione Sisto, Anders Dreyer, Erik Sviatchenko, Alexander Scholz, Jesper Hansen och Martin Braithwaite.

Danmark har därefter kallat in en rad nya spelare för att få till ett landslag. Samtidigt får tidigare landslagsanfallaren Ebbe Sand som även varit hög chef i Bröndby innan han blev anfallstränare i landslaget i våras leda laget i matchen mot Sverige. Här är truppen som trots allt kommer till spel:

Oliver Christensen, OB

Thomas Mikkelsen, Lyngby

Jens Stryger Larsen, Udinese

Joakim Mæhle, Genk

Mathias Zanka Jörgensen, FC Köbenhavn

Victor Nelsson, FC Köbenhavn

Jakob Ahlmann, AaB

Alexander Bah, SönderjyskE

Andreas Maxsö, Bröndby

Christian Eriksen, Inter

Jens Jönsson, Cadiz

Mikkel Damsgaard, Sampdoria

Oliver Abildgaard, Rubin Kazan

Thomas Delaney, Dortmund

Jesper Lindström, Bröndby



Jonas Wind, FC København

Lucas Andersen, AaB

Patrick Mortensen, AGF

Kasper Dolberg, Nice

Carlo Holse, Rosenborg

***

Gustav Svensson var märkbart stolt över att få bära kaptensbindeln. Seattle-spelaren har sina begränsningar på plan, men som talesman för fotboll och landslaget håller han högsta klass. Hanterade frågorna om att blåsa av matchen och corona på ett skickligt vis.

***

Det är inte alltid man förstår hur landslagets ledning resonerar. Häromdagen fick Peter Wettergren frågan om varför man nöjde sig med två mittbackar i Köpenhamn efter att Filip Helander och Victor Nilsson Lindelöf stoppats från att resa till Danmark.

Detta samtidigt tog man ut ytterligare en högerback i Joel Andersson där det redan fanns två spelare: Mikael Lustig och Mattias Johansson. Då hette det att man hade täckning i truppen och Martin Olsson nämndes. Under tisdagen kallades plötsligt Sebastian Holmén in. Nu har man tre mittbackar till matchen på Bröndby Stadion.

***

Haveriet till presskonferens inför Danmark-Sverige var fascinerande. Då svenska fotbollsförbundet helt lät det danska förbundet (DBU) sätta upp en teknisk lösning som inte visade sig fungera särskilt väl. Den byggde på att vi skulle sitta i ett annat rum och skriva frågor på en chatt som sedan skulle läsas upp i ett annat rum där landslagets representanter satt. De skulle besvara chattfrågorna via en digital sändning utan möjligheter till följdfrågor…

Det gick dock inte alls. Ljudet försvann när Peter Wettergren kommit fyra namn in i startelvan. Efter en viss väntan gick Wettergren och Gustav Svensson till tv-intervjuer och därefter drog det svenska landslaget från arenan. Till slut var det DBU som meddelade de närvarande svenska journalisterna att presskonferensen var inställd. Vilket DBU beklagade, men det fanns inget att göra.

Nu parerades haveriet med separata teams-sittningar ett antal timmar senare, efter vi i presskåren legat på Ester Kristiansson som hanterar landslagets mediafrågor. Även om corona givetvis sätter begränsningar är det slående hur förbundet och även klubbar använt sig av detta för att öka avståndet till medierna.

Sedan är det bara att kolla på antalet utsända på landskamper och inse att det minskar för varje match. Ta bara att SVT struntar i att åka till Paris och matchen mot Frankrike. Nu inser jag givetvis att Karl-Erik Nilsson, Håkan Sjöstrand och Co knappast bryr sig. De är övertygade om förträffligheten i kung fotboll och sitt öppna landslag, men det kan slå mot fotbollen om färre bevakar och rapporterar.