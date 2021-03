Sverige har tjänat på EM-flytt - så blir Janne Anderssons trupp

Om 100 dagar inleder Italien-Turkiet EM 2021. Tre dagar senare väntar Spanien-Sverige. Klart är att det svenska landslaget är starkare offensivt än för ett år sedan, men försvaret går att ifrågasätta.

Ännu vet vi inte med säkerhet att det verkligen blir ett EM-slutspel. Än mindre hur Uefa kommer att lägga upp ett eventuellt mästerskap. Det går knappt en dag utan nya uppgifter och spekulationer kring hur Euro 2020 som nu är Euro 2021 ska avgöras.

Planerna är att man ska inleda EM fredagen 11 juni med Italien-Turkiet i Rom. Därefter väntar 48 matcher till innan det blir final på Wembley söndagen 11 juli. Om det sedan blir ett utspritt EM med matcher på tolv orter eller något annat upplägg med ett, två eller fem ställen återstår att se.

Även besked om publikfrågan kommer att dröja till i april. Det kan bli allt från noll åskådare till fullsatta arenor. Det är upp till det arrangerande landet att ihop med Uefa avgöra om man ska släppa in åskådare och i så fall om det blir 30 procent, 50 procent eller vad som är möjligt.

Fram till i början av april har värdstäderna Baku, Rom, Amsterdam, Dublin, St Petersburg, Bilbao, London, Glasgow, Budapest, Bukarest, München och Köpenhamn möjlighet att återkomma till Uefa med garantier att de kan ordna matcher. Och hur man hanterar eventuell publik.

Det skulle förvåna oerhört om det inte blir ett EM i sommar. Främst för att Uefa och dess medlemmar inte har råd att avstå. Budgeten ligger på intäkter på mellan 25 och 30 miljarder kronor och senaste EM i Frankrike gav ett överskott på 8,5 miljarder kronor av en omsättning på runt 20 miljarder kronor.

Även om kostnaderna givetvis går upp med coronahanteringen och efterföljande bubblor för lagen samt att intäkterna blir mindre utan fullsatta arenor är tv-intäkterna tongivande. Under EM 2016 kom över 60 procent av intäkterna från tv-rättigheter. Lägg på sponsoravtalen som är slutna. Inget EM innebär att Uefa måste betala tillbaka miljarder från en redan ansträngd kassa.

Sverige har givetvis planerat våren utifrån att man spelar EM. Den 18 maj presenterar Janne Andersson EM-truppen. Därefter väntar ett upplägg snarlikt det som föregick VM 2018 i Ryssland. Träningsläger väntar i Båstad och i Stockholm. Två matcher spelas. Och det blir lediga dagar emellan de olika momenten.

För svensk del framstår landslaget som starkare våren 2021 jämfört med våren 2020. Ta bara Alexander Isaks framfart i Real Sociedad. Visst, han gjorde en bra vår i den spanska cupen 2020 när man tog sig till final men får ännu mer speltid nu i ett lag som tillhör toppen i La Liga. Och gör fler mål.

Dessutom har Dejan Kulusevski fortsatt att ta steg och har fått rejält med speltid i Juventus. Naturligtvis är det ett kliv upp jämfört med Parma och allt från omgivning på träningen och i laget till ett flitigt matchande har inneburit en utveckling.

Lägg till att Zlatan Ibrahimovic öppnat dörren till landslaget. Man kan dock säga att hans senaste skada gör att en comeback redan i VM-kvalet i mars måste följas av ett frågetecken. Italienska medier tror att han är tillbaka ungefär när Janne Andersson presenterar truppen 16 mars.

På plussidan offensivt finns även Viktor Claesson som knappast hade hunnit tillbaka om EM gått förra sommaren. Nu är han i bra slag igen och det har han visat i ryska Krasnodar. Även Emil Forsberg har höjt sin poängproduktion i RB Leipzig denna säsong.

Naturligtvis finns en del offensiva frågetecken. Sebastian Andersson hade varit given i en EM-trupp, men knäskadan efter flytten till Köln ser ut att minska möjligheterna rejält. John Guidetti är också borta sett till bristen på speltid. Särskilt sett till att det finns färre platser om Zlatan gör comeback och att en spelare som Jordan Larsson visat att han kan vara med och konkurrera.

Robin Quaison är också skadad och säsongen i Mainz har varit tung och främst för att klubblaget sladdar i Bundesliga. Efter 13 mål och ett par assist säsongen före har det bara blivit två mål den pågående säsongen. Inte blir det lättare när han nu sitter bredvid knäskadad. Sedan har garanterat Andersson förtroende för honom om han bara blir kurant.

För Andersson är det mer bekymmersamt om han sneglar till de bakre regionerna i landslaget. Han kan glädja sig åt att Robin Olsen fått en hel del speltid och ofta gjort det bra samt att Victor Nilsson Lindelöf spelar regelbundet och är en del i Manchester Uniteds starkare säsong.

Annars har Andersson det svårt med lagkaptenen Andreas Granqvist som är fortsatt utan speltid efter endast 54 minuters speltid 2020. Kommer han igen till VM-kvalsamlingen? Lägg till att Pontus Jansson behövde operera sig, Pierre Bengtsson fick byta till Vejle för att få spela samt att Ludwig Augustinsson haft nya skadeproblem efter en annars stark säsong.

Filip Helander får beröm i skotska ligan och i Europa League men är inte alltid given. Kina-flyktade Marcus Danielson är väl främste utmanare att spela utan “Granen” men det är osäkerhet kring kinesiska ligan med nytt lönetak och att mästarklubben lade ner med omedelbar verkan. Dessutom slutade Danielsons tränare Rafa Benitez.

Det fundament som gällde under VM-kvalet och i Ryssland var ett starkt försvar och där svajar det i en del av beståndsdelarna. Likadant var det under det senaste EM-kvalet som kröntes med en stark seger med 2-0 i Bukarest i november 2019. Nu är några av de givna pjäserna under tryck även om det centrala mittfältet är kvar på en okej nivå.

Sverige stötte på oerhört starkt motstånd i Nations League i höstas och lyckades få till en del offensivt spel men det brast i försvaret några gånger och man blev straffat. Det kostade bland annat poäng i Zagreb och innebar i förlängningen att man åkte ur A-divisionen i Nations League.

Om Sverige ska hoppas på att gå långt i EM så handlar det om att Janne Andersson och Peter Wettergren kan balansera den nya offensiva kraften och samtidigt få till försvarsspelet. Om det är med en 35-årig Andreas Granqvist får vi se. Klart är att förbundskapten Andersson ställs inför en del tuffa beslut när det närmar sig EM.

Under sina snart fem år som förbundskapten har Andersson förlitat sig på spelarna som gjort jobbet på vägen. Tror inte på några större skiften när EM-truppen presenteras. En spelare likt Jesper Karlsson lär få stå på tillväxt trots en imponerande första säsong i AZ Alkmaar.

Så här tror jag Anderssons EM-trupp ser ut:

Målvakter: Robin Olsen, Everton, Kristoffer Nordfeldt, Gençlerbirliği, Karl-Johan Johnsson, Köpenhamn.

Försvarare: Ludvig Augustinsson, Werder Bremen, Marcus Danielson, Dalian Pro, Mikael Lustig, AIK, Andreas Granqvist, Helsingborg, Pontus Jansson, Brentford, Filip Helander, Rangers, Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United, Martin Olsson, Häcken.

Mittfältare och anfallare: Marcus Berg, Krasnodar, Viktor Claesson, Krasnodar, Albin Ekdal, Sampdoria, Emil Forsberg, Leipzig, Alexander Isak, Real Sociedad, Zlatan Ibrahimovic, Milan, Dejan Kulusevski, Juventus, Sebastian Larsson, AIK, Kristoffer Olsson, Krasnodar, Robin Quaison, Mainz, Ken Sema, Udinese, Gustav Svensson, Guangzhou R&F.

Janne Andersson kommer definitivt att vilja ha med Andreas Granqvist och kan täcka upp det med att ta ut fem mittbackar. I så fall får Emil Krafth stanna hemma då Danielson kan spela högerback. Martin Olsson är också en favorit och speltid i Häcken ger ett försteg före Pierre Bengtsson. Annars är det givna målvakter och backar.

I anfallsväg är Zlatan Ibrahimovic ännu ett gångbart alternativ och då ger det sig att Berg, Isak och Quaison tar de andra anfallsplatserna. Om det av något skäl inte blir en comeback för Milan-anfallaren är Jordan Larsson och Isaac Kiese-Thelin närmast att ta sig in i EM-truppen.

På kanterna är Kulusevski, Forsberg och Claesson givna. Ken Sema har varit med och är väl närmast men kan också offras om man vill ha in ytterligare mittfältare likt Jens Cajuste, Mattias Svanberg alternativt anfallare till i form av Jordan Larsson eller Muamer Tankovic.

Förbundskapten Andersson har haft större landslagstrupper under en stor del av EM-kvalet och Nations League. Det gör att en del spelare som varit med i landslaget under lång tid säkert hoppas, men under EM är gränsen strikt. Endast 23 spelare får tas ut förutom reserver på hemmaplan. Åtminstone fram till nu, om inte corona ritar om de reglerna också.