Sveriges försvar är anfallet och det kan vara skakigt

Anfall är bästa försvar brukar det heta. I så fall ser det ljust ut för Sverige. Inte svårt att bli orolig huruvida klyschan är sann.

Zlatan Ibrahimovic är återigen del av en svensk VM-kvalmatch. Han kliver in på Friends Arena knappa fem år efter att han klev av gräset på Allianz Arena i Nice efter ett för svensk del misslyckat EM i Frankrike. Utan tvekan en sensationell återkomst.

Janne Andersson har bjudit in honom i landslagsvärmen efter att Zlatan gläntade på dörren. Förbundskaptenen levde upp till sin devis: då är då och nu är nu. En strategi som Milan-stjärnan hållit sig till när frågan om hans kritik mot Andersson kommit upp.

Ett till stora delar nytt landslag med ett helt nytt ledarskikt tar emot Zlatan. Klart att förutsättningarna är annorlunda jämfört med åren under Erik Hamrén då det mesta både på och utanför plan snurrade kring den dåvarande lagkaptenen. Om det blir så igen? Kan inte tro det.

Skillnaden gick att se direkt när Zlatan inte skuggades av förre landslagschefen Lasse Richt. Den senare är utbytt mot Stefan Pettersson. Ovanpå det har Janne Andersson betonat att det är Zlatan som kommer in i ett nytt lag. Det är han som sugen på comeback.

Givetvis blir det ett test när någon tappar bollen på mittplan och det straffar sig. Hur blir reaktionen då? Anderssons landslag har jobbat oerhört mycket med positiv förstärkning. Att bygga varandra och inte kritisera så mycket. Zlatan säger de rätta sakerna, och det ger ett bra intryck.

Offensivt har Sverige sällan haft den här mängden av alternativ. Zlatan, Isak, Claesson, Kulusevski, Quaison, Forsberg, Olsson, Sema, Berg och Jesper Karlsson. Plötsligt kan Andersson välja och vraka och även om Forsberg vilar och Berg är skadad så känns det spännande.

Under hösten så blev den svenska offensiven straffad. Ja, det var mot starka landslag. Janne Andersson drogs med i det hela och talar om att Sverige ska bli mer spelförande. Ja, det är klart att det kan gå, även om historien ger en bild av att det svensk defensiv som ofta varit grunden.

I dag är det snarare kris i de bakre regionerna. Alternativen är färre och förutom Victor Nilsson Lindelöf och Ludwig Augustinsson är det få som spelar regelbundet i någon av de högsta ligorna. Robin Olsen må inte spela så mycket men har likt Andreas Granqvist aldrig gjort en dålig landskamp.

Det är här man hamnar i talesättet att anfall är bästa försvar. Om Sverige verkligen klarar det är något annat, men det är givet att landslagen som framöver scoutar landslaget måste inse att det är framåt hoten finns. Då måste man hitta en väg att få mycket mer offensivt spel. Långt från den riskminimerande fotboll som ledde till VM-kvartsfinal.

Sverige inleder ett VM-kval parallellt med att man laddar för EM i sommar. Pandemin har ritat om fotbollskalendern och det är inte helt lätt för Janne Andersson att spela bästa laget i VM-kvalets inledning och samtidigt inse att ett gäng spelare försvinner efter EM.

Sedan VM-bronset 1994 har Sverige missat varannat VM och efter EM på hemmaplan 1992 har Sverige deltagit i alla EM förutom 1996. I klartext: EM är väldigt mycket enklare att nå än VM. Till Qatar 2022 kommer 13 landslag från Europa att kvalificera sig.

Sverige har en svår VM-kvalgrupp. Spanien är favorit att vinna och ta den enda direktplatsen. Det stora svenska hoppet står till en andraplats och playoff. Det kan definitivt gå även om man ska slå ut två lag så handlar det om bara en match per landslag. Så drömmen om VM 2022 finns kvar och första steget börjar mot Georgien.

***

Femte avsnittet med Re:Lundh är med Dejan Kulusevski från hösten 2019 då han nått U21-landslaget efter en stark start i Parma. Lyssna på avsnittet med dagens Juventus-stjärna som den där måndagen i oktober för 18 månader sedan ritade ut en utveckling med A-landslag, flytt till storklubb och att BP skulle få rejält betalt.

***

Norge klev in till första VM-kvalet med t-shirts med budskapet “Respect on and off the pitch”. Även om det inte stod något uttalat om Qatar och Fifa så hade både förbundskaptenen Ståle Solbakken och lagkaptenen Martin Ödegaard flaggat för en aktion mot hur VM-arrangörerna Qatar behandlar gästarbetare och därför var det givet hur det uppfattades.

Nu vill inte det norska landslaget att man ska bojkotta VM utan snarare försöka sätta tryck på Fifa och Qatar genom att lyfta frågan. Om det hjälper? Klart att det går att avfärda det, men att döma av hur internationella medier uppmärksammade intåget inför VM-kvalet mot Qatar så får frågan större bäring.

Det blir svårare för Fifa och Qatar att slippa frågor framöver. Sedan kommer det alltid påpekas att Ödegaard spelar för Arsenal vars stadion och tröjor bär namnet Emirates (från Förenade Arabemiraten som är i klass med Qatar kring gästarbetare) och att Håland körde rehab i Qatar i vintras. Samtidigt är frågan här för att stanna och den lär växa. Vad jag tycker? Skrev om det tidigare i år.