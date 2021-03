En chans för Sema att ta plats i en mästerskapstrupp

Ken Sema är utan tvekan en av Sveriges formstarkaste spelare. Tyvärr för hans del är konkurrensen om ytterplatserna hård. Estland är en sista möjlighet att visa att han ska med till EM.

Efter rivstarten i VM-kvalet väntar en träningsmatch på Friends Arena för Sverige. Då ska startspelarna få vila och istället är det landslagstruppens andra halva som ska få speltid. En möjlighet att glänsa inför förbundskaptenen Janne Andersson på riktigt och i Sveriges system, och inte bara via Wyscout och i klubblagets färger.

Helt enkelt en möjlighet som är svår att få i dagens landslagsfotboll. Träningsmatcherna är relativt få och under EM-kvalåret 2019 hade Sverige inte en enda. Under hösten 2020 fick man in två stycken, men mötet med Danmark var riktigt kaotiskt när coronan härjade i de danska och svenska lagen.

Det går givetvis att förstå de som ställer sig frågande till varför Sverige-Estland är något att hetsa upp sig över. En träningsmatch några dagar efter en viktig VM-kvalseger och det på ett folktomt Friends Arena innan ligasäsongen går in i slutspurten. Nåja, vad är väl en träningsmatch på nationalarenan..? Den kan vara dötrist och långtråkig och alldeles… alldeles underbar!

Ja, för ett gäng spelare är det just en underbar möjlighet. Om sju veckor tar Janne Andersson och Peter Wettergren ut EM-truppen. Fram till dess kan spelare bli skadade och det ska vägas fram och tillbaka hur man bäst vill balansera truppen. Om man då gjort en stark insats mot Estland så kommer det sitta på näthinnan hos Janne Andersson.

Det är naturligtvis jobbigare att följa en landskamp från hemmet som det är många som gör. Marcus Danielson och Gustav Svensson är i Kina då klubbarna inte släppte dem. Pontus Jansson är i London. Jordan Larsson är i Moskva och Sebastian Andersson är i Köln. Martin Olsson finns i Göteborg. För att nämna några som säkert hoppas eller tror på EM, men de har svårt att påverka sina EM-chanser just onsdag kväll.

För det är trångt att ta sig in i EM-truppen. Bland målvakterna är det omöjligt, de tre är givna. Det är även tajt bland anfallarna även om Robin Quasion kanske vill cementera sin plats med spel mot Estland. Bland backarna vill Emil Krafth ordna ett nytt mästerskap och Pierre Bengtsson vill slippa en ny besvikelse som när han brände EM 2016 efter ett klubbyte.

Kan Carl Starfelt vara svaret på mittbackskrisen? På mittfältet är tre givna centralt: Sebastian Larsson, Albin Ekdal och Kristoffer Olsson. Blir det fjärde mittfältaren Kina-flyktade Svensson som fyller en roll som defensiv mittfältare? Eller kan Mattias Svanberg trycka sig förbi via en stark insats mot Estland. Eller är det Jens Cajuste som tar sig in i EM-truppen med spel på onsdag?

På kanterna är det oerhört tuff konkurrens. Jesper Karlsson och Ken Sema finns i truppen men är utanför de tre givna: Emil Forsberg, Viktor Claesson och Dejan Kulusevski. Givet är att Sema har ett försteg som varit med mycket i truppen och att Karlsson är debutant i det riktiga landslaget även om han varit med på en vinterturné.

Våren 2018 var det inte svårt att känna för Ken Sema. Östersund-spelaren var sist att bli bortvald från VM-truppen på 23 man. Någon ska ju vara det, men alla kan säkert förstå känslan att få ett så trist samtal. Han fick inte åka med till Ryssland trots ett oerhörd insats i ÖFK:s Europa League-kampanj som ledde till 16-delsfinal mot Arsenal.

Inför VM fick Sema spela från start i den sista träningsmatchen i mars och som var sista matchen innan truppen skulle presenteras. Då Sverige mötte Rumänien på en usel plan i Craiova och det var svårt för både mittfältaren och landslaget att göra avtryck. Det var naturligtvis svårt för honom och sedan väntade några omgångar av allsvenskan.

Vad som fällde avgörandet när Janne Andersson och Peter Wettergren bestämde sig går inte att veta, men klart att matcherna i landslaget är viktiga. Det är då man kommer riktigt nära ledningen och visar att man tagit till sid idéer och tankar som finns kring spelet. Som ytter måste man utmana och skapa något, och helst poäng.

I höstas fick Ken Sema ett två minuters inhopp mot Frankrike i Nations League och sedan 77 minuter mot Ryssland efter att ha startat i Moskva. Då ordnade han frisparken som ledde till 1-0 för Sverige i matchen som vanns med 2-1 av det svenska landslaget. Sema gjorde en solid match, men glänste inte.

Ken Sema har senaste säsongen spelat i Watford i Championship och har fått rejält med förtroende. Han är en bidragande orsak till att klubben är på en plats som ger direktuppflyttning till Premier League efter fem mål och fem assist på 33 matcher. Det är som om Sema har hittat rätt, och ett tecken på det är att klubben förlänger hans kontrakt.

Som han själv konstaterade på måndagens pressträff är det givet att åren i England och Italien utvecklat honom som spelare. Förhoppningen är att kunna ta det in i landslaget och det är inte så många möjligheter som ges. På onsdag kväll spelar Sema för att slippa gå på tidig semester och istället kunna ta del av ett EM.

Han kan åtminstone luta sig emot att han gjort en av sina bästa säsonger som fotbollsspelare. Förutsättningarna är de rätta och om allt sitter mot Estland ska det mycket till för att Janne Andersson inte ska ha med hans namn på 23-mannalistan den 18 maj. Bara för honom att gå in och utmana, för en formstark Sema är en tillgång i en EM-trupp.